Confinan a más de 1.700 personas en un crucero por un brote de norovirus tras la muerte de un pasajero

La medida fue tomada después del fallecimiento de un pasajero de 90 años y de la aparición de decenas de casos con vómitos, diarrea y fiebre a bordo.

El barco quedó aislado en el puerto de Burdeos luego de que decenas de pasajeros presentaran síntomas gastrointestinales. La mayoría de los viajeros son británicos e irlandeses.

Las autoridades sanitarias francesas ordenaron el confinamiento de más de 1.700 personas a bordo de un crucero atracado en el puerto de Burdeos tras detectarse un posible brote de norovirus y luego de la muerte de uno de los pasajeros. la situación se da luego del dramático episodio del MV Hondius , la embarcación que atracó en España con un brote de hantavirus y en la que hubo tres decesos y varios casos confirmados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La embarcación, operada por la compañía Ambassador Cruise Line, transporta a 1.233 pasajeros y cientos de tripulantes, en su mayoría provenientes del Reino Unido e Irlanda. El barco había partido desde las islas Shetland y realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a Francia.

Según informaron medios internacionales, un hombre de 90 años murió mientras viajaba en el crucero y cerca de 50 personas comenzaron a presentar síntomas compatibles con el norovirus, una enfermedad gastrointestinal altamente contagiosa que provoca vómitos, diarrea, náuseas y fuertes dolores abdominales.

Ante la situación, las autoridades decidieron mantener aislados tanto a pasajeros como a tripulantes mientras avanzan las tareas sanitarias y los controles epidemiológicos. El crucero tenía previsto continuar viaje hacia España, aunque el itinerario quedó bajo revisión.

crucero ambassador cruise line Las autoridades investigan si se trata de un brote de gastroenteritis aguda y analizan la posible presencia de norovirus, un virus que suele causar cuadros de vómitos y diarrea. La Depeche

Las primeras pruebas realizadas a bordo descartaron la presencia de norovirus, aunque las autoridades aclararon que siguen en curso análisis complementarios en el hospital de Burdeos para determinar el origen exacto del brote.

Por el momento, no descartan un problema alimentario y enfatizaron que no hay ningún vínculo con el hantavirus, el virus que recientemente causó la muerte de tres pasajeros en otro crucero que viajaba entre Ushuaia y Cabo Verde.

Qué es el norovirus

El norovirus suele propagarse rápidamente en espacios cerrados y concurridos como cruceros, hospitales o residencias. El contagio puede darse por contacto directo entre personas, superficies contaminadas o alimentos infectados.

Aunque en la mayoría de los casos los síntomas desaparecen en pocos días, el virus puede resultar peligroso para adultos mayores o personas con problemas de salud preexistentes.

Cruceros, residencias de ancianos, cárceles y escuelas son los lugares más propensos a convertirse en focos de brotes, según los CDC, es decir, espacios, en los que suele haber mucha gente junta.

De acuerdo con especialistas de los CDC, es un virus “muy contagioso” que a veces es conocido como “gripe estomacal” a pesar de no estar relacionado con esta enfermedad causada por el virus de la influenza. El norovirus causa gastroenteritis aguda, es decir, una inflamación del estómago o intestinos. Aquellas personas que contraigan el patógeno suelen mejorar entre uno y tres días, sin embargo, pueden contagiar a más gente algún tiempo después.

No es una enfermedad que se contraiga una sola vez en la vida, puesto que existen diferentes variantes. No obstante, los expertos de los CDC aseguran que se puede desarrollar una protección contra tipos específicos, aunque se desconoce la duración.

Diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago son los síntomas más comunes que experimentan las personas que se contagian con este virus, aún así, pueden sufrir afecciones como fiebre, dolor de cabeza y de cuerpo. “Si tiene la enfermedad por norovirus, puede sentirse muy enfermo y vomitar o tener diarrea muchas veces al día, Esto puede provocar deshidratación, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con otras enfermedades”, enfatizaron los especialistas de los CDC.

Entre los síntomas de que se pueden presentar al estar deshidratado se encuentran la disminución de la micción, boca y garganta secas, sensación de mareo al ponerse de pie, llorar con pocas o ninguna lágrima, somnolencia o inquietud inusual.

Cómo se propaga y cómo prevenir contagios por norovirus

Lavarse las manos y desinfectar las superficies expuestas son una forma de prevenir contraer el norovirus. (Imagen ilustrativa Infobae)

Expertos de los CDC señalan que este es un virus “muy contagioso” que se “propaga con facilidad y rapidez” de diferentes formas como tener contacto directo con alguien enfermo, por comer alimentos o beber líquidos contaminados con el patógeno, tocar objetos o superficies que se hayan expuesto al patógeno.

influenza virus.jpg El norovirus es conocido por provocar vómitos y diarrea de inicio repentino, lo que facilita su rápida propagación en entornos cerrados donde las personas mantienen contacto cercano.

Para prevenir contraer esta enfermedad se pueden tomar algunas medidas:

Lavarse las manos frecuentemente y de manera correcta.

Cocinar bien los mariscos y lavar las frutas y verduras de manera correcta.

Limpiar y desinfectar superficies contaminadas.

Lavar la ropa con agua caliente.

Es necesario tomar en cuenta que el desinfectante de manos no es eficaz contra el norovirus.

En caso de que te hayas enfermado, los especialistas recomiendan que permanezcas en casa por lo menos hasta dos días después de que desaparezcan los síntomas, esto para evitar contagiar a más personas.