Manuel Adorni recibe a ministros y reactiva las visitas a provincias en un intento por mostrar gestión

El jefe de Gabinete mantendrá reuniones con Mario Lugones y Alejandra Monteoliva y prepara una visita a Mendoza junto a Alfredo Cornejo, en medio de las tensiones internas de La Libertad Avanza y el desgaste por las denuncias sobre su patrimonio.

Manuel Adorni mantendrá una agenda de reuniones en Casa Rosada y nuevas actividades en el interior del país. El jefe de Gabinete recibirá este miércoles al ministro de Salud, Mario Lugones , al mediodía, y por la tarde mantendrá un encuentro con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , en una jornada que el oficialismo busca mostrar como parte de una reactivación política del funcionario.

Los movimientos ocurren en un momento delicado para Adorni, atravesado por el avance de las investigaciones sobre su patrimonio y por las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza. En Balcarce 50 admiten que el funcionario necesita volver a instalar una agenda vinculada a la gestión y recuperar iniciativa política después de semanas dominadas por denuncias, cuestionamientos opositores y disputas internas.

En paralelo, el jefe de Gabinete retomará esta semana la agenda federal con una visita a Mendoza, donde participará junto al gobernador Alfredo Cornejo de la inauguración de un parque solar en Las Heras. Allí viajará junto al titular de economía, Luis "Toto" Caputo.

La visita también se dará en medio de la interna libertaria en Mendoza, donde persisten diferencias entre el armado político alineado con Karina Milei y sectores cercanos al diputado Luis Petri . En ese contexto, el viaje de Adorni apunta a fortalecer vínculos con gobernadores aliados y mostrar capacidad de articulación política en las provincias.

Pese al desgaste de las últimas semanas, Javier Milei mantiene una defensa cerrada de su jefe de Gabinete y descarta cambios inmediatos dentro del equipo nacional. En el entorno presidencial consideran que Adorni sigue siendo una figura clave tanto para la comunicación como para la coordinación política del oficialismo

Sin Santiago Caputo y con Patricia Bullrich part-time, Manuel Adorni repasó la agenda legislativa con la mesa política

La mesa política del Gobierno se reunió el martes en Casa Rosada en un intento por ordenar una administración atravesada por internas cada vez más visibles, desgaste de gestión y una agenda legislativa que todavía no logra despegar.

El encuentro se llevó a cabo entre las 16 y las 18 en el Salón Escudos de Casa Rosada, y tuvo como eje principal la reforma electoral impulsada por Javier Milei, especialmente el proyecto para eliminar las PASO, una iniciativa que el oficialismo considera clave pero que sigue lejos de reunir los consensos necesarios en el Congreso.

La reunión estuvo encabezada por Karina Milei y reunió al núcleo político más chico del oficialismo, aunque sin la presencia de Santiago Caputo, quien estuvo ausente -con aviso previo- por temas de agenda.

Sí formaron parte de la reunión Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, participó la senadora Patricia Bullrich, quien se retiró unos minutos antes porque tenía otro compromiso en la Cámara alta.

Durante el encuentro se repasó la agenda parlamentaria en Diputados y Senadores. Por su parte, el ministro coordinador expuso sobre el listado de leyes a mandar al Congreso (10 adicionales).

En la previa, desde la Casa Rosada admitían que el objetivo no era solamente coordinar la estrategia parlamentaria sino también bajar la tensión interna después de varias semanas marcadas por reproches cruzados y operaciones internas.