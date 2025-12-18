La revelación de Leonardo DiCaprio sobre "Titanic" que sorprendió a sus fans

La confesión tuvo lugar durante la charla “Actors on Actors”, donde dialogó con Jennifer Lawrence.

Leonardo DiCaprio sorprendió al público al revelar que nunca vio Titanic , una de las películas más destacada de su filmografía y uno de los mayores éxitos del cine a nivel global.

La confesión tuvo lugar durante la charla “Actors on Actors” , un segmento del portal Variety donde dialogó con Jennifer Lawrence .

La actriz consultó directamente a su acompañante si alguna vez volvió a ver la película: “¿Has vuelto a ver Titanic?”, preguntó Lawrence, a lo que DiCaprio respondió: “No. No la he visto nunca” .

En esa misma línea, ella lo animó a ver el largometraje de 1997 que coprotagonizó junto a Kate Winslet : “Oh, deberías. Seguro que ahora podrías mirarla, es muy buena”.

El ganador del Oscar, que interpretó a Jack Dawson bajo la dirección de James Cameron , profundizó en la relación que mantiene con sus películas. “Realmente, no veo mis películas, ¿tú lo haces?” , dijo.

Lawrence, conocida por películas como No mires arriba y Los Juegos del Hambre, admitió que tampoco suele revisar sus propios trabajos, salvo excepciones.

“Una vez, estando bastante borracha, puse Escándalo americano. Me pregunté si era buena actriz. Lo puse y no recuerdo cuál fue la respuesta”, explicó la también ganadora de la estatuilla dorada.

Leonardo DiCaprio no suele ver sus películas

A lo largo de su trayectoria, Leonardo DiCaprio, de 51 años, reiteró que la revisión de sus propios proyectos no es frecuente. Durante una conversación con el director Paul Thomas Anderson para la revista Esquire en agosto, señaló:

“Rara vez veo cualquiera de mis películas, pero siendo sincero, hay una que he visto más que las demás. Es El aviador. Eso se debe a que fue un momento muy especial para mí. Había trabajado con Marty [Scorsese] en Pandillas de Nueva York y durante diez años cargué con un libro sobre Howard Hughes”.

DiCaprio explicó a la misma revista que cuando logró llevar a cabo la película sobre Hughes, tenía 30 años y por primera vez se sintió parte sustancial de una producción cinematográfica.

“Fue la primera vez que como actor sentí que era parte implícita de la producción, no solo alguien contratado para interpretar un papel. Sentí una responsabilidad nueva”, indicó.