Un supermercado ofrece 2X1 en turrones y confitados para este 24 de diciembre

Se viene la Navidad y llueven las propuestas para llenar el changuito sin afectar el bolsillo.

Este supermercado ofrece descuentos para la mesa dulce de Navidad. Mariano Fuchila

Entre turrones, confitados y dulces, varios muchas familias aprovechan los últimos días para organizar compras y comparar precios entre las distintas cadenas. Es por eso que este supermercado acerca promociones tentadoras. Comprás uno y te llevás otro, perfecto para armar la mesa dulce sin gastar de más.

Y si de brindar se trata, también hay descuentos en bebidas: vinos espumantes y champagnes con hasta 70% de descuento en la segunda unidad, y sidras y refrescos con 80% en la segunda. En pocas palabras, hay para todos los gustos y bolsillos.

supermercados-dia.jpg Día: descuento en turrones y confitados La propuesta incluye una combinación extensa de opciones para las compras de fin de año:

Opciones 2x1: Mantecol Bajo en sodio 111gr

Budín Vainilla Chips Chocolate Cuquets

Pan Dulce Cuquets con Chips de Chocolate

Pionono Dia 150gr

Garrapiñada de Maní Cuquets

Budín Chocolate Dia 250gr

Maní con Chocolate Dia 80gr

Pasas de Uva con Chocolate día 80gr

Tableta de Maní Cuquets 70gr Ofertas con 70% en la segunda unidad Vino espumante Emilia Extra Brut

Champagne Federico de Alvear

Champagne Extra Brut Novecento

Champagne Navarro Correa Extra Brut Ofertas con 80% en la segunda unidad Sidra La Quintana 720ml

Sidra del Valle Lata 473ml

Ananá Fizz del Valle 720ml

