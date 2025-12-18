Entre turrones, confitados y dulces, varios muchas familias aprovechan los últimos días para organizar compras y comparar precios entre las distintas cadenas. Es por eso que este supermercado acerca promociones tentadoras. Comprás uno y te llevás otro, perfecto para armar la mesa dulce sin gastar de más.
Un supermercado ofrece 2X1 en turrones y confitados para este 24 de diciembre
Se viene la Navidad y llueven las propuestas para llenar el changuito sin afectar el bolsillo.
Y si de brindar se trata, también hay descuentos en bebidas: vinos espumantes y champagnes con hasta 70% de descuento en la segunda unidad, y sidras y refrescos con 80% en la segunda. En pocas palabras, hay para todos los gustos y bolsillos.
Día: descuento en turrones y confitados
La propuesta incluye una combinación extensa de opciones para las compras de fin de año:
Opciones 2x1:
Mantecol Bajo en sodio 111gr
Budín Vainilla Chips Chocolate Cuquets
Pan Dulce Cuquets con Chips de Chocolate
Pionono Dia 150gr
Garrapiñada de Maní Cuquets
Budín Chocolate Dia 250gr
Maní con Chocolate Dia 80gr
Pasas de Uva con Chocolate día 80gr
- Tableta de Maní Cuquets 70gr
Ofertas con 70% en la segunda unidad
Vino espumante Emilia Extra Brut
Champagne Federico de Alvear
Champagne Extra Brut Novecento
Champagne Navarro Correa Extra Brut
Ofertas con 80% en la segunda unidad
Sidra La Quintana 720ml
Sidra del Valle Lata 473ml
Ananá Fizz del Valle 720ml
