18 de diciembre 2025 - 11:00

Un supermercado ofrece 2X1 en turrones y confitados para este 24 de diciembre

Se viene la Navidad y llueven las propuestas para llenar el changuito sin afectar el bolsillo.

Este supermercado ofrece descuentos para la mesa dulce de Navidad.

Mariano Fuchila

Entre turrones, confitados y dulces, varios muchas familias aprovechan los últimos días para organizar compras y comparar precios entre las distintas cadenas. Es por eso que este supermercado acerca promociones tentadoras. Comprás uno y te llevás otro, perfecto para armar la mesa dulce sin gastar de más.

Y si de brindar se trata, también hay descuentos en bebidas: vinos espumantes y champagnes con hasta 70% de descuento en la segunda unidad, y sidras y refrescos con 80% en la segunda. En pocas palabras, hay para todos los gustos y bolsillos.

supermercados-dia.jpg

Día: descuento en turrones y confitados

La propuesta incluye una combinación extensa de opciones para las compras de fin de año:

Opciones 2x1:

  • Mantecol Bajo en sodio 111gr

  • Budín Vainilla Chips Chocolate Cuquets

  • Pan Dulce Cuquets con Chips de Chocolate

  • Pionono Dia 150gr

  • Garrapiñada de Maní Cuquets

  • Budín Chocolate Dia 250gr

  • Maní con Chocolate Dia 80gr

  • Pasas de Uva con Chocolate día 80gr

  • Tableta de Maní Cuquets 70gr

Ofertas con 70% en la segunda unidad

  • Vino espumante Emilia Extra Brut

  • Champagne Federico de Alvear

  • Champagne Extra Brut Novecento

  • Champagne Navarro Correa Extra Brut

Ofertas con 80% en la segunda unidad

  • Sidra La Quintana 720ml

  • Sidra del Valle Lata 473ml

  • Ananá Fizz del Valle 720ml

