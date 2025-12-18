Paro y conflicto judicial: el Gobierno presentó una denuncia penal contra los controladores aéreos tras la medida de fuerza

Luego de los paros y protestas en aeropuertos, el Gobierno llevó el conflicto con el gremio de los controladores aéreos a la Justicia y los acusó de infringir normas clave de seguridad.

Tras las medidas de fuerza que provocaron demoras y cancelaciones, el Gobierno denunció penalmente a los controladores aéreos y sostuvo que las protestas pusieron en riesgo la seguridad de los vuelos.

El Gobierno elevó una denuncia penal contra el gremio de controladores aéreos luego de l as medidas de fuerza que generaron importantes afectaron la operación de vuelos en los aeropuertos de todo el país . La presentación judicial fue presentada por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3 , a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas .

La denuncia apunta a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) , que nuclea a los controladores, por presuntas infracciones aeronáuticas y delitos relacionados con la seguridad operacional tras paralizaciones y acciones durante las protestas que alteraron la normal prestación del servicio.

Según el texto judicial, parte de las medidas de fuerza incluyeron la colocación de banderas en las torres de control del Aeroparque Jorge Newbery y del Aeropuerto Internacional de Ezeiza , lo que (según EANA) no solo obstaculizó tareas clave, sino que también pudo haber comprometido la seguridad de las operaciones aéreas y la integridad de pasajeros, tripulaciones y equipos.

La denuncia se basa en una presunta infracción a la Ley N.º 17.285 (Código Aeronáutico) y fue radicada al término de una jornada de paro que provocó demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos. Voceros del sector aéreo estiman que más de 40.000 pasajeros quedaron afectados entre la primera jornada de protesta y una segunda medida prevista para este jueves.

La presentación de EANA sostiene que, de desprenderse una bandera u otro elemento de las estructuras, estos podrían ser absorbidos por una turbina o interferir con tareas críticas de control, con riesgo de daños materiales y para la vida de quienes viajan o trabajan en las aeronaves .

Por su parte, Atepsa sostiene que las medidas obedecen a un conflicto laboral con EANA, que incluye reclamos por falta de cumplimiento de acuerdos salariales y condiciones laborales, aunque este argumento no fue parte de la presentación judicial.

Ahora, con la denuncia formalizada, la Justicia evaluará si las acciones gremiales configuran delitos contra la seguridad de la navegación aérea y determinará los pasos siguientes en la causa.

El comunicado de Atepsa

Atepsa publicó en su cuenta de Instagram que “a partir del 17 de diciembre continúan las medidas legítimas de acción sindical, afectando vuelos nacionales e internacionales en todos los aeropuertos del país”.

El gremio denuncia por meses “ausencia de diálogo, incumplimientos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica”.

Embed - ATEPSA on Instagram: "Compañeras y compañeros, ante la falta de respuestas de EANA, a partir del 17 de diciembre continúan las medidas legítimas de acción sindical, afectando vuelos nacionales e internacionales en todos los aeropuertos del país. Desde hace meses denunciamos la ausencia de diálogo, los incumplimientos al CCT, la negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica. Seguimos firmes en la defensa de nuestros derechos y condiciones de trabajo." View this post on Instagram

Paro de controladores: cancelaciones y reprogramaciones de vuelos

A través de sus redes sociales, Aerolíneas Argentinas informó a sus pasajeros sobre las medidas que se llevarán a cabo el jueves 18 de diciembre.

Flybondi anunció la cancelación de los vuelos a Jujuy y Bariloche de la mañana, así como otros a Salta y Puerto Madryn, además de 69 reprogramaciones y cambios de aeropuerto. JetSMART ajustó algunos horarios sin cancelar servicios, recomendando a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos en la web de la compañía.

El paro de controladores aéreos provoca demoras y cambios en los itinerarios de Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART. La decisión se inscribe en una serie de acciones que se desplegarán a lo largo de cinco días de diciembre, con impacto escalonado sobre la operatoria aérea. El conflicto se desarrolla en fechas sensibles para el transporte aerocomercial, ya que coincide con los días previos a Navidad y Año Nuevo, cuando aumenta de manera significativa la demanda de vuelos.

El cronograma completo de paros de controladores que afectarán vuelos

ATEPSA confirmó que las medidas se llevarán adelante en las siguientes fechas y horarios:

Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: afectó despegues de vuelos nacionales.

afectó despegues de vuelos nacionales. Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afecta despegues de vuelos nacionales.

afecta despegues de vuelos nacionales. Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afecta despegues de vuelos nacionales.

afecta despegues de vuelos nacionales. Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afecta vuelos internacionales en todos los aeropuertos.

afecta vuelos internacionales en todos los aeropuertos. Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afecta toda la aviación en todo el país.

Desde el gremio aclararon que la medida alcanzará únicamente a las autorizaciones de despegue y que no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo durante las franjas de paro. No obstante, garantizaron “los servicios mínimos indispensables, garantizando todas las operaciones en emergencia, humanitarias, sanitarias, de Estado y búsqueda y salvamento”.