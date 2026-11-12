El dólar se mantiene estable en el primer día de la semana en operar con normalidad

El tipo de cambio oficial abre estable en $1.546 en una jornada que vuelve a operar con normalidad tras cinco días sin actividad por los feriados debido a la visita del papa León XIV, y operaciones reducidas en el exterior.

E l dólar oficial mayorista opera estable este jueves luego de cinco días sin actividad por el feriado extendido en la Argentina. La primera rueda hábil de la semana estuvo condicionada por el Día de los Veteranos en Estados Unidos, que restringió las operaciones cambiarias y redujo el volumen negociado.

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En el segmento mayorista , el tipo de cambio abre estable en $1.546. En tanto, dentro de los minoristas en el Banco Nación el dólar se vende a $1.570. El blue está en el mismo nivel que el oficial también en $1.570.

En el mercado minorista, el dólar del Banco Nación se mantuvo en $1.570 para la venta

En el mercado de futuros, los contratos registraron bajas de hasta el 0,4% en los tramos correspondientes a 2026. Las cotizaciones implícitas ubicaron al dólar mayorista en $1.563,50 para fines de noviembre y $1.593 para el cierre de diciembre . El volumen negociado en este segmento alcanzó aproximadamente los u$s674 millones.

Más allá de la estabilidad reciente del tipo de cambio, los analistas siguen atentos a la dinámica de las tasas de interés, la demanda de pesos y las intervenciones oficiales en instrumentos vinculados al dólar.

El economista Gustavo Ber advirtió que, después de las últimas ruedas de relativa calma, el mayorista podría retomar un leve movimiento alcista. En ese escenario, consideró relevante observar cómo evoluciona el ritmo de compras del BCRA y qué sucede con la demanda privada de divisas.

También destacó que el incremento estacional de la demanda de dinero podría tener consecuencias sobre las tasas de interés de corto plazo, especialmente si no está acompañado por una mayor disponibilidad de liquidez.