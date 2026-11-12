Dólar: desacople entre el riesgo país y el tipo de cambio real pone a prueba la sostenibilidad cambiaria para 2027

La falta de emisiones de deuda internacional obliga al Tesoro a más que duplicar sus compras de divisas ante el BCRA. Aunque la oferta de dólares resiste en el corto plazo por estacionalidad, la divergencia con el ITCRM enciende alarmas para el mediano plazo.

Ante la ausencia de financiamiento internacional, las reservas y la capacidad de intervención cambiaria definirán la dinámica financiera de los próximos meses.

El mercado financiero argentino transita por una llamativa dualidad ante el reciente salto del riesgo país . Mientras que los activos de renta fija y los bonos soberanos reaccionan con extrema sensibilidad a los vaivenes políticos e internacionales, el tipo de cambio oficial mantiene una estabilidad que desconcierta a la city .

Tras el repunte observado en Wall Street , que permitió al indicador retroceder desde los 939 hasta los 852 puntos básicos , la atención de los inversores volvió a posarse sobre las inconsistencias estructurales del programa económico . La divergencia entre un riesgo soberano que acumula una suba de unos 450 puntos básicos desde su mínimo de julio y un tipo de cambio real multilateral (ITCRM) que opera en mínimos de la gestión -con una caída superior al 5% en el mismo período, según un informe de PPI - expone una desvinculación que, tarde o temprano, exigirá un punto de encuentro.

Al respecto, Marianela Gayá, Chief Economist de Formula , manifestó a Ámbito que observan "un desacople entre la evolución del riesgo país y el tipo de cambio real" . "Históricamente, ambas variables mostraron una correlación importante, pero en los últimos meses la misma se debilitó", señaló la especialista.

En el corto plazo, los flujos financieros y comerciales operan como un bálsamo que evita mayores sobresaltos cambiarios. La estacionalidad juega un rol determinante en este tramo del año, caracterizado por una mayor demanda de pesos por parte de los agentes económicos, a lo que se acoplan los ingresos de divisas provenientes tanto de la liquidación de títulos de deuda como del superávit energético y el inicio de la cosecha fina a partir de diciembre.

Al analizar esta dinámica, Gayá indicó: "Esta estabilidad cambiaria podría explicarse, en parte, por una oferta importante de divisas y por las condiciones actuales del mercado cambiario argentino. Además, estacionalmente, durante los últimos meses del año suele aumentar la demanda de pesos , lo que podría contribuir a moderar las presiones sobre el tipo de cambio".

Sin embargo, los analistas coinciden en que esta anestesia transitoria no elimina los riesgos latentes de mediano plazo. La pax cambiaria convive con ventas oficiales de instrumentos vinculados al dólar en el mercado secundario y compras sumamente moderadas por parte del Banco Central (BCRA) en el Mercado Libre de Cambios (MLC), señales que demuestran que la contención de los dólares paralelos y del oficial exige una intervención constante por parte de la autoridad monetaria.

Mariano Fuchila

Desde el plano internacional, el contexto financiero sumó nuevos elementos de fricción tras las elecciones legislativas en EEUU y los ruidos en torno a la economía del país norteamericano, un escenario que reavivó la aversión al riesgo y golpeó con fuerza a los bonos Globales.

A esto se le agrega la lectura que hacen las principales consultoras de la plaza local. Tal como advierte Gayá, la dinámica reciente refleja cómo el mercado de deuda comenzó a incorporar un mayor grado de incertidumbre de cara al calendario electoral de 2027 y las fuentes de financiamiento del sector público.

Según la economista, la derrota electoral de Donald Trump en las legislativas estadounidenses profundizó los interrogantes sobre la capacidad de respaldo externo que pueda ofrecer Washington como "prestamista de última instancia" para la Argentina, lo que hace que llame aún más la atención la escasa volatilidad que exhibe el peso frente al deterioro de los títulos soberanos.

El cuello de botella financiero y el rol del BCRA

El verdadero test de estrés para el esquema económico se traslada inexorablemente hacia el próximo año, cuando comiencen a pesar con todo rigor los compromisos de deuda en moneda extranjera.

"Uno de los principales interrogantes es cómo se afrontarán los vencimientos de deuda de 2027", explicó la experta. "Cuando se presentó el programa financiero, se contemplaba cubrir parte de esas necesidades mediante emisiones de bonos en dólares bajo ley local. Sin embargo, con los actuales niveles de tasas internacionales, sumados al alza del riesgo país, esas colocaciones se volvieron mucho menos atractivas", completó.

Ante las dificultades para concretar esas emisiones de deuda tanto en 2026 como en 2027, el Tesoro se vería obligado a cubrir buena parte de sus obligaciones con los dólares del BCRA. Las nuevas proyecciones de PPI recalculan drásticamente ese drenaje: mientras que el esquema inicial estimaba compras del Tesoro a la autoridad monetaria por unos u$s4.900 millones, los cálculos actuales indican que esa demanda de divisas alcanzaría al menos los u$s13.000 millones.

Esta monumental transferencia de recursos podría reducir significativamente el stock de reservas netas y recortar drásticamente el poder de fuego y la capacidad de intervención del BCRA para contener cualquier turbulencia cambiaria en pleno proceso electoral. A su vez, por el lado del sector privado, la ampliación de los spreads de crédito corporativo reduce paulatinamente la oferta genuina de divisas de la cuenta financiera una vez que se agote el remanente neto de las últimas emisiones corporativas.

En síntesis, Gayá sostiene que, de persistir las dudas sobre el financiamiento y el escenario electoral, "resulta difícil pensar que ambas dinámicas puedan mantenerse indefinidamente sin algún ajuste" en los próximos meses.