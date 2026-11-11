El dólar en el mundo se aprecia a su nivel más alto en 20 meses por la expectativa de más subas de tasas

El incremento se produjo luego de que un gobernador de la Fed planteara la posibilidad de una suba de tasas de 50 puntos si los datos de inflación no mostraban signos de desaceleración.

El dólar a nivel internacional se apreció al nivel más alto desde marzo de 2025 después de que una inflación en Estados Unidos por encima de la esperada reforzara las expectativas de subas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) por encima de lo proyectado originalmente por el mercado.

El índice dólar (DXY) , que compara a la moneda norteamericana contra una canasta de divisas de otras economías desarrolladas, sube 0,46% hasta los 102,4 puntos, su nivel más elevado desde el 29 de marzo de 2025 . En lo que va de la semana, el tipo de cambio estadounidense aumentó 1,16%.

El analista de Pepperstone, Felipe Barragán , sostuvo que esta jornada el dólar registra una apreciación moderada, respaldada por las tasas más elevadas y por una Fed más restrictiva, "lo que confirma que los diferenciales de tasas siguen mandando aun con menos tensión geopolítica" .

Ese incremento ocurrió, en gran parte, luego de que se conociera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , el cuál arrojó una suba de precios mayor a lo proyectado por los analistas.

Como consecuencia, entre los operadores aumentaron sus apuestas a favor de nuevas alzas de tasas en 2027 y comenzaron a contemplar la posibilidad de un aumento considerable de medio punto en diciembre .

Eso fue producto de que los datos se difundieron luego de las declaraciones del gobernador de la Fed, Christopher Waller, quien respaldó un aumento de tasas en diciembre e incluso afirmó que apoyaría un incremento de 50 puntos si la inflación continúa acelerándose.

Poco después, el presidente del Banco de la ‌Reserva Federal de ‌Chicago, Austan Goolsbee, dijo que el último informe de inflación era "casi inquietante", especialmente porque ‌sugiere que las presiones sobre los precios se están extendiendo más allá de los precios de la energía y la inteligencia artificial.

"La inflación de los servicios no está bajando, y probablemente no se deba en su mayor parte a los precios del petróleo, los ‌aranceles o factores que podrían ser transitorios, así que tenemos un verdadero problema de inflación entre manos que se ha ido gestando y al que ‌vamos a tener que hacer frente", agregó Goolsbee.

Y se mostró preocupado de que eso esté derivando en un "sobrecalentamiento generalizado" en los precios: "Los precios de muchísimas cosas, incluidos los servicios, están subiendo demasiado ‌rápido, muy por encima de nuestro objetivo de inflación del 2%".

Archivo. ¿Subirá 50 puntos la Reserva Federal en diciembre? Depositphotos

El impacto de las tasas en el dólar

El economista del banco ING Chris Turner afirmó que si bien la sugerencia de Waller de un aumento de 50 puntos en diciembre "puede resultar demasiado agresiva para muchos de los miembros con derecho a voto del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) que están a favor de un endurecimiento gradual, sus comentarios mantienen viva la posibilidad de que la Fed deba subir las tasas tres veces más".

Según el FedWatch de CME Group, existe un 86,8% de posibilidades de que la Fed suba 25 puntos en la tasa, hasta los 4%-4,25%. Para la reunión del 27 de enero, las probabilidades de que la tasa se ubique en 4,25%-4,5% son del 60%.

Esa expectativa atenuó la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU, lo que "suele ser positivo para el dólar frente a las divisas de los mercados emergentes", según el analista de ING. En este caso, "las divisas de los mercados emergentes tienen un desempeño inferior, ya que el banco central más importante del mundo busca frenar la demanda agregada".

Por ese motivo, sostuvo qu el DXY "debería mantenerse cerca de los máximos recientes" y podría volver a poner a prueba "la importante resistencia" en 102,85/103,00.

Hacia adelante, Barragán argumentó que "el mercado debe definir si la recuperación de las compañías de inteligencia artificial resiste con tasas más altas, y si la sorpresa del IPC es transitoria o obliga a la Fed a prolongar e intensificar su ciclo".

Y agregó que "la distensión en Medio Oriente podría aliviar la inflación y favorecer el apetito por riesgo, pero depende de avances diplomáticos concretos".