Wall Street adelanta otra jornada volátil y Nvidia sigue en el ojo de la tormenta

El repunte de las acciones tecnológicas se dio vuelta cuando la crisis de liderazgo en Nvidia escaló y amenaza con tener repercusiones más amplias en toda la cadena de suministro global de inteligencia artificial.

Los principales índices de Wall Street caen en la preapertura de este jueves, después de que las acciones de Nvidia se desplomaran tras los informes de que su junta directiva estaba evaluando la destitución del CEO Jensen Huang , un sentimiento que hizo que las acciones vinculadas a la inteligencia artificial se deterioró .

Las acciones del gigante de la IA cayeron un 6% en las operaciones previas a la apertura tras las informaciones sobre dos relaciones extramatrimoniales que involucraban a su líder de larga trayectoria, mientras los inversores se mostraban preocupados por las posibles repercusiones de cualquier cambio de liderazgo en la empresa.

Los descensos amenazaban con borrar las ganancias de ayer, cuando los sólidos resultados de CoreWeave ayudaron a las acciones de IA a recuperar cierto terreno.

Las fuertes oscilaciones ponen de manifiesto un tira y afloja en torno al sector de la inteligencia artificial . Las preocupaciones sobre una desaceleración en el desarrollo de los centros de datos se han intensificado tras la victoria arrolladora de los demócratas en las elecciones de medio mandato.

En el sector de la commodities, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 0,7% hasta u$s92,3 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI baja 0,7%, hasta los u$s85,86 el barril.

Depositphotos

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,36% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,76%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,06% al alza.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — se mantiene en torno al 5%, mientras que el índice dólar sube levemente, en torno a los 102,830 puntos.

Los inversores se están preparando para la publicación del Índice de Precios al Productor el viernes, que podría ayudar a moldear las expectativas de inflación después de que los datos de principios de esta semana mostraran que los precios al consumidor subieron más de lo esperado el mes pasado.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,25%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,76% y el CAC francés acompaña con 0,71%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,34%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,26%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,67%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió 0,61% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,71%.