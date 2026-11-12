Ivana Dip, de BMW: "Los beneficios para los autos eléctricos hoy favorecen a un solo origen"

La CEO de BMW Group Argentina destacó el crecimiento del 48% en las ventas y anticipó nuevos lanzamientos para 2027. Celebró la eliminación del impuesto interno, pero reclamó ampliar los incentivos a la electromovilidad para evitar distorsiones en la competencia. También anunció créditos en dólares a tasa cero para algunos modelos.

La normalización de las importaciones, la eliminación del impuesto interno y la recuperación de la oferta de modelos impulsaron las ventas de BMW en la Argentina. La automotriz registra un crecimiento interanual del 48% y prepara una nueva etapa de lanzamientos para 2027, con la llegada de vehículos desarrollados bajo la plataforma tecnológica Neue Klasse. Sin embargo, la compañía advierte que todavía quedan desafíos pendientes, especialmente en materia de financiamiento y electromovilidad.

En diálogo con Ámbito, Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina , destacó la recuperación del segmento premium y anticipó créditos en dólares a tasa cero para determinados modelos. También cuestionó el alcance del régimen de incentivos a los vehículos electrificados, al considerar que sus restricciones favorecen a un sector de la industria. "Sería deseable que sean reglas que apliquen a todos y no beneficien a un sector en particular" , sostuvo.

Desde Villa La Angostura, donde la compañía presentó el nuevo BMW iX3 , la ejecutiva analizó las perspectivas del mercado automotor, la continuidad del acuerdo para abastecerse de litio argentino y los desafíos de las mujeres en puestos de conducción empresarial. "Nunca me sentí discriminada, pero sí creo que implica un gran esfuerzo de mucho trabajo para todas las mujeres que hemos llegado a funciones gerenciales", afirmó.

Ivana Dip: Primero, estamos terminando un año muy bueno. En este momento estamos un 48% arriba del año pasado y vamos a cerrar con un muy buen volumen. BMW y el segmento premium están volviendo a niveles que tuvimos en los buenos años del pasado. Finalmente, lo estamos logrando. También tuvimos muchos lanzamientos este año, muy enfocados en la deportividad y la performance. Y ahora llega la frutilla del postre, el iX3, que pertenece a la nueva generación Neue Klasse y es eléctrico. Para el año que viene vamos a tener varias novedades con productos muy emblemáticos de la marca. Se viene toda esta nueva tecnología y diseño para distintos modelos. Por eso decimos que el lanzamiento del iX3 es el primero de una nueva era. Durante la primera mitad de 2027 tenemos previstos tres modelos diferentes que van a llegar en su versión Neue Klasse. Será un primer semestre con muchos lanzamientos. Incluso en el verano vamos a mostrar novedades.

P.: BMW está retomando una curva de crecimiento. ¿A qué atribuye esta mejora en el desempeño de la compañía?

I.D.: Yo hablo de olas de crecimiento. La primera fue la normalización de las importaciones y los pagos al exterior. No solamente teníamos limitada la cantidad de importaciones y la variedad de productos, sino que además teníamos una deuda muy grande con casa matriz. Finalmente pudimos regularizar todo eso. Nos permitió recuperar la gama completa de productos, desde el Serie 1 hasta el Serie 7 y desde el X1 hasta el X7, y después tener stock disponible. La segunda ola de crecimiento llegó el año pasado con la baja del impuesto interno. Eso permitió que, al menos hasta la mitad de la gama, los vehículos dejaran de pagar ese impuesto, que era muy distorsivo. Este año se eliminó completamente. La eliminación del impuesto interno no implica ningún tipo de subsidio. Primero, porque nuestros autos siguen teniendo alrededor del 50% de carga impositiva. Y segundo, porque era un impuesto pensado para un mercado con doble tipo de cambio, con un dólar paralelo. Al unificarse el tipo de cambio, ya no tenía ningún sentido. Esto convirtió al mercado argentino en uno mucho más parecido a cualquier mercado competitivo del mundo. Lo normalizó absolutamente. Esas fueron las olas de crecimiento. El año pasado crecimos más del 100% y este año estamos por encima del 40%.

P.: ¿Qué falta para terminar de normalizar el mercado?

I.D.: Nos faltaría una normalización del crédito, con tasas de interés un poco más atractivas. De todas maneras, nosotros estamos trabajando con un banco para ofrecer préstamos prendarios y leasing en pesos y en dólares. En dólares tenemos tasas muy atractivas, alrededor del 8%. Incluso, para la entrada de gama, el Serie 1, el X1 y una versión del 330 que estamos ofreciendo sobre el final de este año, vamos a tener créditos en dólares a tasa cero. Esto se hace con apoyo de BMW y de nuestra red de concesionarios, de manera que el cliente tenga la tasa totalmente bonificada.

P.: ¿El mercado premium está creciendo o está cambiando en la Argentina?

I.D.: Está creciendo el mercado premium en general, por distintas razones. Las limitaciones a las importaciones generaron mucha demanda contenida. Por ejemplo, el año pasado trajimos nuevamente a la Argentina el M2 después de ocho años. Es un producto ideal para el mercado argentino y no lo teníamos desde hacía mucho tiempo. Lo mismo ocurrió con el X5 y el X6. Cuando finalmente pudimos volver a traerlos en 2024, había muchos clientes que llevaban varios años esperando para renovar sus vehículos. Entonces, hay una parte del crecimiento que responde a esa demanda contenida. Después, la eliminación del impuesto interno definitivamente normalizó el mercado y el segmento premium. De todas maneras, todavía estamos lejos de lo que podríamos alcanzar. Hay otros países de Latinoamérica donde el segmento premium representa el 3% del mercado. Nosotros siempre estuvimos alrededor del 1% y este año vamos a estar un poco por encima. El segmento se está normalizando, pero todavía hay camino por recorrer. Incluso representando una porción muy pequeña del mercado, todavía puede crecer mucho.

Ivana Dip junto al flamante BMW iX3.

"Sería bueno que los beneficios a los eléctricos estuvieran más generalizados"

P.: ¿Están dadas las condiciones para que avance la electrificación de los autos en la Argentina? ¿Acompaña el marco normativo?

I.D.: No hay realmente grandes beneficios. Sabemos que en todas partes del mundo donde se desarrolló la electromovilidad fue sobre tres pilares: las automotrices, la infraestructura de carga y determinados incentivos del Estado. En la Argentina esos incentivos son muy limitados. Tenemos ciudades donde existen ciertos beneficios. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene beneficios para los vehículos mild hybrid, los híbridos enchufables y los eléctricos. Eso lo celebramos, pero sería bueno que estuviera más generalizado. Por otro lado, hoy existen algunos incentivos a la importación. Esas tres variantes de vehículos electrificados pueden acceder a un beneficio que les permite no pagar derechos de importación, pero de una manera muy limitada, con valores máximos muy bajos.

P: Cuando pide que los beneficios sean más generalizados, ¿a qué se refiere?

I.D.: La realidad es que hoy está accediendo un grupo muy limitado y prácticamente un único origen. Nosotros tuvimos la posibilidad de incluir algunos autos, pero muy pocos. La cuota total es de 50.000 vehículos y pudimos traer 100 BMW y 150 MINI. Celebramos que exista un incentivo para la electrificación, pero sería deseable que fuera más amplio, que llegara realmente a todas las automotrices y a todos los modelos. Hoy es un solo origen el que está aprovechando esto. Eso limita mucho la competencia y hace que el mercado crezca de una forma artificial. Genera distorsiones. Siempre que hay alguna restricción o un beneficio dirigido solamente a un sector, se producen distorsiones en el mercado total. Ya que se hicieron tantos avances para normalizar y abrir el mercado, sería deseable que en materia de electromovilidad ocurriera lo mismo, con reglas que se apliquen a todos y no beneficien a un sector en particular.

P.: En cuanto a la ampliación de la red de carga, ¿también hace falta un nuevo marco legal y una mayor colaboración de los gobiernos locales para instalar y habilitar los puntos de carga?

I.D.: Exactamente. Creo que, en la medida en que haya más vehículos eléctricos, eso naturalmente va a promover el desarrollo de la infraestructura. También hay que saber que, aunque todavía no está tan desarrollada, existe una red de carga. Hoy estamos frente al lago Nahuel Huapi, en Villa La Angostura, en Las Balsas, que es un alojamiento de lujo y tiene dos cargadores. El iX3 que estamos lanzando lo podemos cargar acá. Esto también ocurre en muchos otros lugares. Hay estacionamientos, restaurantes y shoppings que ya cuentan con cargadores. El cliente debe saber que nuestros vehículos electrificados vienen con un cargador incluido. Puede instalarlo en su casa y después utilizar los puntos de carga que encuentre en su trabajo, en un shopping o en un estacionamiento. También ofrecemos el Flex Charger, que el cliente puede adquirir para conectar el vehículo a distintos tipos de tomacorrientes. Todo esto es muy positivo y se va a seguir desarrollando.

P.: ¿Cómo avanza el acuerdo que hizo BMW Group con una empresa minera para el abastecimiento de litio argentino?

I.D.: El acuerdo sigue vigente. Es un acuerdo que hizo casa matriz con una empresa que, en su momento, era Livent y que, después de las fusiones y los cambios en el sector, pasó a formar parte de Rio Tinto. Una parte importante del litio utilizado para las baterías de los vehículos BMW proviene de la Argentina. El acuerdo se firmó en 2021 y desde entonces se fue extendiendo y ampliando. Sigue vigente y es importante para nuestro aprovisionamiento de litio.

P.: ¿Iniciativas como el RIGI pueden beneficiar este tipo de acuerdos?

I.D.: En nuestro caso es simplemente un acuerdo de compra. No hay una inversión directa de BMW. Las inversiones corresponden a las compañías mineras, que son las que se ocupan de la extracción y están a cargo de las operaciones.

P.: Usted destacó los avances en la normalización del mercado, aunque señaló que todavía faltan algunas cuestiones, como el acceso al crédito. Si tuviera que recomendar tres o cuatro medidas para impulsar el segmento premium y la electrificación, ¿cuáles serían?

I.D.: Primero, que continúe la normalización de la macroeconomía para que podamos tener créditos más accesibles. También sería interesante desarrollar algunos beneficios especiales para las flotas y los autos corporativos. Hay otros mercados donde esto está mucho más avanzado, con modalidades de leasing que favorecen el uso de vehículos corporativos. En materia de electrificación, sería bueno tener una visión más integral del país para promoverla. Necesitamos que más ciudades otorguen beneficios para los autos eléctricos e híbridos. Que no quede limitado a una o dos ciudades, sino que se extienda de manera más generalizada. Eso depende en buena medida de los municipios. Y, desde el Gobierno nacional, sería deseable que los incentivos que ya existen tengan un alcance más amplio. Si existe una decisión de incentivar la electrificación, como efectivamente ocurre, sería bueno que ese beneficio llegue a toda la industria. Que no esté diseñado de una manera que favorezca solamente a un sector, sino que todas las automotrices puedan aprovecharlo.

"Llegar a funciones gerenciales implica un gran esfuero para las mujeres"

P.: Por su rol como CEO de BMW Group Argentina. ¿Qué desafíos enfrenta desde un cargo de tanta responsabilidad y siendo mujer?

I.D.: En el pasado decía que no había habido diferencias por el hecho de ser mujer. Después cambié un poco mi mirada. Creo que quizás las mujeres que vamos desarrollándonos en nuestras carreras naturalizamos ciertas cosas. En general, tenemos bastante energía y estamos muy orientadas a los objetivos. Creo que, en el fondo, quienes pudimos desarrollarnos siendo mujeres trabajamos más. Me parece que ponemos mucho esfuerzo en todos los detalles de la compañía. Nunca me sentí discriminada ni nada por el estilo, pero sí creo que llegar a funciones gerenciales implica un gran esfuerzo y mucho trabajo para las mujeres. Después hay algunas cuestiones que incluso me tomo con humor. Por supuesto que me encantan los autos y manejar, pero también me gusta darle una impronta más global e integral al negocio. Por ejemplo, pongo mucho foco en los lanzamientos, en que sean presentaciones icónicas, en lugares muy especiales. Me gusta mucho el arte. Hemos hecho lanzamientos en el Teatro Colón, en Colón Fábrica y en una galería de arte, donde vinculamos el regreso de una obra de Quinquela Martín después de más de cien años con la vuelta del BMW M2 después de ocho años. También hicimos un evento de MINI en los jardines de la Embajada Británica. A veces me río con los concesionarios y les digo que, si no chorrea aceite en un evento, parece que no es un evento automotriz. Creo que a veces cuesta incorporar una mirada diferente, manteniendo siempre al auto y a la experiencia en el centro. Soy muy fanática de las experiencias. Las que hicimos en el autódromo, durante el verano en Cariló y Punta del Este, y en invierno aquí, en Villa La Angostura. A mí no me cuesta tanto porque tengo mucha personalidad y determinación.

P.: ¿Hay mujeres que la inspiren en su liderazgo, ya sea en el ámbito profesional, cultural o artístico?

I.D.: No tengo una referente en particular. Vengo de una familia donde mis dos abuelas tenían personalidades muy fuertes y eran, de alguna manera, cabezas de familia. Supongo que eso me habrá inspirado. Mi mamá no desarrolló una carrera profesional fuera de casa, pero sí tuvo participación en instituciones. En Santa Fe, por ejemplo, fue presidenta del Instituto Argentino-Germano. Crecí viendo mujeres con personalidad, que siempre tenían una voz y una opinión. Era una familia muy democrática en ese sentido. No tengo una fuente particular de inspiración y tampoco distingo demasiado entre hombres y mujeres. Creo que eso también me ayudó a crecer, porque no pongo el énfasis en las diferencias. Con mis colegas, hayan sido jefes o miembros de mi equipo, me gusta identificar los atributos de cada uno y pensar: qué bueno sería incorporar esto. Pero no tengo una mujer en particular a la que considere mi modelo de referencia.