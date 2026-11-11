León XIV en Perú: el Papa fue recibido por Keiko Fujimori y cantó el Himno Nacional + Agregar ámbito en









El Pontífice llegó a Lima para iniciar una visita de seis días. Tras una multitudinaria caravana por las calles de la capital, participó de la ceremonia oficial en el Palacio de Gobierno, donde entonó las estrofas patrias junto a un coro infantil.

León XVI fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori en Lima, donde cantó el Himno Nacional junto a un coro infantil.

El papa León XIV llegó este miércoles a Perú y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori en el marco del inicio de su visita apostólica al país. Tras aterrizar en la Base Aérea del Callao, el Pontífice recorrió distintas avenidas de Lima en medio de una multitud de fieles que lo esperaron con banderas del Vaticano y de Perú, aplausos y vítores.

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Luego de su paso por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil, la caravana llegó a la Plaza de Armas de Lima, donde el Santo Padre ingresó al Patio de Honor del Palacio de Gobierno. Allí recibió los honores de Estado correspondientes a su investidura como jefe del Estado Vaticano y fue acompañado por Fujimori y la guardia presidencial.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia se produjo cuando León XIV entonó las estrofas del Himno Nacional de Perú, acompañado por un coro infantil y las autoridades presentes. El gesto despertó la emoción de los asistentes y reflejó el vínculo del Pontífice con el país, donde desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa antes de ser elegido Papa en mayo de 2025.

León XIV fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori y cantó el Himno Nacional. La visita de León XIV a Perú: seis días de actividades en cinco regiones La llegada a Perú representa la última etapa de la gira apostólica de León XIV por Sudamérica, que incluyó previamente visitas a Uruguay y Argentina. El recorrido peruano se extenderá hasta el 16 de noviembre y contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, con encuentros religiosos, institucionales y comunitarios.

La visita tiene un significado especial para el Pontífice. Robert Francis Prevost, su nombre de nacimiento, llegó a Perú en 1985 como misionero agustino y desarrolló allí buena parte de su labor pastoral. Entre 2015 y 2023 fue obispo de Chiclayo, ciudad en la que construyó un vínculo estrecho con la comunidad local. Además, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Durante su primera jornada en Lima, León XIV también tiene previsto reunirse con la presidenta Fujimori y participar de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. La agenda continuará el jueves con una reunión con los obispos peruanos, una celebración religiosa en la Catedral de Lima y un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano. También encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios. En los días siguientes, el Papa viajará a Chiclayo, donde desarrolló su ministerio episcopal, además de visitar Cajamarca, Cusco y Pucallpa. El cierre de la gira será el lunes 16 de noviembre, con una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, antes de emprender el regreso a Roma.