Las reservas del BCRA cayeron a mínimos en más de un mes, pero se mantuvieron las compras pese al feriado en EEUU

La autoridad monetaria adquirió u$s29 millones en la primera rueda tras los feriados locales, aunque las reservas retrocedieron u$s312 millones y cerraron en u$s49.642 millones. La caída del oro y el fortalecimiento internacional del dólar afectaron el valor de los activos, mientras el mercado cambiario operó con menor actividad.

Las reservas del BCRA cayeron a su nivel más bajo en más de un mes, afectadas por la baja del oro y el fortalecimiento global del dólar, pese a que el Central mantuvo las compras de divisas.

El Banco Central (BCRA) registró este miércoles 11 de noviembre una caída de u$s312 millones en las reservas internacionales brutas, que cerraron en u$s49.642 millones, su nivel más bajo en más de un mes , pese a que la autoridad monetaria mantuvo las compras de divisas en el mercado oficial. En una jornada condicionada por el feriado parcial en Estados Unidos , el organismo adquirió otros u$s29 millones y llevó el saldo positivo del mes a u$s80 millones.

La intervención se produjo después de tres jornadas sin operaciones locales (feriado bancario en viernes pasado y los feriados nacionales el lunes y martes) y en un mercado con menor actividad por las restricciones de liquidación internacional. En el segmento de contado se negociaron aproximadamente u$s427 millones, mientras que las compras del BCRA representaron cerca del 7% del volumen total . De esta manera, el Central consiguió sostener su presencia compradora, aunque a un ritmo considerablemente inferior al observado durante octubre.

En efecto, las adquisiciones promediaron apenas u$s16 millones diarios durante noviembre, frente a los u$s66 millones de octubre , cuando el BCRA había acumulado casi u$s1.400 millones. La desaceleración comenzó después del balotaje brasileño, en medio de una mayor demanda privada de cobertura y la depreciación del real, que redujeron el excedente disponible para la intervención oficial.

Pese a las nuevas compras, las reservas volvieron a retroceder, afectadas parcialmente por la evolución de los activos internacionales. El oro cayó 1%, con un impacto negativo estimado en u$s150 millones , mientras que el índice dólar avanzó 0,65%. En paralelo, el euro perdió 0,63%, la libra retrocedió 0,46% y el yen se depreció 0,71%, mientras que el yuan permaneció prácticamente estable.

Estos movimientos explicaron parte de la caída, aunque no permiten identificar la totalidad de la variación del stock. Así, las compras acumuladas durante 2026 alcanzaron los u$s16.048 millones, pero su efecto sobre las reservas continúa condicionado por los pagos externos, los movimientos financieros y los cambios de valuación .

El dólar se mantuvo estable y el BCRA enfrenta el desafío de sostener las compras

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró en $1.544, en una jornada de actividad reducida por el Día de los Veteranos en Estados Unidos. La menor disponibilidad de referencias externas coincidió con una recuperación de las operaciones locales tras los feriados, mientras los inversores continuaron evaluando el impacto de la depreciación del real brasileño y las perspectivas para la oferta de divisas.

Los dólares financieros mostraron cotizaciones superiores al oficial. El MEP se ubicó en $1.578,42 y el contado con liquidación en $1.666,09, con un canje de 5,55%. Por su parte, el blue cerró en $1.565, con una brecha de 1,36% respecto del mayorista.

En paralelo, los futuros registraron una caída promedio de 0,32%, con retrocesos de 0,38% para noviembre, 0,41% para diciembre y 0,37% para enero de 2027. Las tasas de interés en pesos, en cambio, aumentaron: la TAMAR pasó de 23,56% a 24,13% nominal anual y la BADLAR avanzó de 21,50% a 22,50%.

La evolución de la liquidez adquiere especial importancia en un contexto en el que el BCRA busca compatibilizar las compras de dólares con la estabilidad cambiaria. Según el Informe Monetario Mensual de octubre, publicado este miércoles, la base monetaria aumentó 1,1% real y desestacionalizado, mientras el M2 privado transaccional retrocedió 0,4%. El organismo explicó que continuó abasteciendo la demanda de dinero mediante compras de divisas y esterilizando los excedentes a través de operaciones de mercado abierto y repos.

Este mecanismo permite administrar los pesos inyectados por las adquisiciones oficiales, aunque su efectividad depende de la demanda de dinero y de las condiciones financieras. En ese sentido, la absorción o liberación de liquidez mediante las licitaciones del Tesoro también puede influir sobre las tasas y los incentivos a mantener posiciones en moneda local.

Hacia adelante, la estabilidad cambiaria podría encontrar respaldo en los ingresos de divisas comerciales y financieros previstos para el último bimestre, especialmente por la cosecha fina, las exportaciones energéticas y las liquidaciones pendientes de deuda corporativa. Sin embargo, el encarecimiento del financiamiento asociado al riesgo país y las necesidades de dólares del Tesoro representan desafíos para sostener ese flujo durante 2027.

Así, aunque el BCRA logró mantener las compras en una jornada de operatoria limitada, el principal interrogante sigue siendo si podrá recuperar el ritmo de acumulación de divisas sin agregar presión sobre el dólar, mientras los compromisos externos y los movimientos de valuación continúan condicionando la evolución de las reservas.