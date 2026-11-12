Donald Trump después de la derrota: ¿endurecimiento o repliegue táctico?

La derrota en las elecciones de medio término abrió una nueva etapa en Washington. Mientras la Casa Blanca refuerza su estrategia y se prepara para enfrentar a un Congreso demócrata, también debe recomponer su base electoral y contener la disputa por la sucesión.

Doble desafío de Trump: el presidente busca recuperar votantes perdidos y mantener el control de un movimiento que mira más allá de su figura.

La derrota electoral abrió una etapa de incertidumbre en Washington . El presidente Donald Trump conserva dos años de mandato, pero perdió el control del Congreso y enfrenta una oposición fortalecida que promete investigar su gestión. Su primera respuesta fue reorganizar la Casa Blanca y elevar el tono de la confrontación. La pregunta es si buscará corregir el rumbo para recuperar votantes o si interpreta el resultado como una razón para profundizar su proyecto político.

El 3 de noviembre, los demócratas conquistaron ambas cámaras , impulsados por el malestar económico, el aumento del costo de vida y el rechazo a la guerra con Irán. El resultado también expuso las dificultades del oficialismo para mantener la coalición electoral que había llevado a Trump nuevamente a la presidencia. El desgaste ya amenaza con condicionar el futuro del Partido Republicano.

La primera señal llegó desde el corazón de la Casa Blanca. La jefa de gabinete Susie Wiles , responsable de ordenar el funcionamiento de una administración históricamente caótica, presentó su renuncia. La reemplazará Stephen Miller , uno de los principales arquitectos de la política migratoria restrictiva y de la expansión del poder presidencial. Su ascenso representa una victoria del sector más ideológico del movimiento MAGA y anticipa una Casa Blanca poco inclinada a negociar.

La decisión contrasta con el reconocimiento de Trump de que había sido demasiado duro con los inmigrantes y que esa política pudo perjudicar electoralmente a los republicanos. Sin embargo, Miller recibió el encargo de recuperar a los jóvenes, trabajadores y sectores minoritarios que abandonaron al oficialismo. Su estrategia apunta a combinar la agenda populista con una mayor atención al costo de vida. El desafío será reconquistar esos votos sin modificar los fundamentos ideológicos del trumpismo.

La confrontación con los demócratas ofrece otra pista. Trump amenazó con recurrir a la Justicia contra quienes impulsen investigaciones sobre su administración. Con el control de ambas cámaras, la oposición podrá revisar decisiones presidenciales, contratos y la conducción de la guerra con Irán. La Casa Blanca parece anticipar una disputa institucional en la que el presidente podría presentar los mecanismos de control parlamentario como una ofensiva política contra su gobierno.

El caso de Pete Hegseth expone otra fragilidad. El secretario de Defensa enfrentó un intento de juicio político impulsado por el republicano Thomas Massie, con ocho artículos de acusación vinculados principalmente a la conducción de la guerra contra Irán. El 10 de noviembre, la Cámara votó 211 contra 204 para enviar la iniciativa a comisión, bloqueando su avance. No hubo juicio político ni destitución, pero el episodio dejó a la vista las críticas dentro del propio Partido Republicano.

Reorganización de la Casa Blanca: el ascenso de Stephen Miller anticipa una gestión más ideológica y confrontativa tras la derrota electoral. X: @whitehouse

La sucesión de Trump: Vance, Rubio y otros nombres para 2028

Mientras Trump intenta conservar el control de su administración, comienza a perfilarse otra disputa: la sucesión de 2028. El vicepresidente JD Vance, principal heredero potencial del trumpismo, empezó a construir una identidad propia. Puso el acento en el nacionalismo económico y una política exterior menos intervencionista. Tras la derrota, responsabilizó a la guerra con Irán por parte del fracaso republicano y cuestionó el costo de una intervención que el movimiento MAGA había prometido evitar.

No se trata todavía de una ruptura. Vance necesita conservar el respaldo de Trump y de su base electoral, pero también diferenciarse de las decisiones más impopulares del gobierno. Su desafío será heredar el capital político del movimiento sin cargar con todos sus costos.

Sin embargo, la disputa por la sucesión excede al vicepresidente. El secretario de Estado Marco Rubio, antiguo rival de Trump, también aparece entre los posibles aspirantes, aunque desmintió versiones sobre una eventual salida del gobierno. A ellos se suman el gobernador de Florida Ron DeSantis, el gobernador de Georgia Brian Kemp y el senador por Texas Ted Cruz, cuyos nombres comenzaron a circular en las conversaciones sobre 2028. Entre las alternativas también figura el exgobernador de Virginia, Glenn Youngkin.

Detrás de estos movimientos hay una discusión quizás más amplia sobre el futuro republicano: cuánto del legado de Trump conservar, qué distancia tomar de sus decisiones más controvertidas y qué perfil deberá adoptar el partido para encontrar un liderazgo propio.

Irán, China y Ucrania: los frentes que complican a Washington

La política exterior agrega presión. La guerra con Irán se convirtió en un costo económico y electoral que la administración todavía no consigue neutralizar. El traslado del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a una base militar por amenazas iraníes contra su seguridad revela hasta dónde llegó la confrontación. Bessent encabeza la estrategia de presión financiera contra Teherán y su situación expone una dimensión del conflicto que excede el campo de batalla.

A esto se suma la demostración de fuerza iraní. La Guardia Revolucionaria acaba de exhibir una nueva “ciudad de misiles”, una extensa instalación subterránea con misiles balísticos, de crucero y sistemas de lanzamiento. El mensaje es doble: Irán busca demostrar que conserva capacidad de respuesta pese a los ataques y que su infraestructura militar puede sobrevivir a una nueva escalada. La guerra, lejos de estar neutralizada, sigue condicionando la agenda de Washington.

La competencia con China también muestra las tensiones entre seguridad nacional e intereses empresariales. Trump salió en defensa de Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia, después de que trascendiera su relación con una empresaria china sospechada por los servicios de inteligencia estadounidenses de trabajar para Pekín. El presidente aseguró que Huang desconocía que la mujer fuera una espía y dijo creerle.

Figuras como JD Vance, Marco Rubio y Ron DeSantis comienzan a perfilarse como posibles herederos del trumpismo.

Sin embargo, una investigación de The New York Times reveló que Marco Rubio había informado al presidente sobre las sospechas antes de su viaje a China, en mayo. El episodio importa porque Nvidia ocupa un lugar estratégico en la industria de inteligencia artificial y en la disputa por las exportaciones de semiconductores. La cercanía presidencial con el empresario vuelve a poner en tensión los intereses tecnológicos y la seguridad nacional.

En Ucrania, Washington busca mostrar capacidad de mediación. Las conversaciones celebradas en Abu Dhabi concluyeron el 11 de noviembre con avances para un nuevo intercambio de prisioneros, pero sin resolver las diferencias territoriales. Mientras que Moscú mantiene sus exigencias sobre el Donbás, Kiev reclama garantías de seguridad. Lo cierto es que Trump necesita exhibir resultados diplomáticos. Aunque un acuerdo que comprometa la soberanía ucraniana podría deteriorar todavía más la relación con Europa.

También sufrieron reveses algunos de sus aliados. En Israel, el presidente Isaac Herzog encargó al opositor Gadi Eisenkot formar gobierno, después de que 67 legisladores respaldaran su candidatura frente a los 46 que apoyaron a Benjamín Netanyahu. El primer ministro todavía no está definitivamente fuera del poder, pero enfrenta un golpe político considerable.

En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro y frustró el regreso del bolsonarismo al poder. Trump respondió autorizando visas para el ex candidato y su familia, que viajaron a Estados Unidos después de la derrota. Si bien Flávio cuestionó la legitimidad de la elección, no presentó pruebas de fraude. El episodio muestra hasta dónde está dispuesto el republicano a respaldar a sus aliados y proyectar su influencia sobre la política interna de la región.

La administración estadounidense enfrenta así dos desafíos simultáneos: recuperar a los votantes que perdió y conservar el control de un movimiento que empieza a mirar más allá de su fundador. La designación de Miller y las amenazas a sus adversarios sugieren que el presidente prefiere cerrar filas y reforzar el núcleo ideológico de su gobierno. Sus referencias a los errores migratorios y la necesidad de recuperar apoyo electoral muestran, al mismo tiempo, que tomó nota del resultado.

El trumpismo transformó al Partido Republicano, pero todavía debe demostrar que puede sobrevivir a la figura que lo convirtió en una fuerza dominante. Lo cierto es que aparecieron figuras que comienzan a posicionarse mientras Trump intenta mantener la autoridad sobre su espacio político. La derrota dejó planteada una disyuntiva que marcará los próximos dos años: ¿el presidente buscará recuperar a quienes se alejaron con una agenda más pragmática o responderá al retroceso redoblando la confrontación? Por ahora, las dos estrategias conviven en la misma Casa Blanca.