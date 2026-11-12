Cuenta regresiva para el fin de las sesiones ordinarias: qué proyectos prometió el Gobierno y están pendientes Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









El 30 de noviembre termina el período ordinario y se disipa la posibilidad de avanzar con nuevas desregulaciones y reformas sensibles, aunque el oficialismo se lleva un triunfo: la oposición no aprobó ninguna iniciativa en el año.

Milei durante el recambio parlamentario 2025, que aumentó la influencia parlamentaria. Mariano Fuchila

La aprobación de la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil en febrero fue la antesala de la definición de Javier Milei sobre su expectativa para el año legislativo. “El Congreso más reformista de la historia” prometía 10 leyes nuevas por mes durante el período de sesiones ordinarias, al que le restan dos semanas para que finalmente acabe, llevándose así una certeza: ni con una composición más favorable el Gobierno pudo alcanzar la performance parlamentaria que logró en su primer año.

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Lejos de los 90 proyectos, el oficialismo avanzó en apenas tres sanciones significativas en las sesiones ordinarias: reforma a la ley de Glaciares; el esquema de Inocencia Fiscal II y la modificación del régimen de Zonas Frías. Tiene hasta el viernes 20 de noviembre para dictaminar proyectos en la Cámara de Diputados y hasta el lunes 30 para hacerlo en el Senado. Todo lo demás tendrá que tratarse el próximo año o bien en el período extraordinario, que es un hecho si el Gobierno desea sancionar la ley de Presupuesto 2027, que todavía no tiene versión final ni dictamen de comisiones.

En la Cámara baja también están pendientes la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, la institucionalización de un mercado de carbono y las modificaciones de las leyes de Salud Mental y de Biocombustibles. Las mayores dudas recaen sobre este último apartado, que generan en tensión entre los aliados. Por su parte, el Senado podría convertir en ley en las próximas dos semanas el Tratado de Cooperación de Patentes, la iniciativa de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, la disposición de medidas de seguridad para espacios recreativos y el fortalecimiento del sistema de discapacidad.

El Senado avanzó con los acuerdos judiciales pero fue un terreno complejo para otras leyes. Senado De aprobar todas estas iniciativas alcanzaría 13 sanciones, un 14% de la expectativa inicial. El aliciente del año es que, con excepción del claro impulso al proyecto de discapacidad, la oposición no acompañó ninguna de estas iniciativas y terminará el 2026 incluso sin una formulación concreta al respecto de la problemática de la morosidad, que se disipó en el limbo del llamado de comisiones en Diputados.

Congreso: los proyectos del Gobierno que no avanzaron La medida del desafío parlamentario lo estableció Milei al prometer 90 aprobaciones, pero la encabezó Manuel Adorni, quien no sólo fue uno de los motivos por el cual La Libertad Avanza no tuvo mayor adhesión en sus iniciativas sino que además enumeró desde el inicio del período ordinario los proyectos de leyes que quedaron en el vacío. En marzo planteó la modificación del Código Penal y una nueva ley de financiamiento universitario. En mayo apuntó a la Ley de Ludopatía, Ley de Lobby, Etiquetado Frontal y Súper RIGI; sólo este último consiguió media sanción y se trabó por el reclamo de la industria nacional que pide algún grado de participación.

En su discurso de marzo, el Presidente había planteado eliminación de trabas, reforma impositiva, modificación del Código Aduanero y una reforma del Código Civil y Comercial: nada de esto aún se conoce. Aún así, el principal traspié del oficialismo, que forma parte de la discusión desde el comienzo del año y protagoniza los debates de la mesa política libertaria, es la reforma electoral con énfasis en la eliminación de las PASO. “Mientras más se acercan las elecciones, más lejos estamos”, evidenció Patricia Bullrich, a la que le achacan, al igual que al actual jefe de Gabinete Diego Santilli, no haber logrado destrabar las negociaciones. El factor Sturzenegger En lo que sí atinó Adorni fue en prometer la reforma a la ley de Glaciares, mientras que está a un paso de las iniciativas de discapacidad y de propiedad privada. Este último proyecto, cuya principal modificación para conseguir su aprobación fue que sostener las vigentes leyes de Tierra y de Manejo del Fuego, fue motorizada por el ministro Federico Sturzenegger. Se trata del funcionario de peor performance en la recepción parlamentaria de sus iniciativas de ley, muchas de las cuales terminaron implementándose en formato de resolución ministerial. Sturzenegger en el Senado, durante la defensa de la reforma de la ley de Sociedades. Senado Su último tropiezo fue la ley de "Competitividad Financiera", a la que retiraron horas después de presentarse por el rechazo de inversores y especialistas, pero su lista de fallidos del 2026 es amplia: la ley de Gemelos Digitales, la modificación a la ley de Sociedades, el paquete desregulatorio (que involucraba librerías, farmacias, inmobiliarias y la industria agropecuaria y vitivinícola) y la ley Hojarasca. Este último caso es uno de los más llamativos, porque a pesar de presentarse como una eliminación de artículos en desuso y de alcanzar una amplia aprobación en Diputados en mayo (138 votos afirmativos contra 96 negativos), no logró ser elevada al recinto del Senado luego de obtener dictamen en junio. Desde el Ministerio de Desregulación responsabilizan a la Cámara alta de falta de voluntad, aunque allí señalan que la desconfianza con Sturzenegger creció desde el debate por la reforma laboral, cuando las repercusiones negativas que provocaron sus declaraciones sobre la modificación al régimen de licencias por enfermedad dilataron la aprobación de la ley hasta el último día de extraordinarias. Será un período que el Gobierno, si puede mostrar amplitud política, deberá volver a aprovechar.