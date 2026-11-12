VTV en CABA: a qué patentes les toca renovar en noviembre de 2026

La inspección exige turno previo, papeles al día y controles básicos sobre frenos, luces, neumáticos y elementos de emergencia.

Los controles mecánicos permiten evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos que circulan por la Ciudad.

Los conductores de la Ciudad de Buenos Aires tienen un nuevo vencimiento que deben tener en cuenta durante noviembre de 2026. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es obligatoria para los vehículos particulares alcanzados por la normativa y su calendario establece fechas específicas según el último número de la patente.

Durante este mes, los autos y las motos con dominio terminado en 1 deben realizar la inspección correspondiente. El trámite permite comprobar que las unidades estén en condiciones adecuadas para circular y que sus principales componentes de seguridad funcionen correctamente.

El cronograma de la Ciudad de Buenos Aires distribuye las inspecciones durante diez meses del año . Para determinar cuándo corresponde realizarla, se debe observar el último número de la chapa patente, independientemente del modelo o la marca del vehículo.

Los conductores deben mantener actualizada la documentación del vehículo y cumplir con las disposiciones vigentes.

En noviembre de 2026, el turno corresponde a los dominios terminados en 1 . La obligación alcanza a autos y motovehículos particulares radicados en CABA que ya deban cumplir con la revisión según su antigüedad, kilometraje y fecha de vencimiento. El esquema anual se organiza de la siguiente manera:

Durante diciembre y enero no hay una terminación asignada. Esos meses permiten que quienes tienen el trámite pendiente puedan regularizarlo, aunque no representan una autorización para circular con la inspección vencida.

Un detalle importante es que el mes de vencimiento no cambia por realizar la revisión antes o después de la fecha asignada. Por ejemplo, si un conductor tiene una patente terminada en 1 y hace la inspección en diciembre, la próxima fecha de referencia continuará siendo noviembre.

Requisitos, documentación y elementos obligatorios que pide la Ciudad

Antes de presentarse en una planta verificadora, los conductores deben reunir la documentación necesaria y asegurarse de que el vehículo tenga los elementos de seguridad exigidos. Según el listado, para iniciar el trámite se solicita:

DNI vigente del conductor

del conductor licencia de conducir vigente

seguro del vehículo al día

cédula verde o documentación correspondiente al motovehículo

cédula azul cuando se presenta un tercero, según corresponda

título de propiedad del vehículo

constancia de pago de la reserva del turno

correo electrónico válido para recibir la confirmación y la documentación del trámite

El sistema de inspección contempla revisiones de distintos componentes fundamentales para la circulación.

Además de los papeles, el rodado debe presentarse con matafuegos, balizas y botiquín de emergencias dentro del habitáculo. También se controla que los cinturones de seguridad funcionen correctamente.

La revisión contempla distintos componentes mecánicos y de seguridad. Entre ellos se encuentran el sistema de frenos, la dirección, las luces, los neumáticos, la suspensión y las condiciones generales de funcionamiento. También se evalúan las emisiones contaminantes.

Para reservar una fecha, el conductor debe ingresar al sitio oficial de la Ciudad y completar los datos solicitados. Luego puede seleccionar una de las plantas disponibles, elegir día y horario y abonar la Boleta Única Inteligente (BUI).

¿Qué pasa si se vence el plazo y circulo sin la VTV al día?

Circular con la verificación vencida puede derivar en una infracción de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. La obligación no desaparece por haber solicitado un turno para una fecha posterior: hasta completar el procedimiento, el vehículo continúa sin tener la documentación técnica vigente.

Según el artículo 6.1.12 de la Ley 451, circular sin haber realizado la verificación cuando corresponde o con el certificado vencido se sanciona con 400 unidades fijas (UF). Con el valor de $1.173,08 por UF vigente en noviembre de 2026, la infracción equivale a $469.232.

La misma normativa establece una sanción de 100 UF para quienes circulen sin portar el certificado de verificación, aunque lo tengan realizado y vigente. En ese caso, el importe de referencia es de $117.308.

Hay una diferencia importante entre ambas situaciones: no es lo mismo tener la inspección aprobada y no llevar el comprobante que circular con el trámite vencido. Cada conducta tiene una sanción específica. Si el plazo ya pasó, el conductor puede ingresar al sistema oficial y solicitar un turno para el mes siguiente. Sacar una cita no elimina la posibilidad de recibir una multa si circula antes de completar la revisión.