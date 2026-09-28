Salarios de empleados de comercio: cuánto cobrarán en octubre de 2026 con el último aumento + Agregar ámbito en









Los haberes que se pagarán durante los primeros días del mes incorporan el último tramo del acuerdo paritario. Los ingresos superarán los $1,3 millones en varias categorías.

os empleados de comercio recibirán en octubre el último tramo del aumento paritario del 5,7%. Magnific

Los empleados de comercio cobrarán en los primeros días de octubre de 2026 los salarios correspondientes a septiembre con el último aumento del 1,9%, previsto en el acuerdo paritario alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), además de la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000.

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El incremento completa la pauta salarial del 5,7% acordada para el trimestre julio-septiembre, distribuida en tres subas mensuales del 1,9% no acumulativas y calculadas sobre los básicos de junio. Con las nuevas escalas, los ingresos totales de los trabajadores de jornada completa se ubicarán entre $1.303.900 y $1.373.514, según la categoría.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en octubre de 2026 Las escalas vigentes para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 incorporan el último tramo del aumento del 1,9% y la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000. Los montos varían según cada categoría.

Maestranza Maestranza A: $1.303.900

Maestranza B: $1.307.292

Maestranza C: $1.319.176 Administrativos Administrativo A: $1.316.632

Administrativo B: $1.321.729

Administrativo C: $1.326.821

Administrativo D: $1.342.103

Administrativo E: $1.354.836

Administrativo F: $1.373.514 Cajeros

Cajero A: $1.320.875

Cajero B: $1.326.821

Cajero C: $1.334.462 Auxiliares Auxiliar A: $1.320.875

Auxiliar B: $1.329.365

Auxiliar C: $1.357.383

Auxiliar Especializado A: $1.331.067

Auxiliar Especializado B: $1.346.346 Vendedores Vendedor A: $1.320.875

Vendedor B: $1.346.349

Vendedor C: $1.354.836

Vendedor D: $1.373.514 Menores de edad y jornada reducida Menores de 16 años, jornada de 6 horas: $1.175.696

Menores de 17 años, jornada de 6 horas: $1.180.793

Menores de 16 años A, jornada de 8 horas: $1.287.783

Menores de 16 años B, jornada de 8 horas: $1.288.636

Menores de 16 años C, jornada de 8 horas: $1.289.343

Menores de 17 años A, jornada de 8 horas: $1.290.367

Menores de 17 años B, jornada de 8 horas: $1.291.182

Menores de 17 años C, jornada de 8 horas: $1.291.871 A estos valores deberán sumarse los adicionales correspondientes a cada trabajador, como antigüedad y presentismo, cuando corresponda.

Qué pasará con los próximos aumentos Con el incremento que se cobrará durante los primeros días de octubre se completa el aumento del 5,7% correspondiente al trimestre julio-septiembre. La suba se distribuyó en tres tramos mensuales del 1,9%, calculados de manera no acumulativa sobre los básicos de junio. Por el momento, no se definió un nuevo porcentaje de aumento. FAECyS y las cámaras empresarias CAC, CAME y Udeca acordaron volver a reunirse durante octubre para revisar los salarios básicos y negociar las próximas actualizaciones. Además, continuará vigente la suma fija no remunerativa de $120.000, que comenzará a incorporarse a las escalas básicas en seis cuotas iguales de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

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