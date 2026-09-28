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28 de septiembre 2026 - 09:29

Salarios de empleados de comercio: cuánto cobrarán en octubre de 2026 con el último aumento

Los haberes que se pagarán durante los primeros días del mes incorporan el último tramo del acuerdo paritario. Los ingresos superarán los $1,3 millones en varias categorías.

os empleados de comercio recibirán en octubre el último tramo del aumento paritario del 5,7%.

os empleados de comercio recibirán en octubre el último tramo del aumento paritario del 5,7%.

Magnific

Los empleados de comercio cobrarán en los primeros días de octubre de 2026 los salarios correspondientes a septiembre con el último aumento del 1,9%, previsto en el acuerdo paritario alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), además de la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000.

El incremento completa la pauta salarial del 5,7% acordada para el trimestre julio-septiembre, distribuida en tres subas mensuales del 1,9% no acumulativas y calculadas sobre los básicos de junio. Con las nuevas escalas, los ingresos totales de los trabajadores de jornada completa se ubicarán entre $1.303.900 y $1.373.514, según la categoría.

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Cuánto cobrarán los empleados de comercio en octubre de 2026

Las escalas vigentes para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 incorporan el último tramo del aumento del 1,9% y la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000. Los montos varían según cada categoría.

Maestranza

  • Maestranza A: $1.303.900

  • Maestranza B: $1.307.292

  • Maestranza C: $1.319.176

Administrativos

  • Administrativo A: $1.316.632

  • Administrativo B: $1.321.729

  • Administrativo C: $1.326.821

  • Administrativo D: $1.342.103

  • Administrativo E: $1.354.836

  • Administrativo F: $1.373.514

Cajeros

  • Cajero A: $1.320.875

  • Cajero B: $1.326.821

  • Cajero C: $1.334.462

Auxiliares

  • Auxiliar A: $1.320.875

  • Auxiliar B: $1.329.365

  • Auxiliar C: $1.357.383

  • Auxiliar Especializado A: $1.331.067

  • Auxiliar Especializado B: $1.346.346

Vendedores

  • Vendedor A: $1.320.875

  • Vendedor B: $1.346.349

  • Vendedor C: $1.354.836

  • Vendedor D: $1.373.514

Menores de edad y jornada reducida

  • Menores de 16 años, jornada de 6 horas: $1.175.696

  • Menores de 17 años, jornada de 6 horas: $1.180.793

  • Menores de 16 años A, jornada de 8 horas: $1.287.783

  • Menores de 16 años B, jornada de 8 horas: $1.288.636

  • Menores de 16 años C, jornada de 8 horas: $1.289.343

  • Menores de 17 años A, jornada de 8 horas: $1.290.367

  • Menores de 17 años B, jornada de 8 horas: $1.291.182

  • Menores de 17 años C, jornada de 8 horas: $1.291.871

A estos valores deberán sumarse los adicionales correspondientes a cada trabajador, como antigüedad y presentismo, cuando corresponda.

Qué pasará con los próximos aumentos

Con el incremento que se cobrará durante los primeros días de octubre se completa el aumento del 5,7% correspondiente al trimestre julio-septiembre. La suba se distribuyó en tres tramos mensuales del 1,9%, calculados de manera no acumulativa sobre los básicos de junio.

Por el momento, no se definió un nuevo porcentaje de aumento. FAECyS y las cámaras empresarias CAC, CAME y Udeca acordaron volver a reunirse durante octubre para revisar los salarios básicos y negociar las próximas actualizaciones.

Además, continuará vigente la suma fija no remunerativa de $120.000, que comenzará a incorporarse a las escalas básicas en seis cuotas iguales de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

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