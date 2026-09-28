Bitcoin cae por debajo de los u$s83.000 por la falta de avances en las negociaciones entre EEUU e Irán + Agregar ámbito en









El mercado cripto arranca la semana con pérdidas generalizadas tras dos semanas consecutivas de ganancias. El repunte del petróleo, la suba de rendimientos soberanos a nivel global y el punto muerto en torno al estrecho de Ormuz vuelven a presionar sobre los activos de riesgo.

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Bitcoin (BTC) cede un 2% este lunes y cae por debajo de los u$s83.000, interrumpiendo dos semanas consecutivas de ganancias impulsadas por el optimismo regulatorio en EEUU. Ethereum (ETH) sigue la misma tendencia y pierde los u$s2.700. El resto de las principales altcoins también opera en baja, con pérdidas más pronunciadas en XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) y Cardano (ADA), entre otros.

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La geopolítica vuelve a marcar el tono. El presidente norteamericano, Donald Trump, rechazó durante el fin de semana una propuesta de paz iraní destinada a poner fin al conflicto y a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

El mandatario afirmó que la guerra terminará "muy pronto", no descartó nuevos ataques contra Teherán antes de las elecciones de medio mandato y sostuvo que Estados Unidos impondrá su voluntad mediante una combinación de presión militar y económica.

El rechazo impulsó una nueva suba del petróleo, que añade presión inflacionaria sobre los mercados globales. A eso se suma la actividad de los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, cuyas hostilidades contra Arabia Saudí contribuyen a mantener elevado el precio del crudo y los temores a una inflación impulsada por la energía.

Los bonos soberanos, en máximos de años El otro factor que pesa sobre el mercado cripto es la escalada de los rendimientos de la deuda pública a nivel global. El bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 5%, alcanzando niveles no vistos desde 2007, mientras que los rendimientos en Japón treparon por encima de máximos de 30 años.

La suba refleja la creciente convicción del mercado de que los principales bancos centrales del mundo mantendrán políticas restrictivas durante más tiempo. La Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo y el Banco de Japón subieron las tasas en septiembre y señalaron que podrían aplicar medidas adicionales ante la persistencia de la inflación. Tasas más altas son estructuralmente negativas para activos especulativos sin rendimiento como Bitcoin, ya que limitan la liquidez del mercado y hacen más atractiva la deuda pública como alternativa de inversión.