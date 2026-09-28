El Gobierno concesiona el Palais de Glace: abrió licitación para su explotación

Mediante un decreto, el Ejecutivo dispuso llamar a licitación pública nacional e internacional dentro de los próximos 12 meses. Las actividades comerciales que se habiliten deberán ser estrictamente compatibles con el carácter cultural del edificio, declarado Monumento Histórico Nacional.

El Palais de Glace, ubicado en el barrio de Recoleta, abrió sus puertas el 14 de julio de 1910 como pista de patinaje sobre hielo y club social.

El Gobierno nacional resolvió otorgar en concesión el edificio del Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace), ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, para su puesta en valor, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios .

Así lo establece el Decreto 1106/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo .

La norma alcanza al inmueble con accesos por la calle Posadas 1725 y por la avenida del Libertador 1248, y habilita además la incorporación de nuevas explotaciones complementarias o accesorias que contribuyan a su sostenibilidad económica, siempre que sean "estrictamente compatibles con el carácter cultural" del edificio.

La concesión se regirá por la Ley 17.520, que faculta al Poder Ejecutivo a concesionar obras, infraestructuras y servicios públicos a sociedades privadas, mixtas o entes públicos. Con ese fin, se convocará a una licitación pública dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia del decreto , que comenzará a regir a partir de mañana.

El Ministerio de Economía , a través de la Secretaría de Obras Públicas , será el encargado de llevar adelante el proceso. Tendrá a su cargo la convocatoria a la licitación pública nacional e internacional, bajo la modalidad que considere más conveniente, la aprobación de los pliegos y del modelo de contrato, la calificación de los oferentes y la resolución de las impugnaciones, y finalmente la adjudicación y la firma del contrato. Para ello, deberá contar con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos , organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. La cartera económica también quedó facultada para dictar las normas complementarias y operativas necesarias.

En los considerandos, el Gobierno explica que el objetivo principal del procedimiento es la restauración arquitectónica, la puesta en valor funcional, la conservación y la adecuada gestión del edificio, con el fin de recuperar su integridad material, optimizar su funcionalidad cultural y mejorar su eficiencia operativa. En ese esquema, las actividades de explotación y los servicios complementarios funcionarán como herramientas para asegurar el financiamiento de esas tareas y la sostenibilidad económica del proyecto.

El texto agrega que se busca garantizar la continuidad del uso público del edificio mediante un modelo de gestión eficiente y sostenible, que preserve tanto la conservación del bien como su función cultural.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, será el encargado de llevar adelante el proceso. Ente de Turismo de CABA

El Palais de Glace, ubicado en el barrio de Recoleta, abrió sus puertas el 14 de julio de 1910 como pista de patinaje sobre hielo y club social, en el marco de los festejos por el Centenario. A mediados de esa década se transformó en salón de baile y fue escenario del ingreso del tango a la vida social porteña, hasta que en 1931 el municipio cedió el edificio a la Dirección Nacional de Bellas Artes. El arquitecto Alejandro Bustillo lo remodeló entonces para convertirlo en salas de exposición, conservando su estructura circular original.

Desde 1932 es la sede histórica del Salón Nacional de Artes Visuales, el certamen de arte más importante del país, con una interrupción entre 1954 y 1960, cuando funcionó como anexo de los estudios de Canal 7. El edificio permanece cerrado desde fines de 2017 por obras de restauración, puesta en valor y adecuación tecnológica, y mientras tanto su acervo se resguarda en la Manzana de las Luces. Hacia fines del año pasado, las obras seguían frenadas y el Gobierno ya evaluaba cederlo a un operador privado.

El decreto recuerda que el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2004 mediante el Decreto 570/04, cuando todavía se denominaba "Salas Nacionales de Exposición", nombre que al año siguiente fue reemplazado por el de "Palacio Nacional de las Artes". Por esa condición, el inmueble está sujeto al régimen de la Ley 12.665 de protección de monumentos, lugares y bienes históricos, cuya superintendencia corresponde a la Comisión Nacional de Monumentos.

Entre los fundamentos, el Ejecutivo también invoca la Ley de Bases, que fijó como lineamientos de la reorganización del Estado mejorar su funcionamiento, reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal para disminuir el déficit y equilibrar las cuentas públicas, y asegurar el control interno de la administración pública nacional.