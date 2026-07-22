Las lluvias vuelven de forma inminente a Buenos Aires: qué día regresa la inestabilidad + Agregar ámbito en









Para este jueves, el SMN prevé una jornada estable, con cielo parcialmente nublado. Según el organismo el mal tiempo regresará el viernes.

Las lluvias vuelven de forma inminente a Buenos Aires: qué día regresa la inestabilidad.

El alivio durará poco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras una mejora en las condiciones durante este miércoles y un jueves sin lluvias, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa el regreso de la inestabilidad hacia el cierre de la semana.

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La primera semana de las vacaciones de invierno comenzó con dos jornadas marcadas por las precipitaciones. Sin embargo, este miércoles el tiempo mejoró, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilaron entre los 7 y los 12 grados.

Para este jueves, el SMN prevé una jornada estable, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, que pasará a mayormente nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 7 y los 13 grados.

Para este jueves, el SMN prevé una jornada estable, con cielo parcialmente nublado. Según el organismo el mal tiempo regresará el viernes. Cuándo vuelven las lluvias al AMBA Según el pronóstico del organismo nacional, las lluvias regresarán el viernes. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidades de lluvias aisladas durante la tarde, en un contexto de mayor inestabilidad. Además, la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 16.

De acuerdo con las previsiones actuales, el viernes sería el único día con precipitaciones, ya que el fin de semana volvería a presentar condiciones más estables.

El sábado comenzará con presencia de niebla durante la madrugada y la mañana, mientras que el resto del día se mantendrá con cielo mayormente nublado. La temperatura oscilará entre los 8 y los 17 grados. Para el domingo también se espera cielo mayormente nublado, con una mínima de 8 grados y una máxima de 15. En tanto, el inicio de la segunda semana de las vacaciones de invierno llegaría sin cambios significativos. El lunes se mantendría el cielo mayormente nublado y las temperaturas se moverán entre los 11 y los 16 grados, sin probabilidades de lluvias.

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