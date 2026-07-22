El alivio durará poco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras una mejora en las condiciones durante este miércoles y un jueves sin lluvias, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa el regreso de la inestabilidad hacia el cierre de la semana.
Las lluvias vuelven de forma inminente a Buenos Aires: qué día regresa la inestabilidad
Para este jueves, el SMN prevé una jornada estable, con cielo parcialmente nublado. Según el organismo el mal tiempo regresará el viernes.
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La primera semana de las vacaciones de invierno comenzó con dos jornadas marcadas por las precipitaciones. Sin embargo, este miércoles el tiempo mejoró, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilaron entre los 7 y los 12 grados.
Para este jueves, el SMN prevé una jornada estable, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, que pasará a mayormente nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 7 y los 13 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según el pronóstico del organismo nacional, las lluvias regresarán el viernes. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidades de lluvias aisladas durante la tarde, en un contexto de mayor inestabilidad. Además, la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 16.
De acuerdo con las previsiones actuales, el viernes sería el único día con precipitaciones, ya que el fin de semana volvería a presentar condiciones más estables.
El sábado comenzará con presencia de niebla durante la madrugada y la mañana, mientras que el resto del día se mantendrá con cielo mayormente nublado. La temperatura oscilará entre los 8 y los 17 grados. Para el domingo también se espera cielo mayormente nublado, con una mínima de 8 grados y una máxima de 15.
En tanto, el inicio de la segunda semana de las vacaciones de invierno llegaría sin cambios significativos. El lunes se mantendría el cielo mayormente nublado y las temperaturas se moverán entre los 11 y los 16 grados, sin probabilidades de lluvias.
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