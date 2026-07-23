Los mejores mundiales de la historia: el ranking de todos los torneos con Argentina en el podio

La edición de Estados Unidos, México y Canadá significó la número 23 de una larga lista que comenzó en 1930 en casi 100 años de historia.

Se disputaron 23 Mundiales en casi 100 años de historia, la primera edición fue en Uruguay 1930 y la última en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Luego de una nueva edición del Mundial que llegó a su fin tras la victoria española por 1-0 a Argentina en la final, se reabrió un nuevo debate sobre cuál es la mejor Copa del Mundo de la historia.

Desde 1930 hasta 2026 se jugaron 23 torneos que fueron interrumpidos solo por la Segunda Guerra Mundial. El diario New York Times en su sección deportiva The Athletic calificó en un ranking los mejores certámenes por la calidad, el espectáculo y el impacto de cada uno.

El primer Mundial disputado en México no solo es recordado por las grandes actuaciones futbolísticas que albergó, sino por las novedades tecnológicas y reglamentarias que estrenó. Fue la primera Copa del Mundo en retransmitirse a color.

Para contrarrestar el desgaste físico por la altitud en el país se introdujeron por primera vez los cambios , antes los once jugadores que iniciaban el partido eran quienes lo terminaban. También fue el primero en el que los árbitros comenzaron a utilizar tarjetas amarillas y rojas para comunicar sus decisiones.

Este Mundial tuvo cruces icónicos como la victoria 3-2 de Alemania Occidental sobre la vigente campeona, Inglaterra, y su posterior eliminación en semifinales por 4-3 ante Italia. En la final Brasil le ganó 4-1 a la Azzurra con un esquema de juego que utilizaba cuatro jugadores con el número 10: Gerson, Jairzinho, Tostao, Pelé y Rivelino en su legendario sistema 4-2-4.

2. España 1982: Italia 3-1 Alemania Occidental

La Copa del Mundo disputada en España fue la primera con 24 selecciones y estrenó un nuevo formato de juego. Se jugaban dos fases de grupos. Italia se consagró campeona en esa edición, pero había tenido un inicio irregular. En la primera fase empató con Polonia, Perú y Camerún, y en la segunda ronda le tocó enfrentar a Argentina y Brasil, a quienes venció.

En esta segunda fase fue cuando Italia pudo desplegar todo su nivel, incluso contra la Canarinha Paolo Rossi anotó un triplete. En la final vencieron 3-1 a Alemania Occidental. Otro de los partidos más recordados de esa edición es la derrota española ante Irlanda del Norte por 1-0.

3. México 1986: Argentina 3-2 Alemania Occidental

El podio de los Mundiales lo cierra México, pero con la característica que esta edición fue dominada por un solo jugador: Diego Armando Maradona. Clave en los duelos de eliminación directa, Maradona desplegó una calidad memorable, en especial por sus dos goles a Inglaterra: la “mano de Dios” y “el gol del siglo”. La final la ganó Argentina 3-2 ante Alemania Occidental.

En esta Copa del Mundo aparecieron otras selecciones como Dinamarca y la URSS que fueron recordadas por su juego ofensivo.

Diego Maradona levando la Copa del Mundo en el estadio Azteca de México en 1986, vistiendo la camiseta de la marca francesa. Ahora Le Coq Sportif vuelve a vestir a otra selección, la de Los Pumas. @afa

4. Francia 1998: Francia 3-0 Brasil

El Mundial de 1998 es recordado por ser la primera estrella que sumó Francia a su camiseta, pero también por su nivel de ataque y por algunos de los mejores goles de la historia, como los del inglés Michael Owen y el holandés Dennis Bergkamp, ambos contra Argentina.

Aquel fue el año que Croacia debutó en este torneo y goleó 3-0 a Alemania. En la final Francia le ganó 3-0 a Brasil con dos goles de cabeza de Zinedine Zidane.

5. Alemania 2006: Italia 1-1 Francia (5-3)

La acción en Alemania 2006 no estuvo concentrada en la fase de grupos pero explotó en los partidos eliminatorios: la victoria argentina en la prórroga sobre México, la “magia” de Zinedine Zidane ante España y Brasil, la Batalla de Núremberg entre Portugal y Países Bajos con 16 tarjetas amarillas y 4 expulsados, y una victoria agónica al último minuto de Italia en semifinales ante el local.

La final, al igual que los partidos previos, fue intensa y dominada entre el francés Zidane, que fue expulsado en el tiempo extra, y el italiano Marco Materazzi. El título se definió en la tanda de penales luego del empate por 1-1, Italia se impuso 5-3 en los tiro de los doce pasos. Ese Mundial también es histórico porque fue el debut oficial de Lionel Messi en este certamen.

6. Suecia 1958: Brasil 5-2 Suecia

Al igual que en Alemania 2008 significó el debut de Messi en Copas del Mundo, Suecia 1958 fue el estreno de un joven Pelé de 17 años que llevó a Brasil a conquistar su primer título. En la final superaron por 5-2 a Suecia, el anfitrión que además se llevó un récord: el jugador Just Fontaine es el único en haber marcado 13 tantos en un mismo Mundial.

Para The Athletic no ocupa un puesto más alto porque “la Copa del Mundo aún no estaba concebida como un espectáculo televisado”, por lo que no todo el mundo pudo disfrutarlo como en ediciones posteriores.

7. Brasil 2014: Alemania 1-0 Argentina

Uno de los partidos más recordados del Mundial de Brasil 2014 fue la derrota de la selección local por 7-1 ante Alemania, que luego se consagraría campeona tras vencer 1-0 a Argentina.

Aunque esta edición dejó una estadística sorprendente: a partir de los cuartos de final, en los que hubo tres partidos con prórrogas, se registraron tan solo tres goles.

8. Alemania Occidental 1974: Alemania Occidental 2-1 Países Bajos

Este certamen introdujo con la selección de Países Bajos un nuevo sistema de juego llamado “Fútbol Total”, que, a pesar de ser uno de los mejores equipos del torneo y una de las favoritas, perdió en la final contra Alemania Occidental. Aquella final también es recordada por el cruce entre dos jugadores históricos: Johan Cruyff y Franz Beckenbauer.

9. Rusia 2018: Francia 4-2 Croacia

En el transcurso del Mundial 2018, se especulaba que podría ser uno de los mejores de la historia por la gran cantidad de goles a último minuto y las sorpresas. La selección que deslumbró fue la campeona, Francia, con su joven estrella Kylian Mbappé y la creatividad del experimentado Antoine Griezmann.

Algunas de las victorias más recordadas de aquel torneo fue el 4-3 de los franceses a Argentina en octavos de final, o la remontada 3-2 de Bélgica a Japón, y la posterior victoria belga ante Brasil 2-1 en cuartos.

En 2018, con 19 años Kylian Mbappé se consagró campeón del mundo con Francia tras vencer 4-2 a Croacia en la final. FIFA

10. Estados Unidos, México, Canadá 2026: España 1-0 Argentina

La última edición fue la primera en albergar 48 equipos y tres países diferentes. La fase de grupos fue exigente y entretenida porque, por primera vez, clasificaban los dos mejores de la zona y los ocho mejores terceros.

Para The Athletic el ritmo decayó a partir de los cuartos y la final “fue el peor partido de la fase eliminatoria”. Para el sitio estadounidense la remontada agónica de Argentina frente a los ingleses tampoco fue tan entretenida y tardó “50 minutos en arrancar”.

11. Qatar 2022: Argentina 3-3 Francia (4-2)

El punto más alto del Mundial de Qatar fue la final apasionante entre Argentina y Francia que luego de seis goles en el tiempo de juego y con Mbappé y Messi como figuras, se definió en la tanda de penales.

“Perdió parte de su glamour al comenzar a mediados de noviembre para evitar el calor veraniego de la región del Golfo y se vio ensombrecido por la naturaleza del país anfitrión”, calificó el sitio.

12. Sudáfrica 2010: España 1-0 Países Bajos

Lo más recordado de esta edición fue la fase eliminatoria con partidos que tuvo todos los condimentos. Desde la goleada 4-0 de Alemania a Argentina, a la mano de Luis Suárez frente a Ghana, o el “colapso” de Brasil contra Países Bajos.

El gol más recordado de esa edición es el de Andrés Iniesta en el último tiempo suplementario de la final para darle la victoria a España que se consagró campeona del mundo por primera vez ante Países Bajos.

13. Estados Unidos 1994: Brasil 0-0 Italia (3-2)

El primer Mundial que se jugó en Estados Unidos fue un éxito en cuanto a asistencia en los estadios. Suecia y Bulgaria fueron las grandes sorpresas al llegar a las semifinales. En esta edición no hubo ningún empate sin goles en toda la fase eliminatoria.

Brasil llegó a la final con sus dos estrellas, Roberto Baggio y Romario, lidiando con lesiones. Ni Italia ni la Canarinha generaron muchas ocasiones de gol y la historia se definió en la tanda de penales. Brasil se consagró campeón, pero Baggio falló su último tiro y dejó una postal triste en medio del festejo.

14. Argentina 1978: Argentina 3-1 Países Bajos

Esta Copa del Mundo se desarrolló en medio de una dictadura militar que gobernaba en Argentina y dejó dos momentos memorables para The Athletic: “la bienvenida con confeti en el estadio al inicio de la final y la genialidad de Mario Kempes, un centrocampista ofensivo que aportaba el juego de un delantero centro”.

El formato de juego fue con dos fases de grupos y un solo duelo de eliminación directa, la final, por lo que no dejó muchos cruces memorables.

15. Corea-Japón 2002: Brasil 2-0 Alemania

Corea-Japón fue la primera Copa del Mundo disputada en Asia y fue la revancha de Brasil tras su última final mundialista, en la que había perdido ante Francia. En esta edición la Verdeamarela superó 2-0 a Alemania en la final.

Las grandes sorpresas fueron Corea del Sur que avanzó a las semifinales y Senegal a los cuartos de final. Sin embargo, este Mundial terminó con la mayoría de sus estrellas cansadas, el torneo que había comenzado en mayo para adelantarse a la temporada de lluvias.

16. Brasil 1950: Uruguay 1-0 Brasil

Fue la primera edición luego de la Segunda Guerra Mundial pero estuvo marcado por un formato de juego singular. El torneo no se definió con ninguna final, sino que fue mediante una “liguilla”. Los 13 equipos participantes jugaban una fase de grupos, y los cuatro mejores de cada zona clasificaban a una segunda ronda todos contra todos. El campeón sería el que mejor ubicado quedaba en este cuadrangular.

Brasil lideraba la tabla y le bastaba con un empate ante Uruguay para conseguir su primer título, pero terminó en derrota por 1-0 para la Verdeamarela en el recordado “Maracanazo”.

17. Inglaterra 1966: Inglaterra 4-2 Alemania Occidental

La edición de 1966 fue la única en la que Inglaterra se consagró campeona. En la final le ganó 4-2 a Alemania Occidental, aunque uno de los goles ingleses todavía es cuestión de debate. En este torneo Corea del Norte venció a Italia y Portugal llegó a semifinales en su debut.

18. Italia 1990: Alemania Occidental 1-0 Argentina

El promedio de gol en Italia 1990 fue tan bajo que luego del torneo se introdujo la ley del pase hacia atrás y se endurecieron las sanciones por entradas peligrosas para devolverle emoción al fútbol.

La final fue una reedición de la última en México 1986, pero esta vez fue a favor de los alemanes que se impusieron en los últimos minutos por un penal convertido por Andi Brehme. Argentina recibió dos tarjetas rojas y se convirtió en la primera finalista del mundo en no marcar en la definición del título.

19. Suiza 1954: Alemania Occidental 3-2 Hungría

Durante la fase de grupos Hungría había vencido 8-3 a Alemania, su rival en la final. En el duelo decisivo los húngaros no tuvieron tanta suerte y cayeron por 3-2, aunque la victoria alemana se vio opacada por su juego físico centrado en lesionar a los jugadores rivales.

El formato de juego en este Mundial era de cuatro grupos de cuatro selecciones con dos cabezas de serie en cada uno, lo impactante es que en esa ronda los equipos solo jugaban dos partidos porque los dos mejores no se enfrentaban entre sí.

20. Chile 1962: Brasil 3-1 Checoslovaquia

Lo más destacable de esta edición fueron las grandes actuaciones del brasileño Garrincha. La estrella de Brasil en el anterior Mundial, Pelé, se había lesionado en el segundo partido y no pudo volver a jugar en esa Copa del Mundo. Fue el torneo que consagró bicampeón del mundo a la Canarinha.

21. Uruguay 1930: Uruguay 4-2 Argentina

Uruguay 1930 fue la inauguración de una larga tradición futbolística. Tan solo 13 equipos jugaron ese Mundial y los equipos europeos llegaron todos en el mismo barco, con una escala en Brasil para recoger a aquella selección.

Al ser el primero, no abundo el nivel de competencia. La final fue un clásico local entre Uruguay y Argentina que terminó con triunfo para los locales 4-2.

22. Italia 1934: Italia 2-1 Checoslovaquia

En la Italia gobernada por Benito Mussolini, la selección local se consagró campeona por primera vez en el segundo Mundial de la historia. Uruguay no participó de esta edición porque le molestaba le decisión de algunos países europeos de no participar del certamen en su país.

Italia le ganó la final de 1934 a Checoslovaquia por 4-1 y consiguió su primer título mundial. @FIFAWorldCup

23. Francia 1938: Italia 4-2 Hungría

Italia en Francia 1938 se convirtió en la primera bicampeona mundial de la historia tras superar 4-2 a Hungría en la final y demostrar un juego superior al de su primer título. Esta Copa del Mundo estuvo marcada por las crecientes tensiones políticas previas a la Segunda Guerra Mundial.