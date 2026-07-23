Una historia de amor y segundas oportunidades: de qué trata la serie colombiana que llegó a Prime Video + Agregar ámbito en









Después de mucha espera, la obra hecha en Colombia tendrá su segunda parte disponible en la plataforma de streaming y retomará las aventuras de esta querida familia.

La obra colombiana es una de las grandes apuestas de la plataforma de Amazon. RCN Television

Mientras otras plataformas apuestan constantemente a distintas producciones norteamericanas, europeas o asiáticas, Prime Video decidió darle una oportunidad a una serie hecha en Latinoamérica. En este caso, se trata de una historia de amor y segundas oportunidades realizada en Colombia.

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Con un elenco de primer nivel, la tira combina comedia y drama para mostrar cómo el paso de los años hace evolucionar las relaciones de los personajes. “Pa’ seguirte queriendo” es la continuación de un éxito en el país sudamericano, cuyo público aclamaba la realización de la secuela desde hace tiempo.

El casting original de la primera parte se reúne para la segunda entrega, que estará disponible en Prime Video. RCN Television De qué trata Pa' seguirte queriendo Para entender esta segunda parte, hay que volver al final de la primera entrega. Mauricio Reina, un prestigioso diseñador de moda que vive rodeado de lujo y soltero, descubre que tiene una hija de 8 años llamada Isabel. La pequeña aparece justo cuando él cae en la quiebra y debe recuperar el tiempo perdido sin dinero.

Allí conoce a Dany, su nueva vecina, de quien termina enamorándose y formando una familia. Sin embargo, el desenlace dejó a todos asombrados: una exnovia de su pasado aparece con un niño y lo hace pensar en la posibilidad de tener otro hijo perdido.

La segunda parte transcurre seis años después, con Isabel en plena adolescencia y mostrando signos de rebeldía. Mauricio se convierte en un papá sobreprotector mientras lidia con una crisis matrimonial con su pareja. La tragedia golpea de lleno al protagonista, quien, mientras intenta mantener su vida estable entre tantos problemas, recibe la noticia del fallecimiento de uno de sus mejores amigos.

Prime Video: tráiler de Pa' seguirte queriendo Prime Video: elenco de Pa' seguirte queriendo Sebastián Martínez

Juliette Pardau

Hanny Vizcaíno

Carlos Camacho

Luis Eduardo Arango

Manuel Sarmiento

Laura de León

Diana Wiswell

Juliana Galvis

Alina Lozano

Variel Sánchez

Juan Manuel Lenis