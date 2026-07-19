No apta para ver con auriculares: la perturbadora película de terror de HBO Max que es furor en la plataforma + Agregar ámbito en









Un nuevo proyecto canadiense atrapó al público con una idea distinta y una trama que va a cambiar para siempre al género.

La película de terror más original del año llegó a HBO Max. Gentileza - HBO Max

Las películas de terror de bajo presupuesto están arrasando en este 2026 gracias a historias originales que encontraron nuevas formas de generar pesadillas. En medio de este fenómeno apareció una producción canadiense que construye el miedo a través de un accesorio que usa casi todo el mundo y logró instalarse entre las recomendaciones de HBO Max.

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Sin muchos efectos, esta obra construye su clima a partir del sonido y de una trama llena de fenómenos paranormales y creencias antiguas. Su repercusión se notó en los números, ya que con apenas u$s500.000 de presupuesto, alcanzó una recaudación de u$s22 millones en todo el mundo.

Con una propuesta única, esta película de terror promete darte pesadillas por varias noches. Gentileza - HBO Max De qué trata Undertone: Frecuencia Maldita La historia sigue a Evangeline "Evy" Babic, una mujer que conduce un podcast dedicado a investigar sucesos paranormales junto a su amigo Justin. Si bien en un principio Evy no cree que esos casos sean reales, todo cambia cuando ambos reciben 10 archivos de audio enviados de manera anónima.

Las grabaciones pertenecen a un matrimonio que asegura escuchar sonidos extraños dentro de su casa y, a partir de ese momento, la investigación se vuelve más oscura. La protagonista vive con su madre, que permanece en coma bajo sus cuidados, y descubre que cursa un embarazo de seis semanas, lo que empeora toda la situación.

En los audios aparecen mensajes ocultos que solo pueden descifrarse al reproducir determinadas voces y canciones infantiles al revés. Esa búsqueda la lleva con Abyzou, un demonio del folclore mediterráneo y europeo asociado, según la leyenda, con pérdidas de embarazos y tragedias familiares.

A medida que el podcast difunde las grabaciones, la vida de Evy comienza a desmoronarse con objetos que cambian de lugar, movimientos inexplicables dentro de la casa y llamados telefónicos inquietantes que convierten la investigación en una experiencia cada vez más peligrosa. Lo que hace única a esta película es que solo Evy y su madre aparecen físicamente en pantalla, el resto de los personajes participa únicamente mediante voces, llamadas y registros de audio. Esto se debe a que Ian Tuason concibió inicialmente la historia como una obra radiofónica. HBO Max: tráiler de Undertone: Frecuencia Maldita HBO Max: elenco de Undertone: Frecuencia Maldita Nina Kiri

Adam DiMarco

Michèle Duquet

Keana Lyn Bastidas

Jeff Yung

Sarah Beaudin

Brian Quintero