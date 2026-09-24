Senado: sin la oposición en el recinto, se convirtió en ley la reforma del régimen de zona fría Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









El Gobierno consiguió 38 votos a favor y 8 en contra, luego de prometerle a representantes norteños la "zona cálida". El proyecto no tuvo cambios e impactará en usuarios de 11 provincias beneficiadas en el 2021. Se estima un ahorro fiscal de u$s400 millones.

El oficialismo consiguió una ley importante solicitada por el Ministerio de Economía. Senado

La última votación de la sesión en el Senado generaba expectativa por la ajustada votación sobre la reforma del régimen de zona frías, que confrontaba voluntades provinciales que trascendían las posturas partidarias. Sin embargo, y tras una fallida estrategia opositora que vacío el recinto para intentar hacer perder el quórum, La Libertad Avanza se respaldó en los aliados provinciales del norte del país para convertir en ley un nuevo esquema, que reduce el régimen en 11 distritos y establece un esquema de subsidios que prioriza los ingresos de los usuarios a través del modelo de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)

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En el inicio del debate, y ante el desplante de Unión por la Patria que dejó vacío el recinto, el santacruceño José María Carambia, siempre esquivo al oficialismo, pidió una moción de cuarto intermedio: se precisaba votar y que haya una mayoría en el recinto, que durante unos minutos se mantuvo en vilo por la posible caída de la sesión por la falta de quórum. Sin embargo, el puntano Bartolomé Abdala -presidente provisional del Senado- pidió 15 minutos de contemplación e incluso le dio la palabra a la chubutense Edith Terenzi, lo que permitió regresar a la Cámara a los legisladores libertarios.

Después de que Unión por la Patria decida desestimar sus intervenciones en la sesión para ejercer presión sobre los dos votos que le daban la mayoría al Gobierno, el oficialismo aceleró el momento de votación y -en medio de un recinto semi vacío- convirtió en ley la reforma por 38 votos a favor contra 8 en contra. El tablero final explicitó la influencia geográfica de las posiciones: acompañaron todos los aliados norteños (incluido salteños, tucumanos, misioneros, catamarqueños y radicales correntinos) acompañaron, mientras que los representantes de provincias en donde impacta el nuevo régimen, como santacruceños y radicales bonaerenses, mendocinos, santafesinos, pampeanos, se sumaron al peronismo en el rechazo.

Vischi, presidente del bloque radical, habla con Juez en la previa de la aprobación. Senado En la previa, la chaqueña Silvina Schneider (UCR) esclareció que existe un "acuerdo realizado por el Ejecutivo nacional hacia los gobernadores norteños", que consiste en subsidios a las tarifas eléctricas y establecería un régimen de "zona cálida". La expectativa de aliados es que se establezca por decreto e impactaría incluso en distritos que no ofrecieron sus votos, como Formosa. "Sólo circulan rumores acerca de armar alguna resolución administrativa, pero a modo de promesa", criticó el justicialismo a través de un comunicado, ya consumado el triunfo oficialista.

Por su parte, la Secretaría de Energía nacional estimó en u$s400 millones anuales el ahorro que tendría la gestión en este nuevo esquema, fondos que se usarían para pagar las deudas que se mantienen con las distribuidoras y que luego reduciría paulatinamente para el 7,5% de recargo que pagan todos los usuarios por transporte energético. El Gobierno planteó que serían 1,6 millones los hogares que dejarán de recibir subsidios, pero la oposición eleva esta cifra a 2,5 millones.

Reforma al régimen de Zona Fría La reforma al régimen de Zona Fría implica una modificación sobre la redacción aprobada en 2021 (con 190 votos a favor en Diputados y 51 apoyos en el Senado), que en ese momento incorporó a un esquema de subsidios a más de 3 millones de hogares de diez provincias. Eso implicó una serie de subsidios de entre el 30% y el 50% en regiones de las provincias de San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, San Juan, Salta, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. El proyecto remueve a esos distritos del esquema de beneficios energéticos y conserva la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna. El oficialismo volvió a consolidar su vínculo con aliados. La iniciativa conservaría un criterio de subsidios a aquellos de bajos recursos a partir del vigente régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que alcanzará además personas con discapacidad y ex combatientes. "Tiene que haber subsidios focalizados en aquellas familias que tienen ingresos más bajos. No puede haber subsidios generalizados, es injusto y lleva a la ineficiencia de la energía", planteó Tettamanti en el plenario del Senado, quien criticó el vigente régimen: "Es una ley que buscó tener votos para las elecciones, pero que no tenía racionalidad de un esquema de subsidios que tiene que ser justo". Asimismo, según el artículo 4, el Estado hará erogaciones en concepto de "cancelación de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con CAMMESA por la compra de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)". A cambio, las compañías deben renunciar a "la totalidad de los eventuales reclamos judiciales o administrativos" que mantienen con el Estado nacional por la declaración de emergencia. Una vez que se terminen de pagar las deudas, según precisó la secretaria de Energía, las alícuotas que se le cobran a los usuarios podrían bajar del 7,5% al 5,85%. El subsidio persistirá en el consumo de gas de usuarios de bajos recursos, aunque no será así en cargos fijos ni en transporte y distribución, otras categorías que componen cerca del 60% de la factura. En su artículo 8°, la propuesta define que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) perderá potestad de "limitar el traslado" de los costos a los consumidores en casos de precios acordados que exceden de los negociados por otros distribuidores en situaciones que el organismo considere equivalentes. Por otra parte, se derogan los artículos que componen el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.

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