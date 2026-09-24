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24 de septiembre 2026 - 17:20

El dólar blue sumó cuatro ruedas sin bajas, pero se achicó la brecha con el oficial

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró en $1.560.

El dólar blue cerró en $1.560.

El dólar blue cerró sin cambios este jueves 24 de septiembre, a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, según operadores de la city consultados por Ámbito. Así, acumuló cuatro jornadas consecutivas sin bajas, mientras que la brecha con el oficial se achicó al 2,7%, desde el 2,9%.

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 24 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.519 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 24 de septiembre

El dólar CCL cerró a $1.613,61 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 24 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 24 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.609,82, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 24 de septiembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s84.332, según Binance.

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