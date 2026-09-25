Virgen de San Nicolás: misas de este 25 de septiembre y todas las actividades del fin de semana + Agregar ámbito en









La ciudad bonaerense vuelve a transformarse en el epicentro de la fe nacional para celebrar un nuevo aniversario de la primera aparición.

El cronograma completo de las misas de San Nicolás, hora por hora, y la historia del fenómeno que redefinió a la ciudad. Argentina.gob.ar

La ciudad de San Nicolás abre nuevamente sus puertas para recibir a cientos de miles de peregrinos en una de las movilizaciones de fe más importantes del país. Entre caminatas que llegan desde Buenos Aires, La Emilia y General Rojo, el Santuario de María del Rosario será el escenario central de los festejos que arrancan con la vigilia y la tradicional misa de medianoche.

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Para garantizar la organización de la jornada, el Obispado de San Nicolás dispuso un esquema continuo de celebraciones religiosas, confesiones y momentos de oración. Además, el municipio y la empresa de transporte público habilitaron servicios especiales de colectivos de madrugada para facilitar el regreso de los caminantes hacia las localidades vecinas.

Descubrí San Nicolás Origen de la Virgen de San Nicolás El fenómeno comenzó el 25 de septiembre de 1983, cuando Gladys Motta, una ama de casa de 46 años, anunció la primera manifestación de la Virgen mientras rezaba en su habitación. Años más tarde, reconoció la figura en una estatua de la Virgen con el Niño Jesús bendecida en Roma en 1884, que se encontraba archivada en el depósito de la Catedral local.

A pedido de la Virgen, que solicitó un templo a orillas del Paraná, en 1986 comenzó la construcción del Santuario en el terreno conocido como "El Campito". El impacto social de esta devoción terminó de consolidarse durante la década de los 90 tras la crisis socioeconómica provocada por las privatizaciones industriales. Así, la comunidad abrazó la fe mariana como red de contención espiritual. La Iglesia aprobó oficialmente el carácter sobrenatural de las apariciones en mayo de 2016.

Cronograma de misas Las actividades en el templo de la calle Sarmiento 365 se extenderán durante todo el fin de semana largo de festejos:

Jueves 24 Misas habituales a las 8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 y 19:00

a las 8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 y 19:00 Confesiones de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00

de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 Misa en el altar exterior y recepción de la peregrinación a pie que llega desde Buenos Aires a las 20:00

de la peregrinación a pie que llega desde Buenos Aires a las 20:00 Vigilia de oración en el altar exterior, bienvenida a las columnas de La Emilia, recepción de la imagen de San Nicolás de Bari y salida de la procesión de antorchas desde la Catedral a las 22:00 Viernes 25 (Misa Central) Saludo a María del Rosario de San Nicolás y primera misa de la jornada, presidida por Monseñor Hugo Santiago a la medianoche

y primera misa de la jornada, presidida por Monseñor Hugo Santiago a la medianoche Noche de oración continuada de 2:00 a 6:00

de 2:00 a 6:00 Misas matutinas y vespertinas : 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 19:00 y 20:00 (Santuario)

: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 19:00 y 20:00 (Santuario) Confesiones a partir de las 7:00 en la cripta posterior

a partir de las 7:00 en la cripta posterior Catequesis mariana en la cripta anterior a las 11:00 y 13:00

en la cripta anterior a las 11:00 y 13:00 Adoración eucarístic a en el altar exterior desde las 14:00

a en el altar exterior desde las 14:00 Procesión con la imagen, rezo del Santo Rosario y Misa Central conducida por Monseñor Hugo Santiago a las 15:00

a las 15:00 Colectivos de regreso: Unidades especiales disponibles desde la calle Reynoso (frente al cementerio) entre las 00:30 y la 01:00 hacia General Rojo, La Emilia y Campos Salles San Nicolás de los Arroyos Sábado 26 Procesión por el predio del Campito y rezo del Santo Rosario a las 14:00

Misas en los horarios de fin de semana habituales en el interior del templo. Domingo 27 Procesión por el Campito y rezo del Santo Rosario para el cierre de los contingentes de fin de semana desde las 14:00.