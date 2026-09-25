Denunció a Edesur por 12 cortes en dos semanas y la Justicia archivó la causa sin pericias

El denunciante es un abogado penalist, que aportó una auditoría oficial que advertía sobre equipos antiguos, falta de inversión y una red “al límite”. La fiscalía y el juzgado archivaron la causa sin citarlo ni producir pericias.

Claudio Lamela, abogado penalista y usuario de Edesur , denunció penalmente a directivos de la empresa en febrero de 2025, después de sufrir 12 cortes de luz en apenas dos semanas , uno de ellos de casi tres días. Como consecuencia, también estuvo sin agua: sin electricidad no funcionaban las bombas de su edificio.

Pero su denuncia no se basó solamente en su experiencia como usuario. Presentó un escrito de 21 páginas en el que incorporó reclamos documentados y, especialmente, las conclusiones de la auditoría técnica integral realizada por el ENRE sobre Edesur en 2023 .

El informe oficial advertía que la red funcionaba “ al límite de la capacidad técnica de la infraestructura instalada ” y que no había “ inversión real, solo parches ”. También señalaba que la empresa operaba en parte con “ equipos de los años 40 y 60 ” y que más del 60% de sus equipos de alta tensión eran anteriores a 1980.

Según la auditoría, la propia empresa reconocía que el nivel de inversión estaba aproximadamente 85% por debajo de las necesidades del sistema . Lamela denunció cuatro posibles delitos y pidió ser tenido como querellante para poder intervenir en el expediente y proponer medidas de prueba.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°12 y fue investigada por la Fiscalía Federal N°4. Según el planteo de Lamela, no fue citado a declarar, no se convocó a ningún testigo y tampoco se ordenó una pericia sobre la red eléctrica .

La única medida de prueba relevante consistió en solicitar información al ENRE. El organismo informó que durante 34 días del verano de 2025 se habían registrado 182.489 reclamos por cortes en la Ciudad y que en una sola jornada hubo 342.641 usuarios afectados.

El 31 de diciembre de 2025, una falla en la subestación Bosques dejó sin luz a 1.085.000 usuarios, según los datos citados en el expediente. En mayo de 2026, una explosión en la subestación Centenario afectó a otros 100.000 usuarios.

Y en agosto, después del archivo, Lamela volvió a reunir pruebas: 17 vecinos de una misma cuadra de Flores que habían sufrido cortes de entre 30 y 78 horas firmaron sus reclamos y fueron ofrecidos como testigos. El juzgado no los citó y consideró que esos hechos debían tramitarse en otra causa.

Pese a esos datos, el 16 de julio de 2026 la fiscalía pidió archivar la denuncia al considerar que los hechos “no revisten carácter penal y resultan manifiestamente atípicos” y que se pretendía llevar al fuero penal un conflicto de naturaleza administrativa. Al día siguiente, se dispuso el archivo.

En la misma resolución se rechazó el pedido de Lamela para ser querellante. La explicación fue que, al no existir delito, tampoco correspondía reconocerle esa condición.

El letrado cuestionó ese razonamiento: se rechazó su participación porque la causa estaba cerrada, pero la causa había sido cerrada sin permitirle participar ni producir las pruebas que había solicitado.

La Cámara confirmó el archivo

El abogado Lamela apeló. La Sala I de la Cámara Federal confirmó la decisión el 26 de agosto, pero sostuvo que, al no ser querellante, existía “la imposibilidad de revisar la decisión de fondo impugnada”.

El abogado llevó entonces el planteo a Casación. El 17 de septiembre, la misma Sala rechazó el recurso por mayoría. El juez Bertuzzi votó en disidencia y consideró que correspondía habilitarlo.

Finalmente, el 22 de septiembre Lamela presentó una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Será ese tribunal el que deberá determinar si el recurso puede ser revisado.

Datos sobre los cortes

Mientras tanto, el expediente acumula nuevos datos sobre los cortes del servicio. Entre marzo y agosto de 2025, según mediciones del ENRE, Edesur registró 5,04 cortes por usuario, frente a un máximo permitido de 2,07, y más de 11 horas sin suministro contra un límite de 3,81 horas.

El planteo de Lamela ahora busca que Casación revise el cierre de la investigación. Su reclamo central es que la denuncia sea analizada y que pueda ser escuchado antes de que el expediente quede definitivamente cerrado.