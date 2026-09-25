El MotoGP vuelve a la Argentina en 2027: el Autódromo Gálvez albergará la cuarta fecha de la máxima + Agregar ámbito en









Después de 28 años de ausencia en la Capital Federal, la categoría más importante del motociclismo competirá del 9 al 11 de abril en un circuito completamente remodelado; las entradas saldrán en preventa en octubre.

El MotoGP vuelve a la Ciudad

El campeonato mundial de MotoGP confirmó oficialmente su calendario para la temporada 2027, ratificando el regreso del Gran Premio de Argentina a la Ciudad de Buenos Aires. El evento se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de abril en el renovado Autódromo Óscar y Juan Gálvez, ocupando el cuarto casillero de la agenda internacional del deporte motor.

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El evento se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de abril en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez, ocupando el cuarto casillero de la agenda internacional del deporte motor. La vuelta de la disciplina tras casi tres décadas de su última edición porteña coincide con un proceso de modernización integral del predio, cuyas obras ya superaron el 60% de avance.

El plan de infraestructura no solo busca cumplir con las homologaciones exigidas por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), sino que sienta las bases técnicas para el objetivo de máxima de la gestión local: repatriar a la Fórmula 1.

El plan de infraestructura no solo busca cumplir con las homologaciones exigidas por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), sino que sienta las bases técnicas para el objetivo de máxima de la gestión local: repatriar a la Fórmula 1. Obras de infraestructura, rediseño de pista y fase de venta de entradas Los trabajos en el icónico trazado porteño abarcan reformas estructurales de envergadura destinadas a recibir competencias de escala global:

Nuevo trazado y horquilla: Se eliminó un sector de tribunas y el antiguo kartódromo para construir una curva cerrada de alta exigencia, alineada a los estándares de la F1 y del MotoGP.

Conectividad y logística: Avanza la construcción de un túnel bajo pista a la altura de la curva 1 para unir la avenida Roca con el sector de paddock, junto con la edificación de garages y boxes de última generación.

Reglamento 2027: La cita en Buenos Aires marcará el debut en suelo sudamericano de las nuevas especificaciones técnicas que estrenarán las motos y escuderías ese año. Nuevo trazado y horquilla: se eliminó un sector de tribunas y el antiguo kartódromo para construir una curva cerrada de alta exigencia, alineada a los estándares de la F1 y del MotoGP. Preventa exclusiva y comercialización general Los fanáticos podrán adquirir los boletos a través de la plataforma oficial fantixtickets.com. El esquema comercial comenzará con una preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad entre el 1 y el 7 de octubre, ofreciendo opciones de financiación de hasta 6 cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito Visa o Mastercard, así como pagos vía QR desde la app Buepp o App Ciudad.

En tanto, la venta general de ubicaciones quedará habilitada para todo el público a partir del jueves 8 de octubre.