Política en loop: alianzas, negociaciones y unidad, todo se repite (desde hace tres años)

El PRO y La Libertad Avanza vuelven a negociar, los gobernadores desfilan por la Casa Rosada y el peronismo busca otra vez la unidad. Cambian los protagonistas, las fechas y algunas camisetas. Las noticias, no tanto.

Suele atribuirse a Arturo Frondizi la siguiente frase: “Si usted se va de la Argentina por veinte días, cuando vuelve encuentra todo cambiado. Si se va por veinte años, cuando vuelve encuentra todo igual” . Vaya uno a saber si el líder desarrollista dijo —o quiso decir— eso, pero, aun si fuera apócrifo, el comentario tiene actualidad.

Y se puede hacer un juego, forzar el texto, darle elasticidad espacio-temporal y centrarse en períodos más cortos. Por caso, la era Milei. Se descubrirá, fácilmente, que la política argentina vive en un loop . Hay reuniones que se vienen contando hace casi tres años y hasta las no-reuniones se narran a menudo, semana tras semana. El Gobierno podrá decir que hubo cambios económicos evidentes, y hasta quizás tenga razón. Pero la política es un Juego de la Oca donde se vuelve, una y otra vez, al punto de partida.

No debería sorprenderse la clase dirigente del desdén con que la sociedad mira la política. Ni asombrarse por el aburrimiento o el desinterés generalizado. Es que, al fin y al cabo, parece que todo gira en círculo, sin novedades. Y ante la noticia política solo reacciona un público selecto. No por sus cualidades: por su tamaño, cada vez más reducido.

Un buen ejemplo ocurrió esta semana, cuando los principales títulos ya habían sido escritos tiempo atrás. Cada periodista especializado termina siendo un Pierre Menard de sí mismo .

Anoche, a las siete y cuarto, Fernando de Andreis, secretario general del PRO, y el jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo , salieron de la Casa Rosada tras reunirse con Diego Santilli y los primos Martín y Lule Menem . “El PRO y La Libertad Avanza acercan posiciones por un posible acuerdo electoral, luego de lo que fueron varias semanas de tensiones y fuego cruzado”, es una cita posible de ese encuentro. Sin embargo, es apenas un copy-paste de una nota que este medio publicó en enero de 2025 .

También podría usarse para describir esta reunión que “pese al mal momento en el vínculo entre Mauricio Macri y Javier Milei, el resto de los actores políticos involucrados siguen trabajando para concretar un acercamiento”, ya que los dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO mantienen (mantenían) abiertos los canales para intentar alcanzar un acuerdo, como se explicaba en mayo de ese mismo año, luego de que hubiera chispazos por el proyecto de Ficha Limpia. Y en junio ya aparecía Diego Santilli en la mesa de negociación, pero no como jefe de Gabinete de La Libertad Avanza, sino como representante del PRO. Cambian algunos nombres, otros se repiten y otros se reciclan.

“Tenemos que hacer todo lo posible para blindar el cambio en Argentina”. Juego de especulación: el lector creerá que es una frase de entonces. Podría ser, pero no. Esas declaraciones sí son de este jueves y la dijo De Andreis. “En el plano político, analizaron todos los distritos y territorios”, expresó el Gobierno en una gacetilla, también el jueves, pero no cambia ni en una coma respecto de la que se redactó hace más de un año. O dos.

¿Será Macri candidato? En 2025, a senador; en 2027, a Presidente. ¿Se llegará a un acuerdo en CABA? Milei minimiza al PRO, Macri amaga con romper el voto libertario, se juntan dirigentes para acercar posiciones, desconfían unos de otros, miran las encuestas, el PRO apuesta a negociar en mejores condiciones si LLA sigue cayendo en los sondeos. No importa cuándo lea esto.

Una foto casi calcada: el PRO en Casa Rosada negociando acuerdos con LLA.

Pero sigamos con Santilli. No en su rol de emisario de Mauricio Macri, sino en el de jefe de Gabinete de Javier Milei. Es que también este jueves, como antes en el inicio de la semana, hubo un desfile de gobernadores dialoguistas por la Casa Rosada en medio de la disputa por fondos con Javier Milei. Pero ahora sí, esto no es de hoy. La frase que arranca en “desfile” y termina en “Milei” fue el título de otra nota de este medio de hace más de un año. Y el anfitrión no fue Santilli, claro, sino Guillermo Francos. Quien antes, como el “Colo”, había saltado del Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete, con la cartera de Interior en una suerte de vacancia formal. Si se siguiera el mismo paso a paso, el próximo movimiento debería ser nombrar nuevamente a alguien en ese ministerio encargado de las relaciones con las provincias, como en su momento se asignó a Lisandro Catalán.

Diego Santilli recibió este jueves en la Casa Rosada a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los tres gobernadores de la Región Centro, con quienes compartió una agenda común sobre energía y tarifas, entre otras cuestiones, en búsqueda de respaldos para la agenda de reformas de Javier Milei en el Congreso. Ese párrafo es de ayer a la tarde, para mayor tranquilidad.

Hay, desde ya, citas de cómo fueron recibidos los mandatarios provinciales, de distinto signo y color, para discutir el Presupuesto. Por Francos, por Santilli y también por Manuel Adorni. Pero, para ser justos, esa práctica trasciende el loop de esta gestión.

El desarrollo de la Argentina necesita una Región Centro fuerte y competitiva capaz de generar las condiciones para producir, invertir y crecer.



Con los gobernadores @maxipullaro y @MartinLlaryora nos reunimos con el jefe de Gabinete @diegosantilli para seguir avanzando en una… pic.twitter.com/Vx3YJih9hp — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) August 27, 2026

Los gobernadores se enojan porque Milei no les da recursos. Ni terminan de ejecutarse los envíos prometidos, ya sea en cash o en especies. Los gobernadores amagan con independizarse, después se sacan una foto sonrientes. Hay caramelos federales y votos en el Congreso. Hay posibles alianzas y posibles rupturas. Hay defensa del pago chico y despreocupación por el pago grande. Desde diciembre de 2024 a hoy. Se puede leer en el diario de ayer, que ya no sirve solo para envolver huevos.

Unidos y desunidos

Parece, hasta acá, que las ruinas circulares aplican solo al Gobierno y sus aliados. No es así. Hace dos semanas hubo cumbre del PJ entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Fuentes del peronismo admitían que las negociaciones por las candidaturas y la ingeniería electoral “avanzan a ritmo lento”, en medio de un clima cargado de tensiones. Desde el Instituto Patria, sin embargo, aseguraban que el encuentro se había desarrollado en buenos términos y que “se está trabajando para lograr la unidad”. Desde el Frente Renovador de Massa coincidían: “Vamos bien”.

Si hubiera que apostar: ¿la descripción de la reunión a qué mes corresponde? ¿Agosto de 2026 o julio de 2025? Sí, acertó, julio de 2025. Era fácil esta chanza. De hecho, es la cita original de una nota del año pasado, pero podría haberse escrito hace 15 días.

Máximo, Axel y Máximo. Cada tanto se juntan y avanzan para una unidad en medio de la interna.

Pero ojo, porque los amagues de reunión del PJ también se repiten, como tragedia o como farsa. Es que, según la terminal desde la que se escuche, Axel Kicillof está esperando que lo convoque Cristina. Y Cristina está esperando que Axel vaya a visitarla. Las puertas de su casa están abiertas, dirán en una tribuna, y esas puertas podrán quedar en Constitución, en Recoleta o en El Calafate. Y en La Plata vigilan el WhatsApp, que no suena ni vibra. Massa es el garante de la unidad y busca propiciar los encuentros. Garantía extendida. Porque en medio de la interna del peronismo comenzaron a circular versiones sobre un posible encuentro entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Eso, al menos, publicó Ámbito en octubre de 2024.

Se podría seguir, por caso, con la reunión del miércoles en Diputados, que casi no tiene quorum pero tuvo, donde se vivieron cruces, chicanas, amagues de pelea. “Menem llamó al recinto a reponer el orden, luego de que un diputado opositor se levantara a los gritos…”. ¿Acertó? No, porque eso no se escribió jamás. Ni en 2024, ni en 2025, ni en 2026. ¿O sí?