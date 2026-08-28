Guillermo Francos reveló que los ataques de sectores del oficialismo influyeron en su salida del Gobierno

El exjefe de Gabinete recordó su paso por la gestión de Javier Milei y aseguró que recibió un "persistente ataque" en redes sociales desde sectores vinculados a La Libertad Avanza. También contó que planteó la situación directamente al Presidente.

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos volvió a referirse a su salida del Gobierno de Javier Milei y aseguró que durante su gestión sufrió un "persistente ataque" en redes sociales por parte de sectores vinculados al oficialismo. Según relató, las versiones sobre su salida del cargo se repetían de manera constante y terminaron generando un desgaste que influyó en su decisión de dejar la administración.

Francos habló del tema durante una entrevista con Ahora Play y señaló que los cuestionamientos comenzaron cuando todavía se desempeñaba como ministro del Interior. "Esta forma de comunicarse en las redes, había un persistente ataque hacia mí, me hacían renunciar todos los días, decían que me iba" , sostuvo.

El exfuncionario explicó que, durante los primeros meses de la gestión de Milei, circulaban versiones que lo ubicaban fuera del Gobierno y hasta como eventual embajador en distintos países. "Al principio, todos los días decían que me iba de embajador a Inglaterra o a Italia" , recordó.

Según su relato, la situación se profundizó después del triunfo electoral de octubre, cuando comenzó a percibir un mayor nivel de cuestionamiento desde cuentas identificadas con La Libertad Avanza.

Francos evitó señalar directamente a los responsables de la campaña en su contra, aunque aseguró que tiene sus propias sospechas. "Yo trato de no juzgar de dónde venía. Tengo mis sospechas, algunas personas dicen que no fueron, pero no importa" , afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el dato que consideraba objetivo era que los ataques provenían de sectores vinculados al propio espacio político que integraba. "Me atacaban por las redes de la fuerza propia, con estas versiones que me iba, renunciaba", señaló.

El exjefe de Gabinete contó además que decidió plantearle la situación directamente a Milei. Según explicó, le transmitió al Presidente las dificultades que implicaba ejercer como jefe de Gabinete mientras era cuestionado de manera permanente desde sectores cercanos al oficialismo.

Francos presentó finalmente su renuncia a la Jefatura de Gabinete en octubre de 2025. En aquel momento, el Gobierno comunicó el cambio como parte de una reorganización de la estructura del Ejecutivo.

En su relato, el exjefe de Gabinete señaló que las versiones sobre su salida se transformaron en una constante y que debió convivir con ellas durante buena parte de su permanencia en el Ejecutivo. "Me hacían renunciar todos los días", resumió.

La salida de Francos se produjo luego de casi dos años dentro del Gobierno y marcó otro recambio de peso en el equipo de Milei. Su reemplazo en la Jefatura de Gabinete formó parte de una nueva etapa de reorganización política del Ejecutivo.