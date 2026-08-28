SUV en cuotas: qué modelos se financian a tasa 0% en agosto

Las automotrices refuerzan sus estrategias comerciales con planes de crédito sin interés en distintos segmentos y niveles de equipamiento.

El mercado automotor continúa atravesando un escenario desafiante en términos de volumen, lo que llevó a las marcas a potenciar herramientas comerciales para sostener la demanda. En ese contexto, los planes de financiación a tasa 0% se consolidan como uno de los principales incentivos para acceder a un 0 km , especialmente dentro del competitivo universo de los SUV .

Durante agosto, distintas terminales y redes comerciales lanzaron propuestas con condiciones variables según el modelo, el plazo y el monto a financiar. En líneas generales, los créditos permiten cubrir una parte significativa del valor del vehículo , con mejores condiciones en operaciones a 12 meses y límites más acotados a medida que se extiende el plazo.

Al mismo tiempo, es clave analizar el costo financiero total (CFT) , ya que, aunque la tasa nominal sea del 0%, pueden existir gastos asociados como seguros, cargos administrativos o costos de otorgamiento.

Dentro del abanico disponible, varias marcas presentan alternativas con montos elevados y opciones de diferimiento en el inicio de pago.

En el caso de Chevrolet , aparecen propuestas para modelos como Tracker , Trailblazer , Captiva PHEV y Spark EUV , con montos que alcanzan hasta $43.000.000 y plazos de hasta 24 cuotas, en algunos casos con posibilidad de comenzar a pagar a los 60 días.

Honda, por su parte, ofrece financiación para el WR-V, con cobertura de más de la mitad de su precio de lista en 12 cuotas, mientras que la financiación también se extiende a toda su gama SUV (HR-V, ZR-V y CR-V), aunque con condiciones a consultar en concesionarios.

El rol de las promociones en un mercado competitivo

Las propuestas de Renault incluyen modelos como Kardian, Duster, Arkana y Boreal, con montos que llegan hasta los $30.000.000 dependiendo de la versión y el plazo. En paralelo, Peugeot financia unidades como 2008, 3008 y 5008, con opciones que alcanzan hasta 24 cuotas sin interés en algunos casos.

Las propuestas de Renault incluyen modelos como Kardian, Duster, Arkana y Boreal, con montos que llegan hasta los $30.000.000 dependiendo de la versión y el plazo.

Por su parte, Citroën ofrece alternativas para Basalt y C3 Aircross, mientras que DS hace lo propio con DS 3 y DS 4, incluyendo opciones de hasta $30.000.000 en plazos más cortos.

En el grupo de marcas generalistas, Fiat impulsa los modelos Pulse y Fastback con financiación en 12 y 18 cuotas, mientras que Jeep extiende el beneficio a toda su gama SUV, con montos que varían según el modelo elegido.

En este escenario, la financiación se vuelve una herramienta clave para dinamizar las ventas, aunque no reemplaza la necesidad de analizar el costo final de la operación. Los montos informados corresponden al capital financiado, por lo que el comprador debe cubrir el anticipo, además de gastos como flete y patentamiento.