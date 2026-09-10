El dólar blue subió, a contramano del oficial, y la brecha superó el 2% + Agregar ámbito en









El paralelo recuperó terreno tras la baja previa, mientras el mayorista cedió levemente en la jornada. En tanto, la distancia entre ambas cotizaciones volvió a ampliarse luego de haberse comprimido en las últimas ruedas.

El paralelo cerró en $1.545 y volvió a ampliar la distancia frente al mayorista.

El dólar blue cerró este jueves 10 de septiembre a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con una suba de $5 o 0,32%, y deshizo la baja registrada en la rueda anterior. De esta manera, el paralelo volvió a moverse dentro del rango estrecho que viene mostrando en las últimas semanas, con oscilaciones mayormente entre $1.540 y $1.545 para la venta y variaciones diarias que no superaron los $5.

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En sentido contrario, el dólar mayorista bajó $1 y terminó en $1.513, con su primera caída en cinco jornadas. Así, la brecha entre ambas cotizaciones volvió a ubicarse en torno al 2%, luego de haber perforado ese nivel en la rueda previa.

A su vez, el retroceso del mayorista coincidió con la publicación de la inflación de agosto, que fue del 1,7% mensual y definirá el ritmo de actualización de las bandas cambiarias durante octubre. De esta forma, el techo, que este jueves se ubicó en $1.892,99, avanzará durante el próximo mes hasta cerrar cerca de $1.952, mientras el dólar oficial permanece más de 25% por debajo de ese límite.

Al mismo tiempo, el volumen negociado en el mercado de contado cayó hasta u$s548 millones, por debajo del promedio mensual de u$s606 millones, mientras la operatoria en instrumentos dólar linked continuó elevada. Por su parte, los futuros terminaron en baja en todos los plazos, con septiembre alrededor de $1.528 y diciembre en $1.611.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 10 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.513 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 10 de septiembre El dólar CCL cerró a $1.573,14 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%. Valor del dólar MEP hoy, jueves 10 de septiembre El dólar MEP cerró a $1.532,6 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%. Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 10 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 10 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.591,18, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 10 de septiembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s77.130, según Binance.