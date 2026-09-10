Dólar: el BCRA compró apenas el 1% del volumen operado en el mercado y las reservas cayeron u$s111 millones + Agregar ámbito en









La autoridad monetaria cerró la jornada con una compra de apenas u$s6 millones. En la misma línea, el promedio de compra semanal es de solo u$s9 millones.

Las reservas brutas del BCRA cayeron, aunque se mantuvieron arriba de los u$s50.000 millones.

El Banco Central (BCRA) mantuvo en un nivel acotado su compra diaria de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), en un contexto de menor holgura de la oferta de divisas respecto de la demanda. Mientras tanto, las reservas brutas internacionales volvieron a retroceder en más de u$s100 millones.

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La autoridad monetaria informó que este jueves 10 de septiembre terminó con un resultado neto en el MLC de apenas u$s6 millones, lo cual representó apenas el 1,1% del volumen operado. En la misma línea, el promedio diario de esta semana es de solo u$s9 millones. En lo que va del mes el saldo es de u$s118, mientras que las compras de 2026 llegaron a u$s14.213 millones.

Este jueves el dólar oficial mayorista cortó una racha de cinco jornadas consecutivas sin bajas, al retroceder $1 y cerrar en los $1.513. De este modo, la brecha con el techo de la banda volvió a superar el 25%.

En este marco, las reservas brutas cayeron u$s111 millones, hasta los u$s50.506 millones. Ocurrió en una rueda en la cual el precio del oro al contado perdió 0,4%, a u$s4.385,4 por onza.

En el mercado advierten que esto tiene que ver con el repunte del dólar a nivel global, a la espera de los datos de inflación en EEUU. Además, prevén un rendimiento de los bonos norteamericanos aún más alto, pese a los intentos de recompra del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Vale remarcar que el aumento del retorno de los bonos suele ejercer presión sobre el oro, ya que incrementa el costo de oportunidad de mantener este activo, que no devenga intereses.

El BCRA espera que ingrese un remanente de dólares por colocaciones de deuda En el plano local, el dato destacado fue que el INDEC dio a conocer una inflación del 1,7% en agosto, por debajo de los meses anteriores y en línea con lo que esperaba el mercado. Si bien es una buena noticia la merma, también es cierto que la inflación núcleo, que no tiene en cuenta ni factores estacionales ni precios regulados, se mantuvo estable en el 1, 8%. Un IPC más calmo le quita presión también al tipo de cambio, ya que el ajuste exigido para evitar una mayor apreciación también cede. A partir del primer día hábil de octubre, el desplazamiento diario del techo de la banda pasará a regirse por la inflación de agosto, del 1,7%, por lo que avanzará progresivamente a lo largo de las ruedas hasta ubicarse cerca de $1.952,08 en la última jornada del mes. Vale recordar que el ritmo de compra de reservas del BCRA viene perdiendo peso, luego de alcanzar un pico de casi u$s2.600 millones mensuales en mayo. Desde la autoridad monetaria estiman que hay un remanente de u$s4.400 millones de colocaciones de deuda corporativa y provincial que todavía no ingresaron al MLC, lo cual representa una potencial fuente adicional de oferta de divisas para los próximos meses. Sin embargo, no todo ese monto necesariamente llegará al mercado cambiario, considerando que existen u$s2.300 millones en vencimientos financieros en dólares y recompras anunciadas durante el tercer y cuarto trimestre, compromisos que podrían absorber parte de los fondos captados.