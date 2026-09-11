Monotributo de ARCA: todas estas personas deben pagar más de $100.000 antes de fines de septiembre + Agregar ámbito en









Ya se conocen los nuevos montos de las cuotas actualizadas, que tienen un único vencimiento para todos los contribuyentes.

ARCA actualizó los valores que rigen para los monotributistas durante septiembre. Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los valores que tienen que pagar los contribuyentes del régimen simplificado. Con los importes vigentes, quienes estén inscriptos desde la categoría E hasta la K van a tener que abonar más de $100.000 durante este mes.

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La cuota está compuesta por el impuesto integrado y, cuando corresponde, los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a la obra social. El importe final va a depender de la categoría y de si la actividad corresponde a servicios o venta de cosas muebles.

La cuota mensual cambia según la categoría y el tipo de actividad declarada. Pexels Cuándo vence el pago del monotributo en septiembre 2026 El vencimiento correspondiente a este mes será el lunes 21 de septiembre. Generalmente, la obligación vence el día 20 de cada mes, pero en esta oportunidad esa fecha cae domingo, así que el plazo pasa al siguiente día hábil. A diferencia de otros impuestos, la terminación del CUIT no modifica el calendario.

Con los valores actuales, desde la categoría E el importe ya supera los $100.000 en ambas actividades. De todas formas, en los niveles superiores, la diferencia entre prestación de servicios y venta de bienes se vuelve cada vez mayor por el nivel de facturación.

Todos los contribuyentes comparten una misma fecha límite de pago. Pexels Monto del monotributo según cada categoría Estos son los importes mensuales vigentes informados para septiembre de 2026:

categoría A: $49.527,18 para servicios y venta de cosas muebles

categoría B: $56.379,08 para servicios y venta de cosas muebles

categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles

categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de cosas muebles

categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de cosas muebles

categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de cosas muebles

categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de cosas muebles

categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de cosas muebles

categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de cosas muebles

categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de cosas muebles

categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de cosas muebles Las escalas vigentes determinan cuánto tiene que pagar cada monotributista. Pexels ARCA: escalas vigentes del monotributo en septiembre La categoría de cada contribuyente no se define únicamente por el monto de la cuota, ya que ARCA también contempla los topes de ingresos y otros parámetros previstos dentro del régimen para determinar en qué nivel corresponde estar inscripto. Estas escalas se actualizan periódicamente y sirven para establecer tanto los límites de cada categoría como los importes que después van a tener que abonarse mensualmente. Por eso, además de controlar la fecha de vencimiento, a cada monotributista le conviene revisar que su situación coincida con la escala que tiene asignada. El valor que deberá pagar el 21 de septiembre va a depender directamente de esa categoría y del tipo de actividad declarada.

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