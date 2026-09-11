ARCA avanza con la desregulación y elimina un trámite para importar pilas y baterías + Agregar ámbito en









La Agencia de Recaudación y Control Aduanero derogó una resolución que establecía su intervención en las autorizaciones de importación de determinadas pilas, baterías y equipos que las contienen. La medida comenzará a regir desde mañana.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) derogó la Resolución General 5398, que incorporaba al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) las autorizaciones para la importación definitiva o temporal de determinadas pilas y baterías primarias y de los aparatos o artículos que las contienen.

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La decisión fue establecida mediante la Resolución General 5895/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez.

ARCA simplifica la importación de pilas y baterías: qué cambia La medida se tomó luego de que una resolución conjunta de la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, publicada en junio de este año, aprobara las especificaciones técnicas y los procedimientos de evaluación de la conformidad que deben cumplir las pilas y baterías primarias alcanzadas por la Ley 26.184.

Según explicó ARCA en los considerandos de la nueva norma, ese mecanismo de control dispensa a la agencia de la intervención que establecía el procedimiento anterior, por lo que consideró necesario dejar sin efecto la Resolución General 5.398.

La Ley 26.184 establece restricciones para la fabricación, ensamblado e importación de determinadas pilas y baterías primarias y fija requisitos de certificación para aquellas alcanzadas por la normativa que se comercialicen en el país.

La nueva resolución dispone que la derogación de la Resolución General 5.398 entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.