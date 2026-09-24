El dólar mayorista tocó un nuevo récord y el blue subió a $1.560: el BCRA compra menos y caen las reservas

El tipo de cambio mayorista avanzó a $1.516, mientras que el informal sumó $5 y la brecha se mantuvo por debajo del 3%. El Banco Central compró apenas u$s6 millones.

El dólar volvió a mostrar movimientos alcistas este miércoles, aunque sin grandes saltos. El mayorista avanzó $2 y cerró en $1.516 , un nuevo máximo nominal, mientras que el blue subió $5 hasta los $1.560. En paralelo, el Banco Central (BCRA) mantuvo sus compras en niveles reducidos y las reservas internacionales registraron la mayor caída en lo que va de septiembre.

La cotización mayorista llegó a tocar los $1.518 durante la rueda, pero moderó el avance hacia el cierre. Con este movimiento, acumula una suba de apenas $3, equivalente al 0,2%, durante septiembre y de $61 o 4,2% desde comienzos de 2026.

El techo del régimen de bandas cambiarias se ubicó este miércoles en $1.910,11, por lo que el dólar mayorista terminó $394,11 por debajo de ese límite. En el mercado minorista, en tanto, el dólar se mantuvo sin cambios en $1.535 para la venta en el Banco Nación , mientras que el promedio informado por el BCRA entre las entidades financieras fue de $1.536,17 para la venta y $1.483,12 para la compra.

En el segmento informal, el dólar blue cerró a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta , con un avance de $5 o 0,3%. De esta manera, la brecha respecto del mayorista se ubicó alrededor del 2,9%.

Pese a la suba, la cotización todavía permanece por debajo de su máximo nominal de $1.570, registrado el 28 de julio. Los dólares financieros también operaron por encima del oficial. El contado con liquidación (CCL) terminó en $1.608,79, con una brecha del 6%, mientras que el MEP cerró en $1.541,89, un 1,6% por encima del mayorista.

“El dólar mayorista continúa por ahora inalterado a cualquiera de los vaivenes, y así es que sigue planchado en torno a los $1.515, dentro de una plaza que viene exhibiendo una mayor oferta”, señaló Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“En este contexto, el BCRA parecería aún más inclinado por dar mayor espacio a la demanda privada, y así es que mantiene un ritmo de compras más acotado pero relativamente constante, posiblemente en busca de dar previsibilidad a los participantes, y así prolongar la calma cambiaria”, agregó.

Pese a la suba, la cotización todavía permanece por debajo de su máximo nominal Depositphotos

El BCRA compra menos dólares y septiembre queda rezagado

Uno de los principales focos del mercado pasa por el ritmo de acumulación de reservas. En la rueda del miércoles se negociaron u$s481,2 millones en el mercado de contado y el BCRA terminó con un saldo comprador de apenas u$s6 millones.

Con esta intervención, la autoridad monetaria acumula compras por u$s224 millones en septiembre, por lo que el mes se encamina a convertirse en el de menor adquisición de divisas en lo que va del año.

Al mismo tiempo, las reservas brutas cayeron u$s481 millones durante la jornada, la mayor baja registrada en septiembre. La evolución de las reservas no depende únicamente de las compras y ventas del BCRA en el mercado cambiario, ya que también está afectada por pagos, movimientos de depósitos, valuaciones y otras operaciones.

Para Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, el escenario apunta a “un esquema de cotizaciones mayormente contenido dentro de un rango operativo estimado para el dólar mayorista entre los 1.510 y 1.530 pesos por dólar, mientras que los dólares bursátiles mantendrán un sesgo de consolidación en la franja de los 1.535 a 1.610 pesos”.

“Si la absorción de liquidez por parte del Tesoro y la licitación de instrumentos en moneda local mantienen la tracción de las tasas de interés reales, la presión cambiaria en los mercados paralelos continuará acotada dentro de brechas inferiores al 5%”, añadió Mendoza.