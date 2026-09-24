Qué hacer si un Tesla se incendia: cómo actúa la batería eléctrica

Un incendio en un Tesla requiere un procedimiento específico por la presencia de una batería de alta tensión. Qué indica el fabricante.

Los Tesla cuentan con baterías de alta tensión que requieren procedimientos específicos para combatir incendios y evitar una posible reignición.

Los incendios de autos eléctricos requieren procedimientos particulares debido a la presencia de baterías de alta tensión . Tesla cuenta con guías específicas para equipos de emergencia en las que explica cómo deben actuar los bomberos y socorristas ante un vehículo que sufrió un incendio.

Uno de los aspectos que diferencia estos casos es que una batería de alta tensión puede mantener energía y, después de un incendio, existe la posibilidad de que vuelva a generar calor o incluso se produzca una reignición . Por eso, Tesla establece medidas específicas para controlar la temperatura de la batería durante la intervención.

La batería de alta tensión está compuesta por numerosas celdas que almacenan una gran cantidad de energía. Si el conjunto resulta afectado por un incendio o por un fuerte impacto, los equipos de emergencia deben considerar la presencia del sistema eléctrico de alta tensión durante las tareas de rescate.

Tesla señala en sus guías para primeros intervinientes que puede ser necesario desconectar y desenergizar de forma segura el sistema de alta tensión durante una extracción o una intervención sobre el vehículo. Además, los procedimientos varían según el modelo involucrado.

La compañía también advierte que un vehículo eléctrico puede permanecer energizado aunque no produzca ruido. Por ese motivo, las guías de emergencia contemplan indicaciones específicas para identificar y manipular los componentes de alta tensión sin poner en riesgo a quienes intervienen.

Qué recomienda Tesla para apagar un incendio

En sus guías de respuesta ante emergencias, Tesla indica que se debe utilizar una gran cantidad de agua para enfriar una batería de alta tensión afectada por un incendio. La documentación también advierte que no se debe sumergir el vehículo en agua para intentar apagar o enfriar la batería.

El procedimiento contempla que el fuego de una batería puede requerir grandes cantidades de agua para conseguir un enfriamiento adecuado. Tesla señala además que, si el agua no está disponible de inmediato, pueden utilizarse otros agentes extintores como medida inicial hasta disponer de un suministro suficiente.

Una de las particularidades más importantes aparece después de controlar las llamas. Tesla advierte sobre la posibilidad de reignición de la batería y establece que la temperatura del sistema de alta tensión debe ser monitoreada durante un período prolongado después del incendio.

Qué ocurre con el Tesla después del incendio

Una vez controlado el incendio, el vehículo no debe tratarse como un automóvil convencional. La batería y los componentes de alta tensión pueden continuar representando un riesgo, por lo que las tareas posteriores requieren procedimientos de transporte, almacenamiento e inspección específicos.

Tesla dispone de documentación para primeros intervinientes que contempla diferentes escenarios, incluidos incendios, accidentes y vehículos que quedaron sumergidos. Estas guías buscan que los equipos puedan identificar los puntos de alta tensión y actuar de manera segura durante la emergencia.

Por eso, después de un incendio, la prioridad no es volver a poner el vehículo en funcionamiento, sino asegurar el automóvil y evaluar el estado de su batería y sistemas eléctricos. El alcance de los daños determinará posteriormente si el vehículo puede ser reparado o si debe ser retirado de circulación.