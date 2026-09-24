Dólar colchón: los ahorros fuera del sistema rozan un récord y las dudas electorales desafían a Inocencia Fiscal II

Aunque los dólares fuera del sistema se mantienen en niveles récord, su peso sobre el total de activos financieros del país se redujo durante el gobierno de Javier Milei, según datos del INDEC.

La cantidad de billetes fuera del sistema y depósitos en el exterior , que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) cada tres meses en lo que se conoce como Posición de Inversión Internacional (PII) , registró desde que llegó Javier Milei hasta el primer trimestre de este año una suba de u$s4.121 millones .

Eso es lo que se conoce como dólar "colchón" . Para el INDEC, al iniciar el mandato del actual Gobierno, en el cuarto trimestre de 2023, había u$s255.184 millones entre billetes y depósitos , y en el primer trimestre de 2026 subieron a u$s259.305 millones . En ese período, el total de activos financieros del país pasó de u$s441.239 millones a u$s499.098 millones.

Eso implica que, a pesar de que la cantidad de divisas atesoradas por los argentinos es una de las más altas en 20 años en términos absolutos, en comparación con el total de activos financieros del país bajó del 58% al 52% entre el final del mandato de Alberto Fernández y el primer trimestre de 2026.

El próximo martes 29 de septiembre , el INDEC va a difundir la última planilla, correspondiente al segundo trimestre del año, y lo que cabría esperar es que la diferencia se haya estirado un poco más. Hay una estacionalidad que suele afectar al segundo trimestre.

En 2026 hay un incremento de las compras del público para guardar debajo del colchón -en promedio, unos u$s2.500 millones por mes- y hay una mayor oferta debido a la liquidación de la cosecha.

El rubro de billetes y depósitos en las cuentas de la PII es un indicador de la confianza en el Gobierno. Si se miran los datos históricos, los argentinos habían sacado una gran parte de sus dólares del colchón al inicio de la gestión libertaria. En el tercer trimestre de 2024 había descendido a u$s244.660 millones, es decir, u$s10.524 millones menos respecto del saldo de inicio, con un blanqueo que había dejado unos u$s20.000 millones.

Luego de ello, la política se convirtió en la variable determinante. Cabe recordar que a lo largo de 2025 hubo elecciones legislativas desdobladas en las provincias, debido a que la estrategia de los libertarios en ese momento fue presentar candidatos propios en todos los territorios, incluso en los de potenciales aliados.

Cada dos semanas hubo noticias negativas para Milei con derrotas electorales, hasta que llegó la elección de la provincia de Buenos Aires, donde se quedó sin candidato por el escándalo que afectó a la cabeza de la lista, José Luis Espert.

La contraparte de eso fue una nueva suba del rubro Otras inversiones, monedas y billetes, que llegó a u$s256.332 millones en el tercer trimestre de 2025 y luego saltó a u$s259.996 millones en el cuarto trimestre del año pasado. Fue el nivel más alto desde 2006, según indican los registros del INDEC.

No obstante, hay que tener en cuenta que durante el gobierno de Alberto Fernández y parte del de Mauricio Macri rigieron restricciones para la compra de dólares, mientras que en el caso de Milei las compras del público en general no tienen límites. Por eso, para hacer una comparación dentro de las condiciones que fijó el gobierno libertario, entre el punto más bajo, en el tercer trimestre de 2024, y el primer trimestre de este año volvieron «al colchón» unos u$s14.645 millones.

Inocencia Fiscal II no es blanqueo II

Así como los datos de 2024 del dólar colchón fueron influidos por el blanqueo, ahora podría ocurrir lo mismo con el nuevo régimen de Impuesto a las Ganancias Simplificado contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal II. Al menos en el Gobierno se piensa que podría tener algún efecto similar, aunque mucho más atenuado.

Andrés Reschini, director de la consultora F2, señaló a Ámbito que "está bueno que esté la nueva ley, que es una flexibilización y una mejora en ese sentido". "Está bueno lo técnico, pero también está el sentido común: hay que ver qué haría uno", señaló el economista. Reschini consideró que no está claro si los inversores "se largarían a hundir capital este año, ya sea en blanco o en negro". Al respecto, opinó que el contexto político resultará fundamental: "Todavía no sabemos si la Argentina está debatiendo la dirección del modelo", explicó al analizar el temprano escenario electoral, en el que todavía no hay candidaturas lanzadas formalmente.

Por su lado, el economista Iván Carrino señaló que, más allá del deseo del ministro Luis Caputo de que los dólares salgan del letargo, "uno ve en las estadísticas del Banco Central que hay muchas compras de dólares; o sea, la gente está haciendo lo contrario: más que desahorrar, compra dólares porque tal vez los ve baratos también".

"Me parece que no va a ser tan sencillo que todo eso vuelva. Cuando te quemaste con leche, ves la vaca y llorás. No importa cuántos cambios haya. Tal vez lo que hay que buscar es que los jóvenes de hoy, nuevas personas que ingresan al mercado de trabajo y no tienen esa memoria catastrófica, inviertan en el mercado", explicó.

Por su lado, el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, señaló a Ámbito que la posibilidad de que Inocencia Fiscal funcione para sacar dólares «está mezclada con otros temas que no son tributarios». En ese sentido, dijo que las dudas son: "¿Qué va a pasar con la próxima elección? ¿Qué pasa con la inflación? Si no gana el Gobierno, ¿van a deshacer los cambios?".

Más allá de todo, dijo que la docena de cambios que se le introdujo a la primera versión de la ley le dio al sistema mayor seguridad, aunque consideró que es algo para analizar en cada caso particular. Domínguez señaló que podría ser útil para personas que tuvieran que comprar un auto o un departamento en este momento.