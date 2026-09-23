Argentina y EEUU lanzaron un acuerdo con inversiones de hasta u$s7.000 millones en infraestructura, minerales críticos, energía y sector digital

El plan apunta a atraer inversión estadounidense para ferrocarriles, puertos y conectar sectores clave de la economía argentina. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, participó de la firma junto a directivos de EXIM y al canciller Pablo Quirno. Parte de los fondos se destinarán a Argentina LNG.

Argentina y Estados Unidos lanzaron este miércoles el Corredor Andes-Atlántico , una iniciativa conjunta con inversiones por hasta u$s7.000 millones que busca modernizar la infraestructura que conecta sectores económicos estratégicos del país con los principales puertos del Atlántico y los mercados occidentales. Unos u$s6.000 millones se destinarán al proyecto Argentina LNG. El acuerdo fue presentado en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau . Participó de la firma el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Según el comunicado conjunto, el nuevo corredor representa un avance en el compromiso bilateral con la "seguridad, la protección y la prosperidad del Hemisferio Occidental" , además del fortalecimiento de las cadenas de suministro consideradas críticas. La iniciativa buscará facilitar inversiones públicas y privadas de largo plazo en transporte, energía e infraestructura digital , con el objetivo de convertir a Estados Unidos en "un socio fundamental para la infraestructura y la inversión en Argentina".

En ese marco, ambos gobiernos anticiparon que las exportaciones de minerales, petróleo y gas podrán incrementarse mediante inversiones estadounidenses y respaldadas por Washington en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura para la generación y transmisión de energía.

Según confirmó el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, "Estados Unidos destinará hasta u$s7.000 millones para minerales críticos y energía en Argentina ", a través de l Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank). "Esto apoyará proyectos de beneficio mutuo y cadenas de suministro energético estratégicas y seguras", agregó el diplomático.

La firma se llevó a cabo en el marco del U.S.-Argentina Forum on Supply Chains, Energy & Infrastructure. Además de Quirno, Marin, Lamelas y Landau, también participaron del encuentro el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Juan Pablo Segura; el embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford; el presidente del Directorio y Chairman de EXIM, John Jovanovic y la vicepresidenta y Chief Commercial Officer de EXIM, Sarah Whitten.

En un comunicado oficial enviado a Energy Report, el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM) dio detalles del Marco de Cooperación entre Estados Unidos y Argentina para la Construcción del Futuro con el Gobierno de Argentina que contemplará desembolsos "por hasta u$s7.000 millones hasta 2027 para sectores prioritarios, incluyendo el desarrollo y procesamiento de minerales críticos, la seguridad energética y la modernización de la red eléctrica, la conectividad digital y los sistemas seguros, y el sector espacial comercial y las tecnologías avanzadas".

Desde la entidad afirmaron que el compromiso se funda en la decisión de EXIM de incursionar "con determinación" en las industrias del futuro. "Para ello, debemos asegurar nuestras cadenas de suministro, apoyar el empleo estadounidense y garantizar que los trabajadores, productos y conocimientos de Estados Unidos lleguen a todos los rincones del hemisferio occidental”, declaró Jovanovic.

“Nos enorgullece establecer una alianza tan importante con Argentina y nos entusiasma ver crecer juntos a nuestros dos países”, agregó el presidente del Directorio y Chairman de EXIM. Según supo Energy Report, en octubre está prevista la llegada a la Argentina de una comitiva de la entidad. Recorrerán proyectos mineros en la Puna, puntualmente en las provincias de Jujuy y Salta.

El compromiso del presidente Trump y el liderazgo del presidente Milei se traducen hoy en algo concreto: Estados Unidos y Argentina lanzaron el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa que conectará la matriz productiva argentina con los mercados de Occidente a través de inversión… — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) September 23, 2026

Argentina LNG y los cuatro sectores del Corredor Andes-Atlántico

En materia de transporte, Cancillería informó que el acuerdo prevé identificar proyectos prioritarios para rehabilitar y ampliar ferrocarriles, vías navegables y puertos. Además, se abrirán oportunidades para que empresas estadounidenses participen en licitaciones o actúen como subcontratistas.

Uno de los principales ejes será Vaca Muerta. Argentina y Estados Unidos buscarán desarrollar comercialmente sus recursos energéticos mediante inversión, tecnología e instrumentos financieros estadounidenses, entre ellos préstamos directos, garantías y seguros, destinados a movilizar capital, equipos y proveedores de servicios.

Buena parte del foco del financiamiento apuntará a Argentina LNG, el cual a mitad del mes pasado presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de su proyecto integrado de producción y exportación de gas natural licuado (GNL), con una inversión acumulada de u$s51.000 millones durante todo el proyecto.

En el marco del evento, Argentina LNG recibió una propuesta de financiamiento de hasta u$s6.000 millones de parte de EXIM. En un comunicado, YPF informó al respecto que, en caso de ser aprobado por el directorio de EXIM, se destinará "a la adquisición de bienes y servicios estadounidenses para las etapas de desarrollo de infraestructura y producción vinculadas al proyecto".

La iniciativa contempla el desarrollo de una cadena de valor integrada que permitirá transformar los recursos de gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales. Su diseño incluye la producción de gas rico en Neuquén, infraestructura dedicada de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cuya capacidad será de 12 MTPA en conjunto, que operarán frente a la costa de Río Negro, en el Golfo San Matías.

En el área de minerales, el corredor buscará detectar oportunidades dentro del Acuerdo Marco de Minerales Críticos entre ambos países para apoyar la minería y el procesamiento, asegurar las cadenas de suministro y promover su diversificación a nivel global. todo se trata de amor.

El cuarto eje será el sector digital, con apoyo al uso de "tecnología confiable" y cooperación en materia de seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera.

Según se detalló en el comunicado de Cancillería, Estados Unidos promoverá además herramientas de financiamiento, asistencia técnica y desarrollo a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EEUU (DFC), el EXIM y la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), junto con inversiones provenientes del sector privado.

Por su parte, la Argentina continuará trabajando en su marco legal y regulatorio y en las protecciones a la inversión extranjera, con el objetivo de contar con reglas "transparentes, predecibles y efectivas" para las concesiones de infraestructura y facilitar la participación de empresas y financistas estadounidenses.

A su vez, se informó que Corredor Andes-Atlántico formará parte de la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global del G7 y se integrará a la estrategia estadounidense de impulsar corredores económicos destinados a fortalecer cadenas de suministro y generar oportunidades para sus compañías.

El comunicado mencionó como antecedentes el Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa, la Ruta de Transporte Transcaspiana, el Corredor de Lobito en África Subsahariana y el Corredor Económico de Luzón en Filipinas.

Para EXIM, el acuerdo permitirá a ambos países "profundizar sus lazos económicos, impulsar la creación de empleo en Estados Unidos y contribuir al desarrollo de la infraestructura argentina". La cooperación -aseguraron- podrá incluir el apoyo al desarrollo de minerales críticos y al procesamiento de los recursos minerales estratégicos de Argentina "mediante el despliegue de equipos, tecnologías, experiencia minera e infraestructura conexa de Estados Unidos".