Black Eyed Peas vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Después de dieciséis años de espera, la banda confirma su esperado regreso al país en el marco del “Black Eyed Peas Summer Tour”.

La banda llega al Movistar Arena en septiembre.

Dieciséis años después de su última presentación en Buenos Aires, cuando hicieron vibrar un GEBA colmado durante el “The E.N.D. World Tour”, Black Eyed Peas volverá a reencontrarse con el público argentino el próximo 4 de septiembre en Movistar Arena, con producción de DF Entertainment.

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En el marco del “Black Eyed Peas Summer Tour”, la banda repasará en su paso por Argentina los himnos que marcaron a toda una generación y celebrará una trayectoria de más de tres décadas.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Black Eyed Peas en el Movistar Arena Las entradas para este show estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Santander VISA desde el 22 de julio a las 16:00 horas, en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general comenzará el jueves 23 de julio también a las 16:00 horas y se podrán adquirir los tickets con cualquier medio de pago. En cualquier instancia, la ticketera oficial para este show es movistararena.com.ar.

Con seis premios GRAMMY, más de 35 millones de discos y 120 millones de singles vendidos, el grupo integrado por will.i.am, apl.de.ap y Taboo se consolidó como el arquitecto de la banda sonora del siglo XXI.

Su irrupción definitiva llegó con la salida de su tercer disco Elephunk (2003): su primer single, "Where Is the Love?", que contó con la colaboración de Justin Timberlake, fue el himno que los catapultó a la fama, y el álbum sumó además clásicos como "Shut Up" y "Let's Get It Started". Le siguieron Monkey Business (2005), con los clásicos “Don’t lie”, “Don't Phunk with My Heart” y "Pump It", y The E.N.D. (2009), con "Boom Boom Pow" y "I Gotta Feeling", que sigue sonando en fiestas en todo el mundo. Completó esta sucesión de éxitos el sexto disco, The Beginning (2010), con "The Time (Dirty Bit)" y "Just Can't Get Enough".

Lejos de conformarse con su legado, la banda inició una nueva etapa creativa. Tras la incorporación de J. Rey Soul y el lanzamiento de Masters of the Sun Vol. 1 (2018), regresó con una propuesta renovada que profundizó su conexión con la música latina. Translation (2020) reunió colaboraciones junto a J Balvin, Ozuna, Shakira, Maluma y Daddy Yankee, dando origen a éxitos globales como "RITMO", que superó los mil millones de reproducciones, "Mamacita" y "Girl Like Me". Más tarde, Elevation (2022) continuó esa búsqueda con canciones como "Simply the Best", junto a Anitta y El Alfa, "Don't You Worry", con Shakira y David Guetta, y "Bailar Contigo", reafirmando una capacidad constante para reinventarse sin perder identidad. En los últimos años, Black Eyed Peas volvió a recorrer el mundo con giras por Europa, Norteamérica, Asia, Medio Oriente y África, agotando arenas emblemáticas como el Paris La Défense Arena y presentándose en algunos de los festivales más importantes del circuito internacional. Actualmente, el grupo atraviesa una nueva etapa del “Black Eyed Peas Summer Tour”, con fechas en Francia, Croacia, Inglaterra, Polonia, Lituania, Dinamarca, Eslovaquia y otros países europeos antes de su esperado regreso a la Argentina.

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