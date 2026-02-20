Cuándo cobro ANSES: todas estas personas recibirán los depósitos en la última semana de febrero 2026 + Seguir en









El organismo previsional informó las últimas fechas de pago para el segundo mes del año con el aumento del 2,9%.

ANSES: las últimas fechas de cobro para todas las prestaciones en febrero 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos de febrero 2026. Los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares recibirán sus haberes durante la última semana del mes, según la terminación del DNI. El ajuste del 2,85% aplicado a los montos, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre 2025, garantiza que los pagos mantengan su poder adquisitivo en un contexto inflacionario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El refuerzo económico de $70.000 para jubilados y pensionados con ingresos mínimos sigue vigente. Este bono se deposita de manera automática junto con el haber correspondiente, sin necesidad de trámites adicionales.

ANSES billetes.webp Monto de las prestaciones de ANSES en febrero Los montos actualizados para febrero 2026 son los siguientes:

Jubilaciones y pensiones: Jubilación mínima: $359.254 (con el bono de $70.000, el total asciende a $429.254).

Jubilación máxima: $2.358.940,75.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48 (incluye el bono).

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $321.478,05.

Pensión para madres de siete hijos: $429.254,35. Asignaciones familiares: Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096 por cada menor a cargo.

AUH con discapacidad: $420.354.

Asignación Familiar por Hijo: $64.554 (primer rango de ingresos).

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $210.186. Beneficios complementarios: Tarjeta Alimentar:

Un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $52.250.



Dos hijos: $81.936.



Tres o más hijos: $108.062.

Complemento Leche: $48.691 (para embarazadas desde el tercer mes y familias con niños menores de tres años). Calendario de pagos ANSES de febrero 2026 Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI 0 y 1: 23 de febrero.

DNI 2 y 3: 24 de febrero.

DNI 4 y 5: 25 de febrero.

DNI 6 y 7: 26 de febrero.

DNI 8 y 9: 27 de febrero. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI 8: 23 de febrero.

DNI 9: 24 de febrero. Asignación por Embarazo: DNI 8: 24 de febrero.

DNI 9: 25 de febrero. Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI 8 y 9: 19 de febrero. Los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas y el medio de cobro a través de la aplicación "Mi ANSES" o en la página web oficial del organismo.