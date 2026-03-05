De dormir en un auto a conquistar millones en Hollywood: la historia de Jacob Elordi

El actor australiano está nominado en los premios Oscar por su papel en "Frankenstein", la producción de Guillermo del Toro.

Jacob Elordi consolidó su carrera con títulos como "Euphoria", "Saltburn" y la nueva versión de "Cumbres borrascosas" junto a Margot Robbie.

Jacob Elordi no siempre fue una de las caras más buscadas de Hollywood. Antes de los contratos millonarios y las alfombras rojas, hubo meses de castings fallidos y noches durmiendo en su auto en Los Ángeles.

Con menos de 1.000 dólares en su cuenta bancaria y sin ofertas después de "El stand de los besos" , el éxito juvenil que lo lanzó a la fama, estuvo a punto de regresar a Australia convencido de que su oportunidad había pasado.

Pero todo cambió con una audición para "Euphoria" que, según lo que él mismo cuenta, fue la última que hizo antes de armar las valijas.

Desde entonces, encarna a Nate Jacobs en la producción de HBO, protagonizó "Saltburn" , interpretó a Elvis Presley en "Priscilla" y ahora encabeza "Cumbres borrascosas" junto a Margot Robbie, además de formar parte de "Frankenstein" , dirigida por Guillermo del Toro. ¡Descubrí su historia!

Jacob Nathaniel Elordi nació el 26 de junio de 1997 en Brisbane, Queensland, Australia. Hijo de John y Melissa Elordi, creció en una familia de ascendencia vasca junto a sus tres hermanas mayores.

Para su educación, asistió a colegios católicos, como el St. Kevin’s College en Melbourne y St. Joseph’s Nudgee College en su ciudad natal, donde combinó dos mundos que rara vez se cruzaban: el deporte y el teatro.

Desde adolescente mostró interés por la actuación. Participó en producciones escolares y musicales, experiencia que no siempre fue bien recibida por sus compañeros.

"Desde el momento en que hice una obra de teatro, me llamaron gay en la escuela. Pero tenía una enorme confianza en mí mismo. Porque podía hacer ambas cosas: era bastante bueno en los deportes y creo que era bastante bueno en el teatro. Me sentía superior, o me hacía sentir mayor. Me hacía sentir más sabio. Nunca me preocupó que mis compañeros pensaran que era menos que un hombre", dijo en una entrevista en GQ.

Su primera experiencia en un set fue como extra en "Piratas del Caribe: La venganza de Salazar". Poco después consiguió un papel en la producción australiana "Swinging Safari", su verdadero debut en cine.

El salto internacional llegó en 2018 con "The Kissing Booth". Su personaje, Noah Flynn, lo convirtió en ídolo adolescente y lo llevó a repetir el papel en las secuelas de 2020 y 2021.

el stand de los besos

Sin embargo, el éxito masivo no se tradujo inmediatamente en estabilidad económica ni en grandes ofertas. Y después del fenómeno inicial, el teléfono dejó de sonar con la frecuencia esperada y solo tenía entre $400 y 800 dólares en su cuenta bancaria.

“No conseguía empleos, y Euphoria fue la última audición a la que asistí antes de irme a casa por un tiempo. Mi intención era conseguir un poco de dinero y recuperarme. Dormí en el sillón de un amigo durante unas semanas, y también en mi auto, un Mitsubishi 2004", señaló a la revista estadounidense.

En 2019, llegó el casting para la serie creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya. Elordi relata que lo dio todo en el casting para conseguir el papel de Nate Jacobs, un atleta popular lleno de conflictos.

Su actuación lo obligó a alejarse del estereotipo de galán romántico y mostró una intensidad que sorprendió a crítica y público.

euphoria

A partir de ahí, su carrera despegó: participó en el thriller "Deep Water" junto a Ben Affleck y Ana de Armas, protagonizó "2 Hearts", fue parte de "Saltburn" y representó a Elvis Presley en "Priscilla", dirigido por Sofia Coppola. También sumó proyectos como "Oh, Canada" y "On Swift Horses".

Actualmente protagoniza "Cumbres borrascosas" y "Frankenstein", una de las apuestas más ambiciosas de Guillermo del Toro y por la que lo nominaron a los Globo de Oro y a los Oscar como Mejor Actor de Reparto.

frankestein

El patrimonio de Jacob Elordi

Según el sitio especializado Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Jacob Elordi se estima en 4 millones de dólares. La mayor parte de su fortuna proviene de su trabajo en cine y televisión durante los últimos años.

Además de la actuación, el actor genera ingresos a través de campañas de moda y acuerdos publicitarios con marcas de lujo, como Cartier y Bottega Veneta, así como por su presencia en eventos internaciones y festivales de cine.