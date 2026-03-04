El dólar blue volvió a caer y tocó un nuevo mínimo en 4 meses: por segundo día cerró debajo del oficial

El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El billete paralelo cedió $10 y tocó su menor nivel desde principios de noviembre pasado, para cerrar por segunda rueda consecutiva por debajo del tipo de cambio oficial minorista.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El denominado informal acumuló su segunda caída en las últimas tres ruedas, en un cotexto de mayor demanda de pesos ante obligaciones de principios de mes, dijeron operadores del mercado.Informate más
Dejá tu comentario