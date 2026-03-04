SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de marzo 2026 - 19:23

El dólar blue volvió a caer y tocó un nuevo mínimo en 4 meses: por segundo día cerró debajo del oficial

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se acerca a los $1.400.

El dólar blue se acerca a los $1.400.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El billete paralelo cedió $10 y tocó su menor nivel desde principios de noviembre pasado, para cerrar por segunda rueda consecutiva por debajo del tipo de cambio oficial minorista.

El denominado informal acumuló su segunda caída en las últimas tres ruedas, en un cotexto de mayor demanda de pesos ante obligaciones de principios de mes, dijeron operadores del mercado.

Informate más

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 4 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.400,50 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 4 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 4 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.455,19, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 4 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s73.701, según Binance.

