El dólar blue volvió a caer y tocó un nuevo mínimo en 4 meses: por segundo día cerró debajo del oficial

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se acerca a los $1.400.

El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . El billete paralelo cedió $10 y tocó su menor nivel desde principios de noviembre pasado, para cerrar por segunda rueda consecutiva por debajo del tipo de cambio oficial minorista.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.400,50 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.468,71 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.9% .

El dólar MEP cerró a $1.425,47 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 4 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 4 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.455,19, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 4 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s73.701, según Binance.