Jon Bon Jovi finalizó abruptamente un show en el Madison Square Garden por problemas de salud + Agregar ámbito en









Durante el concierto del jueves en el Madison Square Garden, el vocalista tuvo problemas con su voz antes de interrumpir la actuación.

El cantante se sometió recientemente a una operación de sus cuerdas vocales.

Dos semanas después del inicio de la última gira de Bon Jovi, la banda tuvo que reprogramar una parada después de que Jon Bon Jovi tuviera que terminar el concierto antes de tiempo.

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Durante el concierto del jueves en el Madison Square Garden, el vocalista tuvo problemas con su voz antes de interrumpir la actuación, comunicando al público que planea reprogramar el concierto en el famoso recinto de la ciudad de Nueva York.

“Lo siento, me duele no poder darles lo mejor de mí”, dijo en los videos publicados en línea del concierto. “No tiren sus entradas, voy a encontrar una solución, ¿de acuerdo? Guárdenlos, ya veremos cómo reprogramar el concierto”, añadió Bon Jovi. “Pero por esta noche tendré que bajar el ritmo”.

Bon Jovi Forever Tour Update



July 23, 2026



Jon telling fans to hold onto their tickets for a rescheduled MSG show



WE BELIEVE IN YOU JON



Thank you for still taking the stage tonight and giving your all



Video Credit: Michele Bloom#BonJovi pic.twitter.com/iic7EvhOu6 — Jerry Braden (@Jerrybraden92) July 24, 2026 Tras dar comienzo a la gira Bon Jovi Forever Tour el 7 de julio, la banda continuará su gira el domingo en el Madison Square Garden antes de dirigirse al Reino Unido el próximo mes.

Jon Bon Jovi y su cirugía de garganta Antes de comenzar su gira de despedida, el cantante dio una importante actualización sobre su salud. Bon Jovi lanzó su álbum "Forever" en junio de 2024; sin embargo, el líder de la banda se mostró reacio a decir si podría salir de gira tras la cirugía de cuerdas vocales a la que se sometió en 2022.

Ahora, en una nueva entrevista con el portal People, Bon Jovi confirmó que se ha recuperado por completo de la cirugía. "Fue más larga de lo que esperaba, pero tenía que ser la correcta. Nunca perdimos la fe". Añadió que la banda “nunca dudó de [mí] y nunca buscó trabajo ni decidió retirarse. Los sacrificios que cada uno de ellos ha hecho para estar ahí para mí son de otro nivel”. “En cada ensayo, estuvieron conmigo todos los días”, continuó diciendo el vocalista. “Mi cariño por ellos no ha hecho más que crecer”.