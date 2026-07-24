Nico Occhiato confirmó que no irá a juicio con Flor Peña tras el escandalo por la fake news sobre Jorge Messi + Agregar ámbito en









Recientemente, la propia artista se mostró abierta a una reconciliación laboral y no negó estar en conversaciones para volver a la conducción de "El Show del verano" junto a Marley.

Occhiato y Peña llegaron a un acuerdo tras el escandalo.

El productor de streaming y dueño del canal Luzu TV Nicolás Occhiato confirmó que no irá a juicio con Florencia Peña, luego de haber rescindido su contrato por haber difundido una noticia falsa de suma gravedad al aire; al tiempo que reveló que ambos tuvieron “una charla amena”.

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A poco más de un mes de que la actriz sostuvo falsamente que Jorge, el papá de Lionel Messi, había fallecido y difundió una noticia falsa; el dueño del medio indicó que el diálogo fue “una conversación repiola” que se “debían ambas partes” y la consideró como “muy buena”.

A continuación, el comunicador confirmó que se “evitará el juicio” y añadió: “Ella me dijo que nunca tuvo esa intención, en ningún momento, y yo le creí”. Respecto al supuesto monto económico millonario que le habrían solicitado, Occhiato negó: “Yo me quedo con lo que me dijo ella —Peña— en esa charla”.

En otro orden de cosas, el conductor evitó referirse a la “campaña anti-Argentina” y a la cancelación nacional de la cantante Rosalía. Solo apuntó: “Las teorías conspirativas con respecto a la final del Mundial 2026 me parecen un absurdo total, como dijo Scaloni, porque España ganó bien. Total agradecimiento a los jugadores de la Selección”.

Florencia Peña y la posibilidad de volver a Luzu TV Recientemente, la propia artista se mostró abierta a una reconciliación laboral y no negó estar en conversaciones para volver a la conducción de "El Show del verano" junto a Marley.

En este sentido, se sinceró sobre cómo fue vivir un escándalo nuevamente: "Estoy mucho mejor. Fue un mes donde necesité meterme para adentro, entender que bajara un poco la espuma. Necesitaba respirar un poco, curtir a mis afectos que también estaban un poco afectados por todo lo que había pasado. Y yo necesité un poco el silencio, cosa que es extraña en mí, pero lo necesité con todas las ganas. Necesité salir poco de mi casa, estar mucho con mis hijos, con mi mamá, mi hermana y mi marido".