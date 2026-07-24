Cerrarán durante 24 horas la autopista Dellepiane por la construcción de un nuevo puente peatonal

La Ciudad de Buenos Aires interrumpirá totalmente la circulación en ambos sentidos. El corte se extenderá durante al menos un día y el tránsito será desviado hacia las colectoras.

La Ciudad de Buenos Aires anunció un corte total de la autopista Dellepiane durante 24 horas para avanzar con una nueva etapa de las obras de transformación de ese corredor vial. La interrupción afectará ambos sentidos de circulación entre las avenidas Argentina y Escalada , donde se instalará una pasarela peatonal a la altura de la calle Albariño .

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La medida fue confirmada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño , que informó que los trabajos estarán a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) .

La restricción comenzará el sábado 25 de julio a las 15 y se extenderá hasta la misma hora del domingo 26 . Durante ese período, todos los vehículos que circulen por la vía rápida serán desviados hacia las colectoras .

Además, quienes deseen evitar la zona de obras podrán utilizar la Autopista Perito Moreno para conectar la Autopista 25 de Mayo con la Avenida General Paz .

Según explicó el Gobierno porteño, el cierre total es indispensable para permitir el montaje de la nueva estructura de manera segura.

Cómo será la nueva pasarela

La pasarela se ubicará sobre la calle Albariño y tendrá como objetivo conectar ambos lados de la autopista y facilitar el acceso a la futura estación central del Metrobús, que se construirá entre ambas manos de circulación.

La estructura contará con rampas de accesibilidad, lo que permitirá su utilización por personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas y quienes se desplacen con cochecitos de bebé.

Para instalarla será necesario utilizar una grúa de gran porte que colocará las dos vigas principales de la pasarela peatonal para su colocación.

Cada una de esas piezas pesa aproximadamente 150 toneladas y mide 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho.

La transformación de la autopista Dellepiane

La obra forma parte del proyecto que busca convertir la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad.

En ese marco ya fueron instaladas las vigas de otra pasarela similar en la calle Basualdo, además de habilitarse la pasarela peatonal Piedra Buena, el nuevo puente vehicular de Río Negro y la nueva colectora norte con un acceso adicional a la autopista.

El plan integral contempla una serie de intervenciones destinadas a mejorar la circulación y el transporte público en uno de los principales accesos del sur porteño.

Según la Ciudad, las obras beneficiarán a unos 200.000 vehículos que utilizan diariamente la autopista, además de mejorar la conectividad para 63.000 vecinos de la zona y reducir los tiempos de viaje de aproximadamente 15.000 usuarios del transporte público.

Entre las principales mejoras previstas se encuentran:

La reorganización de los ingresos y egresos para optimizar la seguridad vial.

para optimizar la seguridad vial. El recambio completo de las defensas laterales y la incorporación de amortiguadores de impacto.

y la incorporación de amortiguadores de impacto. La construcción de nuevos tramos de las colectoras norte y sur entre Piedra Buena y Rucci .

entre y . La continuidad de las colectoras por debajo del Ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro.

Mientras la colectora norte ya se encuentra habilitada, la sur será inaugurada durante el próximo mes.

Un nuevo carril de Metrobús y un parque lineal

Otra de las principales intervenciones será la construcción de un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista.

El Metrobús se extenderá desde Piedra Buena hasta conectarse con el corredor de la Autopista 25 de Mayo, contará con doble sentido de circulación, seis estaciones centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón.

Cada estación tendrá acceso mediante nuevas pasarelas elevadas con rampas, señalización renovada e iluminación.

Una vez finalizado el proyecto, la Ciudad también prevé desarrollar un parque lineal de cuatro kilómetros, con canchas deportivas, pista de atletismo, juegos infantiles, postas aeróbicas, senderos peatonales, bicisendas y un corredor verde.

En paralelo, continúa una obra hidráulica sobre la cuenca Cildáñez, que incluirá la construcción de dos conductos de 2.700 metros de longitud y la instalación de 247 nuevos sumideros, con el objetivo de mejorar el drenaje y reducir el riesgo de anegamientos durante lluvias intensas.