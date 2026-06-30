El dólar en el Banco Nación ya se vende a $1.500 y registra el mayor avance mensual en casi un año

Tras avanzar 0,6% en abril y 1,2% en mayo, el tipo de cambio oficial acumula más de un 5% de incremento en junio. Cuáles son las causas para el mercado.

El dólar oficial comenzó la semana con una nueva suba y alcanzó su valor más elevado desde noviembre de 2025. En el segmento mayorista, el tipo de cambio mayorista abre casi sin variaciones en $1.480 para la venta ($1.500 en el Banco Nación) , acumulando un incremento superior al 5% durante junio, el mayor avance mensual registrado en casi un año. Poniendo en perspectiva, sin embargo, es el tercer mes del año que registra un alza, junto a abril y mayo.

Con esta cotización, el dólar mayorista queda apenas por debajo del máximo alcanzado el 3 de noviembre de 2025 ($1.482) y continúa lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que actualmente se ubica en $1.805,38. La semana pasada, la divisa oficial había acumulado un aumento de $16 (1,1%) , luego del fuerte salto de $33 registrado en la semana anterior. En la última rueda, el volumen operado en el mercado de contado superó los USD 817 millones.

En tanto, el dólar minorista del Banco Nación abre en $1.500 para la venta, mientras que el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central se ubica en $1.498,22. El dólar tarjeta opera en $1.943,50.

Los analistas coinciden en que el movimiento del dólar responde a una combinación de factores externos y doméstico s que modificaron el escenario cambiario observado durante gran parte del primer semestre.

En el plano internacional, el fortalecimiento del dólar a nivel global, impulsado por una postura más restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), generó presión sobre las monedas emergentes. El peso argentino acompañó esa tendencia, al igual que otras monedas de la región, como el real brasileño y el peso chileno.

A nivel local, el mercado comenzó a transitar el tramo final de la liquidación de la cosecha gruesa, reduciendo el ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador. Al mismo tiempo, el cobro del medio aguinaldo y la dolarización de excedentes por parte de empresas e inversores incrementaron la demanda de dólares.

Los especialistas también consideran que parte de la suba responde a una corrección del tipo de cambio, luego de varios meses en los que el dólar permaneció prácticamente estable mientras la inflación siguió acumulando aumentos.

A estos factores se suman cuestiones técnicas, como el desarme de posiciones en pesos, la mayor flexibilidad para que las ALyC operen en el mercado cambiario y la reaparición del Banco Central en el mercado de futuros.

El Banco Central mantiene las compras de reservas

En paralelo, el Banco Central continuó comprando divisas en el mercado oficial, aunque a un ritmo inferior al observado semanas atrás.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este lunes 29 de junio, pero mantuvo una intervención mínima en el mercado oficial. La autoridad monetaria adquirió apenas u$s25 millones, en una rueda con un volumen operado de u$s821 millones, por lo que su participación se ubicó cerca del 3% del total negociado.

Con este resultado, el saldo comprador de junio ascendió a u$s1.371 millones, mientras que las compras netas acumuladas en 2026 llegaron a u$s11.118 millones. El dato confirma que el Central ya superó con margen el piso de la meta anual de compras, fijado en u$s10.000 millones, pero también muestra que la acumulación mensual perdió fuerza frente a abril y mayo.