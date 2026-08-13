De cuánto es la fortuna de Abel Tesfaye y cuántos millones ganó como The Weeknd

Su identidad visual se convirtió en una pieza clave de su propuesta artística y acompañó cada etapa de su carrera.

Antes de llenar estadios y convertirse en uno de los nombres más reconocidos del pop mundial, Abel Tesfaye comenzó su carrera desde un lugar más misterioso. En 2010 publicó canciones en Internet y, poco después, empezó a construir el personaje de The Weeknd . Con el paso de los años, aquella apuesta se transformó en un negocio de cientos de millones .

Su recorrido combina música, giras internacionales, acuerdos comerciales y operaciones vinculadas con los derechos de sus canciones. La magnitud de esas cifras permite dimensionar hasta dónde llegó su carrera, aunque conviene distinguir entre ingresos, patrimonio y valuación de activos: no todo el dinero asociado a su nombre termina directamente en su bolsillo.

Tesfaye nació en Toronto, Canadá, en 1990 y comenzó a llamar la atención en 2010, cuando subió material musical a YouTube de manera anónima . Esa estrategia contribuyó a crear una identidad enigmática alrededor del proyecto y despertó rápidamente el interés de seguidores y artistas de la escena.

El nombre artístico, la estética y las decisiones creativas ayudaron a construir una figura reconocible mucho más allá de las canciones.

En 2011 publicó tres mixtapes que marcaron su primera etapa: House of Balloons, Thursday y Echoes of Silence. Aquellos trabajos combinaron R&B, pop y sonidos electrónicos con una estética oscura que se convirtió en una de las características más reconocibles de su propuesta.

El salto comercial llegó después con discos como Beauty Behind the Madness, Starboy y After Hours. En este último apareció uno de los mayores fenómenos de su carrera: “Blinding Lights” , una canción que se convirtió en un éxito mundial y alcanzó cifras extraordinarias de reproducciones.

La capacidad de convertir canciones en grandes espectáculos también tuvo un impacto directo en sus ingresos. Durante un año en el que se encuentra de gira, el cantante puede llegar a generar u$s90 millones antes de impuestos. Entre junio de 2017 y junio de 2018, por ejemplo, la estimación de ingresos alcanzó esa cifra, mientras que en el período siguiente rondó los u$s40 millones.

El tamaño de sus presentaciones quedó todavía más claro con el After Hours Til Dawn Tour, la gira superó los u$s1.000 millones en recaudación bruta, con unos 7,55 millones de entradas vendidas en 153 fechas. El tour comenzó en 2022 y tiene previsto finalizar en septiembre de 2026.

Detrás de la imagen de estrella internacional también existe una estrategia comercial que transformó su nombre en una marca global. Instagram The Weekend

El catálogo de u$s1.000 millones

Una de las operaciones más llamativas vinculadas con Tesfaye ocurrió en 2025, cuando su catálogo musical fue valuado en aproximadamente u$s1.000 millones. El acuerdo llamó la atención porque no se trató simplemente de vender todas sus canciones y desprenderse de ellas para siempre.

La estructura permitió que The Weeknd y su representante, Wassim “Sal” Slaiby, conservaran el control de los activos mientras utilizaban el catálogo como respaldo para obtener financiamiento. La operación involucró a Lyric Capital Partners y combinó deuda con una participación accionaria minoritaria.

La diferencia entre vender el catálogo y financiarse utilizando el catálogo como respaldo es fundamental. En el primer caso, el artista cede sus derechos a cambio de dinero. En este tipo de estructura, en cambio, los activos musicales sirven para conseguir liquidez mientras se mantiene una participación en ellos.

El patrimonio de Abel Tesfaye

El patrimonio del cantante es de u$s600 millones. Buena parte de su riqueza también está vinculada con el mercado inmobiliario. En 2021 pagó u$s70 millones por una mansión en Bel Air, Los Ángeles, de unos 33.000 pies cuadrados, con piscina cubierta, gimnasio, cine, cancha deportiva, estudio musical y piscina exterior.

Antes había adquirido propiedades de alto valor, entre ellas una residencia en Hidden Hills por u$s18 millones y un penthouse en Los Ángeles por u$s21 millones. La primera terminó siendo vendida a Madonna, mientras que el departamento fue vendido posteriormente por u$s19 millones.