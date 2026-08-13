Cuatro festivales de cine para disfrutar en agosto en CABA y Olivos Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









El Fica, el Festival Internacional de Cine Africano, el DocBA y La Mujer y el Cine presentan durante agosto decenas de películas, documentales, clásicos recuperados, cortometrajes y actividades especiales, con propuestas de Argentina y distintos países del mundo.

Cuatro festivales de cine para disfrutar en agosto en CABA y Olivos. Depositphotos

Cuatro festivales internacionales de cine, todos hechos a pulmón y casi todos de entrada libre, ocupan el corriente mes de agosto en Caba y Olivos. En primer término, desde este miércoles, el 8° Fica, Festival Internacional de Cine Ambiental, que anuncia 35 títulos provenientes de 24 países, entre ellos “The Cost of Growth” (Thomas Maddens, Bélgica, debates sobre cambio climático y disputas territoriales), “De la Guerra Fría a la Guerra Verde” (Anna Recalde Miranda, Paraguay, evolución de políticas ambientales tras la dictadura de Stroessner), “How Deep is your Love” (Eleanor Mortimer, biólogos estudian especies del fondo del Pacífico antes que la megaminería submarina arrase con todo), “Toroboro: el nombre de las plantas” (Manolo Sarmiento, Ecuador, reencuentro de biólogos e indígenas protagonistas de un viejo estudio etnobotánico), “Tierra que habla” (Ana Fraile & Lucas Scavino, Argentina, cruce de cosmovisiones indígenas y científicas), amén de un semillero de proyectos en colaboración con la Embajada de España y un programa de cortos para niños, como la animación jujeña en arcilla “Ecocidio”, de Aldana Loiseau. Salas: Alianza Francesa, Cacodelphia, Empire, 25 de Mayo y York de Olivos. Acá hay más detalles.

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El martes 18 empieza Ficaa, Festival Internacional de Cine Africano en Argentina. Más de 30 películas provenientes de 25 países, tanto del continente (13 países) como de la diáspora (7, incluyendo Argentina, Trinidad y Tobago e Isla Reunión). Entre ficciones, documentales y clásicos recuperados, se anticipa especialmente una singular adaptación del “Macbeth” de Shakespeare llamada “Katanga, la danza de los escorpiones”, de Dani Kouyaté, Burkina Faso, ambientada en tiempos actuales. Funciones en Sala Lúcida, Biblioteca Nacional, Biblioteca del Congreso, Area Tec y Cine York de Olivos.

También el 18 se inaugura el 26° DocBA, Muestra Internacional de Documentales en Buenos Aires. Abre en Sala Lugones con “Un calendario incompleto” (Sanaz Sohrabi, Canadá) y “La revolución contra la muerte” (Joshua Oppenheimer, Dinamarca). Le siguen más de 50 películas y charlas a repartirse entre Lugones, Cacodelphia y Sala Soffici de Dac, la asociación de directores de cine, cuya actual conductora es, casualmente, la documentalista Carmen Guarini.

Algunos títulos: “Una habitación en Bankok” (Javier Olivera, Argentina-España), “Pequeños poemas en prosa” (Radu Jude y Andrei Rus, Rumania), “En otra Palestina” (Yaela Gottlieb, Perú), “Un río y una reina” (Miriam Martin, España), “La felicidad” (Paz Encina, Paraguay), “Bosque arriba en la montaña” (Sofía Bordenave, Argentina), así como una selección de ocho trabajos del taiwanés Tsai Ming-Liang, más conocido por sus lánguidas ficciones, y seis films de los años ‘50 pertenecientes a la Divedco, División de Educación a la Comunidad, una agencia perdida del Ministerio de Instrucción Pública de Puerto Rico. Junto a estos films, otro de título melancólico: “Todo parecía posible” (Ramón Rivera Moret, 2025).

Se anuncia además un Premio a la Trayectoria para el ya veterano Alberto Fernández Mouján, y una serie de charlas en la sala de Directores y el canal de Youtube del DocBuenosAires.

Por último, desde el 26, la 38° edición de La Mujer y el Cine que este año anuncia 11 largos nacionales, 5 internacionales, 35 cortos y 24 videominutos, amén de una charla de la sonidista española Yasmina Praderas Ramírez y otras actividades. Para tener en cuenta: “Dance around the Self” (Sabine Lidl, Alemania, retrato de la escritora Siri Hustvedt en charla con Paul Auster, su marido), “Dos personas intercambiando saliva” (N. Musteata & A. Singh, Oscar al Mejor Corto presentado por su productora argentina Violeta Kreimer), “Las aventuras del príncipe Achmed” (Lotte Reineger, Alemania, centenario film de figuras recortadas a proyectarse con música en vivo), las argentinas “Vlasta, el recuerdo no es eterno” (Candela Vey & Tino Pereira, Argentina), “Ahí donde no estás” (Laura Chiabrando), “Te amo, Antoño” (Tamara Leschner), “La muerte es algo que les sucede a los demás” (Ana García Blaya) y otras cuantas. Funciones en Malba, Atlas Patio Bullrich, Amigos del Bellas Artes, Universidad del Cine y Dac.

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