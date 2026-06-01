Costos, aportes y contribuciones: los cambios en el recibo de sueldo con la reglamentación de la reforma laboral

El Gobierno reglamentó modificaciones laborales que impulsan la digitalización de documentos, controles médicos y trámites vinculados al empleo.

La reglamentación impulsa la digitalización de documentos laborales y modifica la información que deberán contener los recibos de haberes.

El Poder Ejecutivo reglamentó una serie de cambios en la documentación laboral, entre ellos un nuevo esquema para los recibos de sueldo que apunta a digitalizar procesos y mostrar de manera más clara el costo total que asumen las empresas por cada trabajador. La medida fue oficializada mediante el Decreto 407/2026 , incluido en el paquete reglamentario de la Ley de Modernización Laboral 27.802.

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La disposición integra un conjunto de normas publicadas este lunes en el Boletín Oficial junto con los decretos 408/2026 y 409/2026. El objetivo general de estas medidas es avanzar en la simplificación administrativa, la digitalización de procedimientos laborales y la modernización de distintos aspectos de las relaciones de trabajo .

Uno de los puntos centrales de la reglamentación es la implementación de nuevos criterios para la emisión de recibos de haberes , con una mayor utilización de herramientas digitales para registrar y documentar la relación laboral.

Según se desprende del decreto, el nuevo formato buscará brindar una visión más completa sobre los costos asociados al empleo. En ese sentido, los recibos deberán reflejar de manera diferenciada el costo laboral total asumido por la empresa , los conceptos vinculados a la relación laboral y el monto neto efectivamente percibido por el trabajador.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la trazabilidad de la información laboral y reducir cargas administrativas vinculadas a la gestión documental de las empresas.

recibo-sueldojpg.webp El nuevo esquema busca que los trabajadores puedan identificar con mayor claridad los costos asociados a la relación laboral.

Digitalización de certificados médicos y controles por enfermedad

La reglamentación también introduce cambios en el tratamiento del ausentismo por razones de salud. A partir de este esquema, las prescripciones médicas que indiquen reposo deberán emitirse a través de plataformas registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDIS).

Además, esos certificados deberán estar firmados por profesionales acreditados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS).

En los casos donde existan diferencias entre el diagnóstico presentado por el trabajador y el control efectuado por la empresa, las partes podrán recurrir a juntas médicas oficiales o instituciones públicas y privadas de reconocida trayectoria para resolver el conflicto..

Cambios en acuerdos laborales y trámites jubilatorios

Otro de los aspectos reglamentados se refiere a los acuerdos de desvinculación celebrados entre empleadores y trabajadores. El decreto precisa el alcance de las homologaciones realizadas ante la autoridad administrativa y refuerza los controles destinados a verificar la legalidad de esos convenios.

A su vez, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá implementar un sistema informático para informar el inicio y la finalización de trámites jubilatorios. La medida busca que los empleadores puedan actuar oportunamente respecto de la continuidad del vínculo laboral y de las coberturas de salud correspondientes.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp ANSES deberá implementar un sistema digital para informar el inicio y la finalización de los trámites jubilatorios.

Plataformas digitales y modificaciones sindicales

La normativa también establece que los servicios independientes de reparto y movilidad de personas quedan expresamente excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese marco, la Secretaría de Transporte será la autoridad de aplicación del régimen, mientras que la Secretaría de Trabajo tendrá intervención en eventuales negociaciones colectivas del sector.

Por otra parte, se introducen modificaciones en el funcionamiento de las asociaciones sindicales. Entre ellas, se exige una proporcionalidad estricta entre dirigentes sindicales y afiliados cotizantes, habilitando mecanismos de auditoría cruzada con las bases del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Además, se fija un umbral del 5% de superposición para resolver disputas vinculadas a la personería gremial y se establecen límites para la utilización del crédito horario sindical, con el objetivo de evitar afectaciones en la actividad de establecimientos industriales y comerciales.

Con estas disposiciones, el Gobierno avanzó en la reglamentación de una parte significativa de la Ley de Modernización Laboral, incorporando cambios que impactarán en la documentación laboral, los controles médicos, los trámites previsionales y la organización sindical.