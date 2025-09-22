El dólar oficial se desploma $70 y se aleja del techo de la banda tras anuncio de retenciones y auxilio de EEUU

El Gobierno anunció retenciones cero a los granos hasta fin de octubre y recibió un espaldarazo de la Casa Blanca.

El dólar oficial se desploma $70 y se aleja del techo de la banda luego de que el Gobierno recibiera un respaldo del Tesoro de EEUU y además confirmara que vuelven las retenciones cero para los granos y carnes hasta el 31 de octubre.

" Argentina es un aliado sistémicamente importante de EEUU en América Latina, y el Tesoro de EEUU está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina ", expresó el secretario del Tesoro de EEUU , Scott Bessent .

A través de su cuenta en "X", el funcionario de Donald Trump fue categórico al sostener que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa". También dijo que estas opciones pueden incluir líneas de swap, compras directas de divisas o de deuda pública denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

En ese contexto, el dólar mayorista , que es la referencia del mercado y por el cual liquidan los agroexportadores, cae y se vende a $1.405, tras abrir a $1.475 y descender a los $1.420 en el correr de la rueda .

Al respecto, el economista Federico Glustein señaló a Ámbito que las opciones dentro del auxilio previsto pueden incluir, entre otras, líneas de swap, DEGs, compras directas de divisas, así como compras de deuda gubernamental denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro .

En ese sentido, el experto recordó que, por lo general, este tipo de programas imponen condiciones tales como ajuste fiscal y suba de tasas de interés, por lo que en el caso argentino podría significar continuar con el ajuste fiscal, pero "flexibilizar las bandas cambiarias y algunas garantías, tales como derechos de exportación, regalías o activos estatales".

Glustein aseguró que la idea en este caso es no necesitar el monto en su totalidad, como sucedió en México tras el Efecto Tequila, aunque luego pidieran de reaseguro las regalías líquidas de Pemex y lo pagaran rápidamente. "Entiendo que no será todo el desembolso de una vez, sino que por tramos", afirmó el economista, quien entiende que esto "requerirá la aceptación del 'seniority', es decir, de la prioridad sobre otros acreedores".

En cuanto al dólar, sostuvo que este "tenderá a bajar" por la calma en las expectativas, pero después lo hará "por soporte ante los vencimientos en el corto plazo necesarios para disipar las dudas existentes, bajar el riesgo país y dar certidumbre".

En la mañana, fuentes del mercado señalaron que la autoridad monetaria se encontraba lista para defender el techo de la banda, que actualmente se ubica en $1.476,8, con una oferta de u$s200 millones. Sin embargo, adelantaron que "luego de los anuncios de baja temporal de retenciones, comenzó a aparecer mucha oferta privada por delante del valor de la banda".

Por su parte, el dólar minorista cotiza a $1.408,18 para la compra y a $1.467,80 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el BNA, el billete lo hace a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica a $1.872.

Entre los paralelos, el dólar blue cae $45 a $1.475 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Por su parte, el dólar MEP retrocede 5,8% a $1.461,22 y la brecha contra el mayorista es de 3,6%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) baja 6,2% a $1.470,37, con un spread del 4,4% frente a la cotización oficial.

Los contratos de dólar operan con mayoría de bajas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.394, y que en diciembre llegará hasta los $1.526, lo que supera el techo de la banda.

Quita de retenciones al agro

En la mañana, se conoció que habrá quita de retenciones hasta finales de octubre. El decreto establece que quienes exporten los productos alcanzados deberán liquidar al menos el 90% de las divisas obtenidas dentro de los tres días hábiles posteriores a la DJVE, ya sea por cobros, anticipos de liquidación o financiamiento externo.

"Este esquema podría contribuir a moderar —o incluso revertir— la reciente volatilidad del dólar, al garantizar un flujo más ágil de divisas hacia el mercado", le dijo a Ámbito, Mariela Brandolin, consultora en Mercado de granos e inversiones financieras.

Para esta experta, la eliminación de las retenciones generará un impacto inmediato en el mercado de granos. Con este cambio, la soja podría registrar una suba cercana a los u$s100 por tonelada, mientras que el maíz y el trigo tendrían un incremento estimado de unos u$s20 cada uno.

"Sin embargo, el efecto pleno de estas mejoras podría atenuarse en caso de que los productores decidan vender grandes volúmenes de manera inmediata, ya que un aumento significativo de la oferta presionaría los precios", dijo y amplió: "De todos modos, se trata de un escenario claramente favorable, que impulsará a los productores a concretar ventas".

Brandolin asegura que aún quedan por liquidar: 23,4 millones de toneladas soja , y 26,4 toneladas de maíz, aproximadamente u$s15.000 millones.